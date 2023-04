¿Quién es el político que obtuvo el 97% de imagen positiva?

Su nombre es Fernando Brasca. Es intendente de la localidad de La Puerta, ubicada muy cerca de Miramar de Ansenuza, en la provincia de Córdoba. Lleva 16 años frente al municipio de este pueblo que no llega a 3 mil ciudadanos y en diciembre cumplirá su cuarto período consecutivo.

Una encuesta realizada días atrás por la consultora Doxa arrojó que es el dirigente con mejor imagen positiva: un 97% con un margen de error del 1%. Pero no solo de Córdoba, sino del país.

Desde que la información fue difundida, el teléfono de Brasca no para de sonar. “La verdad es que lo que más me sorprendió fue la repercusión que tuvo la noticia a lo largo y ancho de nuestro país. En cuanto al porcentaje de imagen positiva, después que 16 años de gestión, y haber sido muy bien acompañado por la comunidad en las elecciones cada cuatro años, me demuestra que estamos trabajando bien y que vamos por un buen camino. Es gratificante que la gente de mi localidad esté contenta con el trabajo que hacemos entre todos”, expresó el intendente de La Puerta a MDZ.

Fernando Brasca, intendente de la localidad cordobesa de La Puerta.

Pero más allá de su imagen política, Brasca dijo que le alegraba que la noticia haya permitido visibilizar a su pequeña localidad. “Mucha gente que no sabía dónde estaba La Puerta, ahora la conoce. Hemos recibido muchos mensajes, y más todavía nos reconforta por las repercusiones turísticas que podamos tener ya que estamos enclavados en una zona que es el portal de ingreso al Parque Nacional Ansenuza”, explicó el intendente.

El radical Fernando Brasca comentó que más que vocación política, desde joven lo que sintió fue “vocación hacia la sociedad”. “Uno llega muchas veces a la política haciendo un camino, y en el caso mío -y también de mi padre- estuvimos siempre muy presentes en todas las comisiones de la localidad: en la Cooperativa de Electricidad, en los clubes deportivos, en las fiestas patronales… En en el interior, siempre se hacen comisiones donde uno trabaja para organizar por ejemplo las fiestas patronales de nuestra Virgen protectora. En mi caso también fui parte del cooperativismo tambero, en su momento, y en otras instituciones de la localidad y de la región. Creo que fue en esas tareas donde despertó mi vocación por trabajar para la gente y con la gente”, relató.

La Puerta es una localidad de alrededor de 3.000 habitantes, enclavada en el norte del departamento de Río Primero, en la provincia de Córdoba. Exactamente en el cruce de las rutas provinciales 10 y 17. Se trata de una zona netamente agrícola, que se fue agrandando en los últimos 30 años hacia el norte del país. Desde la creación del Parque Nacional Ansenuza, el año pasado, la población agregó a la agricultura otra fuente de ingreso económico: la actividad turística.

La clave para ser un político con buena imagen

“No sé si hay una clave para tener esta buena imagen”, reflexionó al ser consultado por este portal. “En este cuarto periodo que estoy al frente del municipio, siento que siempre he sido igual. Me manejé con la misma transparencia, con la misma forma de ver las cosas y de proceder en la vida diaria de la comunidad. Siempre trabajando codo a codo con la gente, desde cuando estaba en instituciones de cualquier otro tipo, hasta que llegué después a la Municipalidad. Siempre diciendo la verdad, por más que sea más difícil de transmitir. Nunca nadie me va a poder decir que he dicho una cosa por la otra. Nunca voy a prometer cosas que no se van a poder cumplir”, subrayó.

Y a la hora de aconsejar a los dirigentes argentinos qué deben cambiar para mejorar su imagen política, Brasca duda. “La verdad que eso pasa más por cada persona. Yo creo que todos los seres humanos confían en alguien cuando ven que esa persona que les habla, lo hace con sinceridad, transparencia, y honestidad. Cuando se es honesto, ya sea en la vida pública como en la vida familiar. Cuando comienza a fallarle a la gente con la palabra dada, automáticamente la confianza cae y es muy difícil de recuperar”, analizó. Brasca lleva 16 años frente a la Municipalidad de La Puerta.

“Creo que eso es lo que está pasando en este último tiempo en nuestro país y en muchos lugares. La gente está decepcionada. No cree más en la política ni en sus dirigentes. La situación es cada vez peor y las cosas se van poniendo cada vez más difíciles. Yo estoy convencido que hay un montón de dirigentes muy capaces en el interior del interior del país. Dirigentes que hacen las cosas bien y en forma desinteresada. Es el momento que estos dirigentes sean los que empiecen a comandar la iniciativas de nuestro país, y que puedan representarnos a todos. Sería bueno que empecemos de una vez por todas a transitar la senda de la fe, de la esperanza, de la confianza y de empeñar con trabajo la palabra dada al pueblo. Dios quiera que así suceda lo más pronto posible en este país”, manifestó el intendente de La Puerta.

Brasca finalizará su cuarta gestión municipal el próximo mes de diciembre. “Dieciseis años ya fueron muchos”, aseguró riendo. Sin embargo, no se retirará de la política. Aunque sabe que no le será fácil, el próximo 25 de junio cuando haya elecciones provinciales (y también municipales en La Puerta) buscará ser electo legislador provincial en representación del departamento Río Primero.

“Hace varios meses que me vienen solicitando los colegas intendentes y presidentes comunales de las localidades del departamento que sea candidato. Es muy difícil porque el legislador actual quiere seguir en la banca. Pero lo vamos a intentar. Será una forma de devolver todo el cariño y respaldo que me dio mucha gente en todos estos años”, señaló.