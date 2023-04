La trama millonaria detrás de la foto del Chino Maidana en Las Heras

Noviembre de 2022. El desembarco en Las Heras de Chino Maidana Promotions, la empresa boxística del excampeón mundial, era un hecho e iba en busca de una segunda velada a sala llena en el estadio Vicente Polimeni, recinto que, desde hace varios años, se ha transformado en una especie de meca para el pugilismo local. No por nada, el techado de calle Roca tiene en sus entrañas la disputa de cuatro campeonatos del mundo, tres a cargo de Juan Carlos Reveco y uno en poder de Jonathan Víctor Barros. Pero todo tiene un precio y la Municipalidad tuvo que desembolsar 16 millones de pesos por ambos eventos, una cifra que sorprende a quienes se dedican a organizar eventos de boxeo.

No obstante el costo, una nueva llegada de la empresa de Marcos René Maidana a la comuna comandada por Daniel Orozco era parte de un plan perfecto de posicionamiento para el alcalde en lo que eran sus intenciones de correr hacia la gobernación de Mendoza. Sobre todo tras el éxito de la velada desarrollada en agosto del año pasado, donde se produjo el retiro definitivo de los cuadriláteros de Juan Carlos Reveco (perdió por nocaut técnico ante el boliviano Miguel Ángel Canido). Pero después del pronunciamiento de Alfredo Cornejo en febrero de este año, para lanzarse como precandidato, la estrategia electoral de Orozco quedó en la nada y el doctor se tuvo que correr a un lado.

Volviendo en el tiempo, más precisamente en noviembre, mes en el que se desarrolló la segunda velada organizada por Chino Maidana Promotions, el Gran Mendoza apareció empapelado con un llamativo cartel que rezaba "El Chino Maidana y Las Heras, por el título Sudamericano pesado" y con la imagen del intendente Daniel Orozco como intentando abrazar al exboxeador argentino.

En el mes de noviembre, Mendoza estuvo empapelada de afiches con Daniel Orozco posando con el excampeón Marcos René Maidana.

Así, la comuna del norte mendocino anunciaba el combate revancha entre los pesos completos Jorge Arias y Leandro Daniel

Robutti, en contienda que pondría en juego la corona sudamericana (el título más antiguo del mundo) que se encontraba vacante y que, por la lesión del mendocino en el primer asalto quedó en poder del porteño.

La velada fue un éxito. El Vicente Polimeni, como en agosto, volvió a lucir repleto de fanáticos que estaban ávidos de boxeo profesional. Y ni hablar de las autoridades del municipio lasherino, principalmente la secretaría de Gobierno, Janina Ortiz quien estuvo "a cargo" de la organización ya que la dirección de Deportes responde a su secretaría.

El organigrama donde se puede ver que la dirección de Deportes responde a la secretaría manejada por Janina Ortiz.

El boxeo, un negocio para todos menos para los boxeadores

El boxeo, a lo largo de la historia, fue un negocio para todos, menos, claro está, para los boxeadores. Los promotores se llenan los bolsillos (algunas veces pierden, aunque muy pocas), los políticos aprovechan la foto y la exposición mediática y los encargados del show, los que se muelen a palos entre el encordado, se van magullados y con unos pocos pesos en el bolsillo.

La velada del mes de agosto, la primera organizada por la promotora de Marcos Maidana le costó al municipio de Daniel Orozco la módica suma de 4.200.000 de pesos, lo cual, según se informó a partir de un pedido de acceso a la información pública, incluyó: realización del evento, bolsas (pago) de boxeadores, hotel para los pugilistas que llegaron desde otras provincias, seguros, montaje del ring, seguridad del estadio, móvil de exteriores (fue televisado por Canal 7 a través de la productora Floyd TV), servicio médico, sonido e iluminación.

El número abonado es elevado, pero, teniendo en cuenta que peleaba Juan Carlos Reveco podría llegar a dar la cuenta final con un poco de ganancia para la empresa organizadora.

Aquella noche todos querían la foto con el Chino Maidana, de hecho el excampeón subió al ring y el estadio explotó. Daniel Orozco le regaló una camiseta de Huracán Las Heras, se sacó una foto y se bajó del ring, en el cual quedó la secretaria de Gobierno un rato más para también tener la instantánea.

Por aquel entonces, en los planes del intendente ya estaba la idea de lanzar como su sucesora a Janina Ortiz, entonces cualquier evento que la posicionara iba a ser redituable políticamente ante los ojos del departamento y de la fuerte militancia con la que cuenta quien, además, es su pareja. En agosto, el Chino Maidana estuvo en Las Heras. Arriba del ring, a la izquierda, se la puede ver a la secretaria de Gobierno, Janina Ortiz, festejando su presencia. Foto: Juan Ignacio Blanco/MDZ

El negocio político para Janina Ortiz era redondo. El festival, que además incluyó una pelea entre el pesado local Jorge "El Junior" Arias y el uruguayo Jorge Rodríguez Olivera, y otros tres pleitos profesionales, fue un éxito en cuanto al nivel deportivo, más allá de la derrota de Reveco, en cuanto a la asistencia de público y en cuanto a que hacía muchos años, desde que el radicalismo gobierna la provincia, no se realizaba un espectáculo profesional de esta envergadura.

