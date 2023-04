Suarez y el cruce con Massa por girar dólares de Mendoza al exterior

Enmarcado por un clima seguramente cargado de mayor tensión política que en sus apariciones anteriores, Rodolfo Suarez inaugurará mañana, y por última vez en lo personal, un nuevo período de sesiones ordinarias de la Legislatura.



Se anticipa un mensaje largo por parte del gobernador. Es habitual que en este tipo de situaciones con ambiente de fin de ciclo, los mandatarios aprovechen el marco institucional de los diputados y senadores reunidos en la Asamblea para darle tono de balance épico a su discurso. Y Suarez no escapa a esto, aunque le agregará su impronta.



Además del clásico objetivo de buscar resaltar logros de gestión, el mensaje transitará por los dos carriles que a esta altura se convirtieron en un mantra para esta administración a la hora de explicar sus déficits. Uno de ellos, será la imposibilidad que tuvo la provincia para crecer en el marco de la situación macroeconómica nacional. Para el gobierno “es básico” esto.



Y el otro. Suarez volverá a la carga contra el peronismo, a quien señalará como la traba que le impidió avanzar con reformas importantes durante los últimos cuatro años. “Vamos a plantear que, con éxitos y fracasos, intentamos llevar adelante cambios estructurales que, si no se pudieron lograr, fue porque nunca conseguimos tener diálogo y el respaldo de la oposición”, resumieron en Casa de Gobierno, mientras ultimaban los detalles del discurso al que cada uno de los ministros de gabinete dotó de información.



Se descarta en la previa que haya anuncios importantes y es muy poco probable, asimismo, que el gobernador presente algún proyecto de ley que precise que los legisladores aprueben para ir redondeando ya su gestión. Una de las últimas iniciativas de este gobierno ya fue girada y está dirigida a modificar algunos artículos de la Ley de Responsabilidad Fiscal y otra está por vez la luz y es la que busca introducir cambios en la Ley de Administración Financiera. Lo que sí, buscará resaltar como eje principal el manejo financiero que, dirá, le permitirá entregarle al próximo que venga una provincia con superávit y con una nómina salarial de resguardo.



No será una Asamblea Legislativa más la de mañana, que lleva el número 183 en la extensa historia institucional de Mendoza. Como cada vez aque ocurre en un final de mandato, la carga por la inminencia de las elecciones es altísima. Aunque en esta ocasión, una denuncia en la previa por parte del kirchnerismo en contra del Gobierno hizo volar por lo aires, otra vez, a la relación entre gobierno y oposición.



El viernes la diputada nacional de La Cámpora, Marisa Uceda, se presentó ante los Tribunales Federales para denunciar a Rodolfo Suarez por el supuesto "delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "malversación de fondos" correspondientes a la mega obra Portezuelo del Viento.



La demanda apunta contra el presidente de EMESA, Pablo Magistochi, como supuesto responsable de autorizar transferencias millonarias en dólares que terminaron en el Banco de Nueva York, a través de la contratación de tres agentes de bolsa y con fondos que salieron de la cuenta del Fideicomiso creado específicamente para financiar una obra que, como ya sabe, no se hará. Sin embargo, como tiene firmado Mendoza con el gobierno nacional desde la época de Mauricio Macri, esos dineros provenientes de la Nación están destinados exclusivamente a financiar otros proyectos de generación hidroeléctrica.



Lo que denunció Uceda tiene dos puntos centrales. Aunque también una curiosidad. El primero, si se quiere de mayor relevancia, es que el gobierno provincial decidió una inversión en dólares y en el exterior, con recursos que no podían tocarse para otro destino que no sea la construcción de obras hidroeléctricas. El segundo, ya de orden político y con menor sustancia, es que al menos uno de los tres agentes de bolsa elegidos para realizar la operación, Max Capital, fue sindicado por el ministerio de Economía de la Nación, en medio de la paranoia oficial, como responsable de la corrida financiera que nos puso al borde durante las últimas dos semanas en el país. Lo singular de la presentación judicial de Uceda, fue que se enteró de la maniobra financiera del Poder Ejecutivo de forma anónima y a través de un sobre que le dejaron a su nombre en las oficinas que comparte desde hace tiempo con Anabel Fernández Sagasti.



La irrupción en Twitter de la legisladora con su presentación provocó que el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, tuviera que admitir públicamente las transferencias que rondaron los U$S 20 millones aproximadamente. Aunque en buena medida Suarez y el gabinete económico ya sabían de qué venía el asunto. El jueves, en la firma de un convenio para la construcción de la presa El Baqueano en la sede del ministerio de Economía de la Nación, el gobernador escuchó del propio Sergio Massa el reproche por la maniobra. El ministro no cuestionó allí la legalidad de la transferencia, sino el hecho de que la provincia haya tomado la decisión de sacar dólares del país en medio de esta coyuntura de extrema fragilidad.



¿Por qué están haciendo esto?, le recriminó el ministro al mandatario mendocino.



Suarez apeló a la buena relación que históricamente mantiene con Massa y retrucó con ironía. ¿Y qué querés? ¿Que estos dólares te los dé a vos?



