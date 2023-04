Boleta Única en Mendoza: el Gobierno celebró el debut y los resultados podrían demorar

Este domingo se celebran las elecciones en 7 departamentos de Mendoza que decidieron adelantar las fechas de sus comicios para elegir a intendentes y concejales en las PASO. A la espera de los resultados y sin bocas de urna, el Gobierno salió a festejar el debut de la Boleta Única, aunque advirtió por las demoras en la información oficial de los resultados.

"He podido recorrer distintas escuelas en las que se han desarrollado el acto electoral este domingo que finalizó a las 18 horas. Estamos muy satisfechos. He podido recorrer escuelas, he hablado con las autoridades, con los fiscales y puedo decir que estoy contento porque hubo velocidad en el acto electoral", comentó Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno de Mendoza, desde Casa de Gobierno este domingo.

"Las autoridades de mesa expresaron el ahorro de papel con la implementación de la boleta única. Siempre dijimos que la boleta única es un cambio trascendental para la institucionalidad de Mendoza y hoy tenemos una muestra de eso", añadió el funcionario de Suarez.

Debutó la Boleta Única en Mendoza.

"Es una muy buena noticia el debut de la boleta única en Mendoza. Vamos a seguir en la tarea de capacitación con la boleta única", sostuvo Ibáñez. "El próximo desafío será la elección primaria de los departamentos que no han desdoblado, programada para el 11 de junio. El debut ha sido realmente un muy buen debut de la boleta única. Para el elector es mucho más sencillo votar con esto, mucho más rápido, mucho más ágil, más transparente", concluyó el ministro de Gobierno.

Y sumó: "No hemos detectado ninguna irregularidad. Los fiscales nos dijeron que no habían inconvenientes. No hemos tenido ningún caso que genere un alerta. Puede demorar el escrutinio porque estamos frente a un sistema nuevo".

Luego, el gobernador sacó pecho por el sistema de votación empleado este domingo en la provincia de Mendoza. "Luego de la primera experiencia con la boleta única papel, podemos confirmar que es un salto de calidad institucional tal como anticipamos cuando impulsamos la iniciativa. Mayor transparencia, ahorra tiempo a la gente, recursos al estado y cuidamos el planeta", dijo el gobernador.