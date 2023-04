El Frente de Todos y las distintas estrategias en pugna para no perder el poder

A menos de dos meses de que venza el plazo para la presentación de listas de precandidatos, el Frente de Todos busca ordenarse y definir la estrategia electoral con la que afrontarán los comicios presidenciales.

El ministro de Economía, Sergio Massa, y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se hablan a diario e incluso se encuentran cara a cara una vez a la semana. Cristina apoya la gestión de Massa, que todavía no puede mostrar resultados que permitan ilusionar al Frente de Todos, pero no termina de ungirlo como el candidato de la coalición oficialista.

Cristina Kirchner sabe que la militancia pide por ella y la definición sobre una posible candidatura también está atada a la situación económica del país, comandada por Massa y a la que sigue muy de cerca.

En la Casa Rosada creen que Cristina no será candidata. Las versiones que llegan del Senado es que Cristina explica que ella es el pasado y hay que mirar hacia adelante.

El presidente Alberto Fernández, por su parte, cree que el kirchnerismo no tiene estrategia, no sabe hacia dónde ir y que no quieren las PASO porque no tienen candidato. Es allí donde aparece el nombre de Massa como un nombre de consenso.

El presidente insiste con que las PASO son un hecho y que él sí tendrá candidato para presentar en la interna. “Nosotros tenemos un plan que empieza por mantener la unidad y promover al máximo la democratización del espacio. De ahí en más, debemos acordar las reglas más transparentes y abarcadoras para las PASO”, le repite a su equipo.

Por ahora, Alberto no tiene estrategia electoral conjunta ni con CFK ni con Massa. Pero, al igual que en el vínculo Massa-CFK, tampoco en la relación del jefe de Estado y el ministro hay diferencias en cuanto al manejo de la economía. En la última semana, y con la corrida cambiaria, la comunicación entre el jefe de Estado y el ministro fue continua.

La militancia kirchnerista se reunió ayer en un nuevo plenario en apoyo a la vicepresidenta Cristina Kirchner, esta vez en el municipio bonaerense de Tapalqué, donde se manifestó en “contra de la proscripción” de la vicepresidenta. Con la consigna “La Séptima con Cristina”, el encuentro se concretó en el predio de la Sociedad Italiana de Tapalqué. La séptima sección electoral es el centro geográfico de la provincia. El interior bonaerense es históricamente refractario al kirchnerismo. Pese a ello, la militancia continúa con el operativo clamor.