Patricia Bullrich le contestó a Cristina Fernández de Kirchner por el crimen del colectivero y tildó de delirante al relato K

La exministra de Seguridad y precandidata a presidenta por el PRO, Patricia Bullrich, fue tajante contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner este jueves al opinar sobre el asesinato del colectivero Daniel Barrientos en La Matanza.

"A los argentinos los matan todos los días, pero a Cristina Fernández de Kirchner solo se le ocurre responsabilizar a cualquiera, menos a su inepto gobierno", indicó la titular del PRO nacional.

Prioriza la ideología a la seguridad y reforzar el relato K, en lugar de estar al lado de la familia del colectivero asesinado y de todos los colectiveros del país. Pero falta poco para empezar a construir otro futuro y dejar atrás este delirio", dijo Bullrich contestándole a Cristina.

La vicepresidenta había escrito en sus redes sociales que: "Acabo de ver por televisión el operativo policial donde se detuvo a uno de los colectiveros que agredió salvajemente al ministro de Seguridad de PBA. Me dicen que se trató de un operativo conjunto de la policía de CABA con la Bonaerense".

Y se preguntó: "¿Era necesaria la magnitud del operativo y el tratamiento que se le dió al detenido, como si se tratara de aprehender a un narcotraficante en su bunker? Alguien me escribe… textual: “Al copito que quiso matar a cfk lo trataron mejor que a un colectivero que le metió una piña a berni”. Claro que lo trataron mejor: lo detuvieron los militantes no la policía y yo tuve la suerte que no tuvo Barrientos, la bala no salió".

El homicidio ocurrió el lunes pasadas las 4.30 cuando dos ladrones abordaron la unidad en la parada ubicada en el cruce de las calles Bernardino Escribano y Cullen, del barrio Vernazza. Bajo amenazas con armas, le robaron la mochila con pertenencias a una mujer que iba senada adelante con su hija discapacitada y luego dispararon contra el chofer a pesar de que no ofreció resistencia.

Entre los pasajeros había un efectivo de la Policía de la Ciudad que les dio la voz de alto y se tiroteó con los asaltantes, aunque no logró evitar que huyeran.

Barrientos murió en el lugar, mientras que los peritos que trabajaron en la escena hallaron una vaina servida en el panel al lado de la víctima y un plomo deformado, como así también ocho vainas servidas calibre 9 milímetros en el suelo del colectivo y otras seis abajo del vehículo a la altura de la puerta.