Se vota, pero a pocos les interesa: el peor fantasma antes de las elecciones

No hay cuarto oscuro, no hay boleta sábana, no hay "punteros" repartiendo boletas. Pero no hay campañas, no hay entusiasmo y, al parecer, tampoco mucha voluntad en explicar cómo y qué se vota el domingo, día que es trascendente para Mendoza porque se usará por primera vez la boleta única. Pero además será la primera prueba electoral donde los candidatos están en segundo plano: el primer rival a vencer el domingo es la apatía y la bronca. Por eso hay temor en los partidos, sobre todo en los oficialismos, a que haya poca participación y votos negativos.

La zozobra con la que conviven los mendocinos por la situación económica se manifiesta, entre otras cosas, con bronca a la dirigencia política. Y creen que cualquier catalizador puede hacer explotar esa bronca. Justo en ese contexto, Mendoza tendrá más elecciones que nunca, pues se votará en instancias distintas para 7 departamentos, la Provincia y la Nación. En total puede haber 7 instancias electorales, justo cuando hay más desinterés. El primer paso lo tendrán el domingo los municipios gobernados por la oposición al gobierno provincia. En ese caso se suma otro ingrediente: desde el peronismo, por ejemplo, acusan al Gobierno de tener alguna intencionalidad en no profundizar en la formación ciudadana y la transmisión de información sobre las elecciones.

Alcanza con recorrer Lavalle, Maipú, San Rafael, La Paz, San Carlos y Santa Rosa. Hay poco clima electoral y confusión. Las calles y veredas están inundadas de carteles, pero los ciudadanos tienen más atención en su teléfono que en lo que pasa hacia afuera. Mendoza tiene un antecedente reciente que alerta. En 2021 el voto en blanco, los anulados y el ausentismo se convirtió en una "potencia electoral" sin representación. Hubo más del 10% de votos negativos; la verdadera tercera fuerza. A esa bronca a la que le temen los candidatos se le suma la desorientación sobre qué cuándo y cómo se vota.

El mecanismo de votación con boleta única es sencillo. Pero también es sencillo equivocarse. Hay que marcar una tilde en la opción elegida, pero puede haber voto anulado cruzado. El problema mayor puede ocurrir con el casillero "boleta completa", que es de rango superior al resto. Quien ponga la cruz allí, no puede marcar ningún candidato individual porque esa categoría sería anulada. La otra complejidad estará, en el caso de las PASO, es la cantidad de precandidatos, que estira la boleta a lo ancho.

Boleta única y gestión

La boleta única es un cambio radical en el mecanismo electoral, tras 40 años. Es el segundo intento de modificación, tras el fracaso del impulso al voto electrónico, que también había sido aprobado por ley pero sólo se usó en comicios departamentales de Santa Rosa.

Desde la oposición cuestionan la estrategia comunicacional oficial porque al ser municipios opositores creen que la baja participación puede ser funcional. Además de cambiar el mecanismo de los electores, también se modifica el control. Los fiscales partidarios tienen menos relevancia, porque no hace falta reponer boletas. Sí serán importantes en el escrutinio, que tendrá nuevas complejidades. Los presidentes de mesa tendrán más poder. Desde el PJ habían pedido que no se permitiera que haya autoridades de ese rango afiliadas a los partidos políticos, pedido que fue rechazado. Incluso acusan que hay mala intención en alguna en las campañas partidarias, como la que hizo Cambia Mendoza en Maipú, usando la "marca" de la Junta Electoral.

El proceso electoral altera la vida cotidiana que tiene otras cosas como prioridad por la coyuntura. Pero también ha alterado de manera nociva las gestiones. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Las Heras y Guaymallén, departamentos en los que no se vota el domingo pero que el solo hecho de armar las listas generó un parate en las responsabilidades cotidianas.