"Una mancha más no hace mella": el descargo de Sergio Berni tras ser atendido en el hospital Churruca

Luego de ser agredido en la protesta de choferes, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, debió ser atendido en el hospital Churruca por un cuadro de "conmoción cerebral". A la salida del nosocomio habló con la prensa tanto de su estado de salud como del hecho de violencia sufrido.

"Primero, nuestra solidaridad por el chofer de colectivo asesinado. No es un hecho habitual. Hemos detenido al primer sospechoso, lo identificó el policía que viajaba en el colectivo. No va a quedar impune. No es habitual, no es el modus operandi típico de hechos delictivos en colectivos", comenzó diciendo el funcionario en diálogo con la prensa.

Acto seguido, se refirió a lo sucedido en la protesta: "Una mancha más no hace mella. Esto no nos asusta y no nos tiene que paralizar. Es parte del oficio".

Y añadió: "¿Por qué tengo que renunciar? Lo que vamos a hacer es redoblar el esfuerzo y seguir trabajando. Para un soldado hay dos cosas que no son opción: rendirse y escaparse".

"Hablé personalmente con el Presidente y se comprometió a hacer una reedición del operativo Centinela, cuando teníamos gendarmes en la calle", detalló Sergio Berni.

"Hablé con el Jefe de Policía y me dijo que el policía recién actuó cuando asesinaron a sangre fría al colectivero. Son declaraciones de una persona en estado de shock", agregó.

El estado de salud de Sergio Berni

"Las lesiones son todas de cortes, piedrazos. Tengo fracturado el malar del cráneo. Nuestra responsabilidad hace que sigamos trabajando. Ahora los médicos van a ver si tienen que operarme, pero es lo que menos importa. No voy a hacer la denuncia", manifestó Berni sobre la agresión recibida.

"La policía siguió su protocolo", defendió. Y aclaró que "no había policías bonaerenses porque era jurisdicción de la Ciudad".

En este sentido, relató: "La UTA es así. Hay tres sectores que son aguerridos y se disputan permanentemente. Pedí por favor a Infantería que no avanzara y el desenlace fue el que fue, yo no me hubiera querido ir".