Rodrigo de Loredo anunció su candidatura a intendente de Córdoba Capital

El radical Rodrigo de Loredo definió este viernes que participará en las elecciones 2023 como candidato a intendente de la Ciudad Capital en Córdoba. Si bien había sido tentado por Patricia Bullrich para acompañarlo en la fórmula nacional como vicepresidente, finalmente el radical confirmó que participará en las elecciones dentro de la provincia.

Todas las miradas del arco político provincial esperaban que decidiera si sería compañero de fórmula de Luis Juez en Juntos por el Cambio (JxC) el 25 de junio o si competiría por la intendencia de Córdoba el 23 de julio.

Así las cosas, a través de las redes sociales, De Loredo difundió un video en el que señaló que se inclinará en esta última opción, convencido de que puede “convertir la Capital cordobesa en la Ciudad Nº1 del país”.

“Estoy listo para gobernar esta ciudad”, subraya el radical en el fin del anuncio. En su video, De Loredo comienza señalando que, luego de que el actual mandatario Martín Llaryora fijara fecha de elecciones para la ciudad para el 23 de julio, consideró oportuno comunicar su posición sobre la ciudad.

“Les agradezco la paciencia a los dirigentes, a mis amistades y a los periodistas que de muy buena fe estaban interesados en conocer antes esta decisión. Pero bueno, saben que verdaderamente creo que las campañas tienen que ser cortas y que la política no tiene que estar tanto tiempo en modo electoral, porque eso es parte del problema que nos trajo hasta acá como país”, justificó la demora del anuncio.

“Te voy a decir lo que pienso de la ciudad. Siento que venía en caída libre hace muchísimo tiempo. Y hoy veo mejoras varios aspectos, principalmente en el espacio público, en la revalorización de plazas, en algunas avenidas, en algunas obras. No importa si esas mejoras se hicieron con recursos de la provincia o no, si están ahí y están buenas. Bienvenidas sea. Pero también veo que tenemos problemas muy graves sin resolver, que el delito está verdaderamente desbordado y que esta gestión desde sus comienzos decidió no ser parte de la solución”, señaló De Loredo.

“Creo que Córdoba puede ser la ciudad modelo del país. La número 1 de la Argentina. Estoy orgulloso del esfuerzo que hicimos para poner de pie una opción provincial, evitando que se rompa juntos por el cambio y garantizando una alternativa a 24 años ininterrumpidos de poder”, dijo, antes de anunciar que acompañará a Luis juez “con todos nuestros intendentes, equipos profesionales de un conjunto de dirigentes que entendemos que la política se tiene que renovar y que los gobiernos deben haber equipos propuestas, gente preparada, decente y mucha, mucha gestión”.

También expresó que en su último intento por aspirar a la intendencia, “remate mi auto, terminé lleno de deudas, me deprimí y hasta pensé en abandonar la política”.

“Pero me vuelvo a poner de pie como lo hacen ustedes, como lo hacen la mayoría de los cordobeses que la pasan tan mal, y, sin embargo, se levantan todas las mañanas. Y, en esta oportunidad, voy a volver a poner todo. Como cuando me toque gobernar, pondré todo cada día las 24 horas y todo el año. Agradezco a mi familia por ser mi sostén y estar siempre; a las personas que me alientan y me mandan mensajes de apoyo”, expresó De Loredo.

Y señaló: “Hoy quiero decirles que vuelvo a mi casa donde siempre me esperas. Y, que va a ser un honor para mí ocupar el lugar más lindo e importante que un hombre público puede explicar: el del intendente de esta ciudad. Estoy listo”, cerró.

De esta forma, De Loredo competirá con el ya anunciado candidato oficialista, el actual viceintendente Daniel Passerini que pretende continuar el lineamiento de gestión de Martín Llaryora en su rol frente al Palacio Municipal 6 de Julio.