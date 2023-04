Senadora, gobernadora o proscripta, el menú de Cristina Fernández de Kirchner en el Frente de Todos

Cristina Fernández de Kirchner inicia hoy una nueva etapa en su carrera política tras la renuncia de Alberto Fernández a buscar la reelección. Con esa señal de la Casa Rosada, que le otorga plenos poderes para definir junto a Sergio Massa la estrategia electoral del Frente de Todos, la vicepresidenta se dará hoy un baño de kirchnerismo en el Teatro Argentino de La Plata donde La Cámpora insistirá con el operativo clamor.

En el kirchnerismo ya casi dan por perdida la elección nacional tras la gestión de Alberto Fernández. Pero se ilusionan con retener la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof, o en su defecto Martín Insaurralde, como candidatos a gobernador. Pero si esas candidaturas no alcanzaran, en el Instituto Patria exploran el escenario incluso para que Cristina Fernández de Kirchner sea quien traccione votos en el principal distrito electoral del país a través de una candidatura de la vice a gobernadora. Todas las opciones están sobre la mesa en la provincia de Buenos Aires.

Como sea, desde Hugo Yasky hasta Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Eduardo "Wado" de Pedro, la primera línea del kirchnerismo insiste con el operativo clamor para que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata. ¿Senadora nacional por la provincia de Buenos Aires? Es otra opción para imprimir la marca Kirchner en la boleta del FdT e intentar blindar la provincia de Buenos Aires, más aún si existe un desdoblamiento electoral.

El jueves que viene participaremos de la presentación de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, en el querido y restaurado Teatro Argentino de La Plata. pic.twitter.com/SrBGksZwIg — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 24, 2023

En Juntos por el Cambio ya se preparan para un escenario de desdoblamiento bonaerense incluso con Cristina en la boleta. Ayer el precandidato a gobernador PRO, Nestor Grindetti, recorrió el oeste del conurbano junto a la candidata a intendente local, Aldana Ahumada, y aseguró: "No me preocupa el desdoblamiento en la provincia, no estoy de acuerdo en cambiar las reglas de juego a mitad del partido pero vamos a competir igual y es una oportunidad de demostrar quién conoce más la provincia de Buenos Aires".

Mientras la danza de posibles candidatos presidenciales del Frente de Todos no cesa, Cristina Fernández de Kirchner volverá al centro de la escena hoy con un acto de alto impacto político en La Plata, en donde el oficialismo espera que arroje alguna señal que sirva para ordenar electoralmente a la tropa. A las 18, la jefa del kirchnerismo encabezará una "clase magistral" en el reinaugurado Teatro Argentino de la capital bonaerense (su ciudad natal) titulada "27 de abril 2003 - 2023. La Argentina Circular", y lleva como subtítulo "El FMI y su histórica receta de inflación y recesión; fragmentación política y concentración económica".

Más allá de que la presentación de la expresidenta tendrá lugar en momentos críticos de la renegociación de las metas del programa de refinanciación de la deuda que lleva adelante el ministro de Economía, Sergio Massa, se tratará de la primera presentación pública luego de que el presidente Alberto Fernández comunicara que no se irá por su reelección. En ese sentido, todos los flashes vuelven a posarse en Cristina Kirchner, quien, pese a haber dicho a fines del año pasado que en estas elecciones no sería "candidata a nada", viene sometiéndose a un operativo clamor de un sector del kirchnerismo para que revierta esa decisión, que la atribuye a una supuesta "proscripción" en su contra orquestada por el Poder Judicial.

Como sea, la palabra de la vicepresidenta tiene un peso que no tiene ninguna otra figura del peronismo y, más aún, desde el "renunciamiento" de Alberto Fernández, por lo que se descuenta que será su lapicera la que escribirá el nombre del principal candidato con el que competirá el Frente de Todos en las PASO. Días antes, Alberto Fernández planteó que trabaja en la democratización del Frente de Todos y cuestionó las designaciones a dedo de dirigentes del espacio en una clara alusión a la vicepresidenta.

"No debe haber nadie que señale un candidato en el Frente de Todos", sentenció el mandatario, que mandó a precalentar a la cancha a candidatos propios como Victoria Tolosa Paz para gobernadora bonaerense y, más tímidamente, a Agustín Rossi para presidente. Uno de los nombres que más suena en el Frente de Todos como posible "bendecido" de Cristina Kirchner es el de Sergio Massa, quien no podrá estar en La Plata porque a esa misma hora estará firmando acuerdos con el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF para concretar desembolsos por 680 millones de dólares, en una semana crítica por la escasez de divisas a raíz de la sequía y la disparada del "blue".

Sin embargo, el líder del Frente Renovador enviará una delegación propia para escuchar a la vicepresidenta en el Teatro Argentino. Se espera que Cristina Kirchner brinde un mensaje de apoyo a Massa en medio del torbellino financiero e inflacionario que vive la economía, lo que algunos interpretarán como un guiño político a las aspiraciones electorales del tigrense.

Si no apareciera un candidato presidencial fuerte, Axel Kicillof analiza desdoblar las elecciones bonaerenses respecto de las nacionales. Y no se descarta que la vicepresidenta le ordene subirse a la candidatura presidencial, un escenario que teme porque las posibilidades a nivel nacional son bastante menores a las provinciales. El embajador en Brasil, Daniel Scioli, ya está en campaña como precandidato presidencial, al igual que el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y el líder del MTE y del Frente Patria Grande, Juan Grabois.