Sobre el escritorio de Massa descansaba un largo listado de empresas e incluso de algunas provincias que, como Mendoza, habían sacado del país dólares por un valor de unos U$S 700 millones en el último mes y pico. Todos ellos, como Mendoza, bastante apurados por los rumores tanto de una devaluación como de una posible pesificación por parte del Banco Central de los depósitos en moneda extranjera. Suarez se fue de la reunión en Buenos Aires mascullando la idea de que Massa estaba violando el secreto bancario.



La denuncia de kirchnerismo sirvió, sin embargo, para que a nivel oficial se tuviera que transparentar una definición importante para el Estado. El gobierno provincial había tomado la decisión en marzo de preservar en un banco de los Estados Unidos, al menos una parte de los recursos que tiene depositados aquí en dólares como parte del convenio firmado a nivel nacional para hacer Portezuelo u otras obras. Las transferencias comenzaron hacia finales del mes pasado y se mantuvieron constantes en las últimas semanas hasta llegar a los valores reconocidos por U$S 20 millones. Esta cifra representa el 2% de los recursos que están en el Fideicomiso. El plan es aún más ambicioso. Si la incertidumbre a nivel país continúa, según el objetivo oficial de diversificar y proteger esos fondos, podrían terminar afuera entre el 10% y el 15% de los U$S 600 millones que hoy están depositados en esa cuenta. Hasta hoy, nada haría cambiar esa estrategia.

La operatoria se fijó a través de contado con liqui, el único mecanismo hoy autorizado para girar divisas al exterior por fuera de las operaciones de comercio. Difícilmente Uceda logre demostrar que lo que pasó acá fue una maniobra especulativa de un gobierno opositor para propiciar la corrida. Los tres agentes de Bolsa contratados, Max Capital, TPCG Valores y PP Inversiones, están autorizados para operaciones de este tipo y, además, Hacienda se cuidó de que el giro de divisas fuera por goteo para no generar ningún tipo de alarma en los mercados.



Lo que sí, la legisladora nacional podría tener algunos puntos viables para investigar en su denuncia. La provincia, según ella entiende, violó la ley porque esos recursos depositados para Portezuelo u otras obras no pueden ser tocados hasta que alguna obra ya está licitada. Y además, se generaron dudas acerca de a nombre de quién está esa cuenta en Nueva York. Si a nombre de la provincia o a nombre de Emesa, que es la administradora del fideicomiso y único organismo habilitado para tal fin. Sobre este último aspecto, el gobierno primero aseguró que la cuenta estaba a nombre de la provincia de Mendoza. Pero luego aclaró que no, que era de Emesa. Y en lo otro descansa la clave de este asunto: en defensa de la legalidad de las transferencias, lo que se asegura es que se hizo una administración de los recursos. Y no un uso de los mismos. En este aspecto, definirá la Justicia.

En mi carácter de Diputada Nacional por la Provincia de #Mendoza he decidido denunciar al Gobernador Rodolfo Suárez y a los funcionarios correspondientes por el supuesto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos. pic.twitter.com/lNZtdFvIwP — Marisa Uceda (@MarisaUcedaOk) April 28, 2023

Toda esta tensión acumulada se sumará a otras. Suarez ingresará mañana al recinto ya con el resultado conocido en las PASO de los siete departamentos que anticiparon los comicios en sus comunas pendientes, cada uno de sus intendentes, de no perder peso territorial en medio de la profunda crisis que atraviesa su partido y que parece no encontrar el fondo.



Este domingo Cambia Mendoza (o lo que quedó de la coalición tras la diáspora) va de punto en los municipios gobernados por el justicialismo, aunque alberga la expectativa de destronar a Jorge Difonso y a su delfín en San Carlos. Esto, sin importarle, siquiera, que sea el candidato del radicalismo el que gane. Las derrotas propias que el Gobierno anticipa en Maipú, en Tunuyán, en Santa Rosa, en Lavalle, La Paz y en San Rafael, serán compensadas con el objetivo consuelo que se planteó Alfredo Cornejo en la previa. Utilizar estas PASO municipales como una forma de darle músculo a la campaña provincial, promoviendo las disputas en esos distritos de la mayor cantidad de candidatos de la UCR y levantándole la mano, además, a casi todos ellos.



Lo de San Carlos tiene otro condimento. Cornejo jugó todo ahí a una derrota del oficialismo municipal, pendiente de que ese golpe para Difonso termine pegando fuerte en el frente que el sancarlino estructuró con Omar De Marchi.



La presencia confirmada de De Marchi en la Legislatura para este lunes dotará, cómo no, a la sesión de un morbo especial. Será prácticamente la primera vez que los exsocios de Cambia se encontrarán frente a frente tras la ruptura y el lujanino no dejará pasar la oportunidad de subirse al plan de campaña que ya tiene diseñado. ¿Cuál es? Machacar mucho sobre las falencias de gestión de Suárez y sobre el riesgo de la pérdida de institucionalidad en Mendoza si Cornejo gana. Para que el espectáculo de las tensiones sea completo, habrá que ver qué hace el flamante compañero de la fórmula de La Unión Mendocina. Hasta este sábado a la noche, De Marchi debatía con Daniel Orozco si este debía estar o no. El intendente de Las Heras se convirtió en los últimos días en el blanco preferido de los ataques del oficialismo y le dijeron de todo. De Marchi, buscaba por estas horas preservarlo.