Días clave para la conformación del nuevo frente de Omar De Marchi

Omar De Marchi oficializó recientemente su salida de Cambia Mendoza, luego de haber permanecido 8 años en el espacio que tiene a la Unión Cívica Radical (UCR) como principal protagonista. El portazo del lujanino responde a su indeclinable decisión de ser precandidato a gobernador y, lejos de largarse solo en esta aventura, ya se encuentra puliendo detalles para presentar la conformación de un nuevo frente electoral -sin nombre aún- que, hasta el momento, no tiene fichajes 100% abrochados, pero sí existen conversaciones encaminadas.

La fecha límite fijada por la Junta Electoral para la presentación de frentes es el 12 de abril, por lo que el fin de semana será agitado para De Marchi. Entre quienes suenan como partidos que integrarán el frente se encuentran Unión Popular, el Partido Demócrata, el Partido Libertario, Encuentro por Mendoza y el Partido de los Jubilados. También se baraja la chance de que aparezcan peronistas no camporistas.

En el caso del Partido Demócrata, los gansos hace meses que esperaban que De Marchi rompiera y siempre estuvieron dispuestos a establecer una relación con él, que sus orígenes remiten a dicho partido. De esta manera, su alianza está casi garantizada. Fuentes del espacio aseguraron que ya hubo una reunión del Comité Central ampliada con la Comisión de Política Nacional y que ahora se pasará a los cónclaves con De Marchi y su equipo para analizar los aspectos sobre la posible constitución y convergencia en un nuevo frente: quiénes serán los actores a participar y bajo qué grados de participación.

En lo que respecta a Unión Popular, con el diputado provincial y exintendente de San Carlos Jorge Difonso a la cabeza, la sintonía entre De Marchi y el sancarlino es clara y hasta expresada públicamente por ambos. "No me extraña la decisión de De Marchi. Eso habla de la soberbia con la que se maneja el radicalismo. Le pasó al PD, la Coalición Cívica y ahora a De Marchi. Evidentemente algo hay. No admite la opinion de sus aliados", dijo a MDZ Difonso, que este año decidió salir de Cambia Mendoza debido a sus marcadas diferencias con el Gobierno provincial. "Queremos un esquema 100% y en esto estamos hablando con todos. Inclusive, peronistas no kirchneristas", añadió quien, por el momento, también competirá por la Gobernación

Omar De Marchi hace tiempo que coquetea con el Partido Demócrata.

Tanto demócratas como jubilados, miembros de Unión Popular y libertarios ya dieron un primer paso para establecer una relación política. Para las elecciones desdobladas del 30 de abril en el departamento de San Carlos, estos espacios formaron Encuentro por San Carlos. Esto podría replicarse a nivel provincial, si las negociaciones llegan a buen puerto.

Desde el sector libertario indicaron a este diario sobre esta posible creación de un nuevo frente: "Ya hemos hecho las consultas dentro de los órganos del partido. Todavía no hemos visto la letra fina de un posible acuerdo. Hay predisposición para integrar, pero falta ultimar detalles".

Y añadieron: "Nosotros creemos que hay un bien superior: el riesgo de perder institucionalidad en Mendoza. Creemos que una mayoría hegemónica no es buena para equilibro de poderes de la provincia. En ese marco, creemos en una consolidación del arco opositor, con intereses comunes".

Libertarios y demócratas comparten un punto clave en común: son los partidos que se desprenden de La Libertad Avanza, el espacio del diputado nacional y precandidato a presidente Javier Milei.

Por otro lado, no existen certezas del grado de avance en la conversaciones entre peronistas no kirchneristas y De Marchi. Aunque, en una entrevista televisiva con Séptimo Día, reconoció: "Con todos los que tengamos coincidencias hacia adelante, podemos. Me parece que hay una retención del peronismo formal. Algunos peronistas decían que yo tenía que dar este paso". "No tengo reuniones formales con el peronismo. Hemos tenido encuentros ocasionales con algunos dirigentes. Es evidente que con el peronismo administrado por La Cámpora no tenemos coincidencias, aunque sí un buen trato personal". También dijo lo "acompaña una mesa gremial importante que tiene una clara connotación peronista".

Rumores que vinculan a De Marchi con el Partido Verde

MDZ consultó a Emanuel Fugazzotto, presidente del Partido Verde, acerca de los rumores sobre una posible adhesión al frente de De Marchi.

"Por lo que nosotros podemos escuchar sobre su visión de frente, no tenemos lugar. Lo mínimo que debemos tener es una PASO. En su frente electoral él no está considerando una PASO y eso es excluyente. Tenemos entre 8 puntos y 10 puntos (de medición) y un electorado consolidado. Tenemos que ser una alternativa coherente. Hay más especulación que otra cosa sobre la integración del frente", dijo el diputado provincial que para las elecciones irá con Mario Vadillo como precandidato a gobernador.

"Nosotros somos el único partido que no está dentro de Cambia Mendoza y el Frente Elegí que presenta lista en siete departamentos. Entendemos que somos la tercera fuerza en mendoza y que lo hemos legitimado con votos", completó.