Alfredo Cornejo aseguró que la inflación es la causa del desorden en Argentina

Este viernes, el senador nacional de la UCR y precandidato a gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo estuvo en el sindicato de la UTHGRA acompañado por su precandidata a vice, Hebe Casado. En el lugar, el dirigente radical expuso su visión sobre la situación económica que atraviesa Argentina en la actualidad.

Durante la cena, Cornejo aseguró que “es imprescindible que Argentina tenga un cambio, una estabilización. No se puede vivir con esta inflación. El plan de estabilización requiere del gobierno nacional que realmente aplique políticas sensatas".

Y más tarde puntualizó los problemas que trae aparejados la inflación: “Destruye el salario de los trabajadores, pero también carcome a grandes empresas que no pueden cargar sus costos, o que los cargan tarde y eso provoca un desequilibrio con lo cual desordena la vida de las personas. Desordena la vida de los que tienen trabajo registrado y de las que no tienen trabajo registrado, desordena el trabajo de las obras sociales, el servicio de salud, servicios dolarizados, desordena todo”.

Para finalizar, el senador nacional mostró positividad sobre un futuro plan de estabilización para el país: “Ese plan de estabilización va a tener que reorganizar bien el aparato público y organizar bien los sindicatos, y creo que estamos en condiciones de afrontarlos juntos”.

Junto a @hebesil participamos anoche de la cena de la UTHGRA por el Día del Trabajador. Un sector a quien supimos representar durante la pandemia priorizando que pudieran seguir trabajando. Hoy el panorama de crisis económica ha generado un fuerte impacto en el sector laboral. pic.twitter.com/Dd60sqSPlp — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) April 29, 2023

Por su parte, la actual candidata a vicegobernadora del Frente Cambia Mendoza, Hebe Casado, habló de su trabajo en las actividades económicas de San Rafael, del cual es oriunda: “Yo vengo de San Rafael, donde el turismo, la hotelería y la gastronomía son las principales fuentes de trabajo de un montón de gente. Cuando vino la pandemia, toda esa gente no sabía qué hacer, no sabía cómo seguir, no sabía cómo vivir, cómo llevar el plato de comida a su casa. Por eso me puse al frente de abrir las actividades económicas, entre ellas el turismo y la gastronomía, que son las principales actividades económicas de San Rafael".

Más adelante, Casado recalcó la importancia de la actividad gastronómica para la provincia: “La idea es que sigamos trabajando juntos, creo que es una de las principales actividades que tiene Mendoza, y que tiene una gran posibilidad de crecimiento. Es una fuente de trabajo para un montón de mendocinos, de trabajo digno y en blanco, que hace que estén sindicalizados, que tengan una obra social, y eso importante hoy, donde hay tanta gente que vive en negro, que vive de un plan y eso significa que no tiene la cobertura social que debe tener”.