La presencia de Maidana en Las Heras, segunda parte

Automáticamente pasó la adrenalina que dejó el evento, desde la Secretaría de Gobierno se comenzó a negociar, esta vez sin intermediarios (se corrieron a los que estaban), con Marcos Maidana para la realización de una segunda velada en el estadio Vicente Polimeni. El acuerdo llegó, se contrató a la empresa, se empapeló Mendoza con la foto de Daniel Orozco y el exboxeador y se abrieron las puertas del recinto para que los fanáticos tuviesen otra noche más de boxeo, sin saber que el acuerdo tuvo un costo de 11.688.600 de pesos, casi el triple que tres meses antes y sin la presencia de un excampeón del mundo sobre la tarima, algo que por lógica abulta la suma.

Solo tres meses pasaron entre una velada y otra y el índice inflacionario recayó sobre el boxeo, más allá de que, pudiendo haber alguna que otra variable, los servicios prestados eran los mismos salvo en la grilla de combates, donde sólo se realizaron cuatro peleas, de las cuales una fue por título y en las otras tres hubo presencia de igual cantidad de debutantes, lo que, por lógica, abarata el tema de las bolsas (pago a boxeadores).

El Chino volvió a Mendoza con fines solidarios

Sabido es que Marcos René Maidana suele apoyar campañas solidarias y en Mendoza no hizo excepciones. De hecho, en su cuenta personal de Instagram apoyó la campaña #TodosPorJuanita en clara alusión a Juanita Ghiotti la nena de 4 años que nació con agenesia de radio bilateral y que debía ser operada en España.

La familia de Juanita comenzó una campaña solidaria y fue el municipio de Las Heras el que recogió el guante, a través de la Secretaría de Gobierno y el programa Las Heras Solidaria e Inclusiva, para lanzar la velada de boxeo solidario que tuvo como plato fuerte, el martes 28 de febrero, el match entre el bonaerense Agustín "El Avión" Gauto y el boliviano Miguel Ángel Canido. En febrero, Las Heras impulsó una velada de boxeo solidario para que Juanita pudiese terminar de recaudar los fondos para viajar a España. En la foto están Janina Ortiz y Marcos Maidana.

Como en las dos otras veladas, la asistencia fue perfecta, se lograron reunir los fondos que faltaban (la entrada tenía un valor de 1.000 pesos) para que Juanita y su familia pudiese viajar a España y, según el informe público, la empresa promotora no recibió pago alguno, ni por organización, ni por la presencia de Marcos Maidana. El municipio solo desembolsó 428.000 pesos en concepto de sonido e Iluminación para ring; técnica de armado; traslado y operarios; y 479.900 pesos para contratación de catering, refrigerio y agua para los 50 boxeadores amateurs que participaron en el festival y el staff que acompañó a Maidana.

Estamos muy emocionados. Como papá y como médico, ver que Juanita finalmente tenga la posibilidad de operarse es motivo de una profunda alegría.

Es importante que sus padres no se han sentido solos en este camino y pusimos mucho el corazón para tener un Polimeni lleno!!! pic.twitter.com/YV2KzAEAUR — Daniel Orozco (@mdanielorozco) March 1, 2023

Tras alcanzar el monto, logrado con la venta de entradas y las donaciones, la mamá de Juanita, Ruth Dávila, expresó su sensaciones: "La verdad que estamos muy emocionados y felices de lo que se ha logrado. Que ellos hayan dado el corazón por mi hija y eso lo valoro un montón. Que ayuden a una causa como la de mi hija, como mamá me llena el alma, y agradezco a estas tres personas (Daniel Orozco, Janina Ortiz y Marcos Maidana) que me han brindado un montón y Jorge Arias que ha sido como un papá para nosotros". Janina Ortiz y Daniel Orozco en una de las salas del Polimeni con Juanita y sus padres.

Juanita ya fue operada en Barcelona y debe permanecer en aquel país hasta agosto ya que deben seguir las intervenciones quirúrgicas en sus brazos con el objetivo de corregir una patología congénita denominada agenesia de radio bilateral.

La caída como candidata de Janina Ortiz

La imposibilidad de una re reelección de Daniel Orozco como intendente de Las Heras generó una guerra interna dentro del municipio entre los posibles sucesores y sus equipos de trabajo. El reguero de pólvora determinó que el propio intendente, no hace muchos días, le pidiera la renuncia a todo su gabinete para determinar quienes seguían en la gestión y quienes se iban.

Uno de los caídos fue un hombre de peso dentro de la política lasherina. Fabián "El Oso" Tello dio un paso al costado, dejando así la Secretaría de General de Intendencia para lanzarse, por fuera de la línea de Daniel Orozco como candidato a sucederlo. En la web de la Municipalidad de Las Heras todavía figura Fabián Tello como secretario General de Intendencia.

Quien sigue en su cargo, y al frente de la Secretaría de Gobierno, es Janina Ortiz que en los meses previos, y cuando sonaba como posible candidata, encontró demasiada resistencia dentro de distintas áreas del municipio, razón por la cual Orozco, por el momento, decidió bajarla de la posible candidatura y lanzar con su bendición al actual presidente del Concejo Deliberante departamental, Martín Bustos.

"Siempre quise ser intendente. Me siento preparado y la verdad es que me sorprendió, pero no tanto porque era lo que necesitaba Daniel: alguien que lograra que todas las fuerzas de su esquema tengan una persona conciliadora. Esa ha sido mi función en los últimos cuatro años y en mi experiencia", le dijo a MDZ el presidente del HCD luego de conocer que era el "candidato" de Daniel Orozco para competir en las próximas PASO.