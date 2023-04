Patricia Bullrich recriminó la llegada de Espert a Juntos por el Cambio y los intendentes le ponen condiciones

"Me podes explicar por qué motivo le pidieron a José Luis Espert que sea candidato a presidente? ¿Si no es para cag... a mí, para qué es?, le soltó fiel a su estilo Patricia Bullrich a Diego Santilli, el representante directo de Horacio Rodríguez Larreta en la reunión en la que este jueves la mesa del PRO bonaerense y en la que la precandidata participó.

La semana que viene será el turno de Horacio Rodríguez Larreta. Hace un mes se habían juntado con Mauricio Macri y en aquella oportunidad el expresidente les pidió que los intendentes y los dirigentes en condiciones de ganar un municipio hoy manejado por el peronismo tendrían que tener el apoyo de todos. Eso no estaría pasando.

"La verdad es que estas reuniones no sirven de mucho ni tampoco lo que pasará mañana. Porque esto lo tienen que arreglar Mauricio, Patricia, Horacio y María Eugenia. Si hay más gente, no se arregla nada. No veo que haya conciencia sobre la urgencia que tenemos", dijo uno de los presentes en la foto de este jueves. Esta misma fuente le confió a MDZ que este viernes debería definirse la inclusión y en qué cancha debería trabajar José Luis Espert.

Fue el propio Santilli quien le recordó que hace dos años ambos habían ido a charlar con el economista liberal para que participase de las PASO de Juntos por el Cambio, pero que los radicales habían trabado aquel ingreso. Ahora eso también se modificó.

Cuando llegó el momento de discutir cómo trabajarán en los distritos más importantes y en los que conducen hoy los intendentes del PRO, la presidenta del espacio en uso de licencia les recriminó a varios de los presentes por el apoyo que le dieron a Horacio Rodríguez Larreta, Uno de los más incómodos fue Martiniano Molina, de Quilmes, a quien le recriminó que hace dos años Néstor Grindetti, ahí presente, había relegado su pretensión de encabezar con un candidato propio la Tercera Sección Electoral para apoyarlo a él y luego de eso se fue con la dupla Rodríguez Larreta - Santilli.

"Todos queríamos decir varias cosas. Fuimos claros pero siempre con respeto" dijo un bullrichista ahí presente. Pero no siempre el diálogo fue lineal, y hubo momentos de frontalidad extrema. "No se cerró nada, la discusión quedó abierta", dijo la misma fuente.

Efectivamente, esta fue el primer encuentro entre intendentes y dirigentes cara a cara con Patricia Bullrich. Ella dejó en claro que por ahora no tiene ninguna intención de apoyar a quienes ya se manifestaron en favor de Rodríguez Larreta. La exministra del presidente Macri ironizó al preguntar el motivo por el cual los que tenían ya definido sus apoyos ahora lo revisaban y le pedían también su respaldo. No cree que le jueguen con la misma pasión que al alcalde porteño.

El que puso el dedo en la llaga, también interpretando lo que se le podía venir ante la situación electoral fue Rodríguez Larreta quien aceptó la sugerencia de varios de sus allegados que le dijeron que si no le habilitaba la posibilidad de apoyar también a Patricia Bullrich, algunos intendentes se le iban a ir con ella. Conclusión. Avaló la V, es decir, que los dos candidatos pudieran ser representados por un mismo dirigente local.

"Esto será un análisis puntual caso por caso", dijeron casi como conclusión todos los consultados por MDZ. Otro de los presentes, en cambio, al ser consultado, exclamó: "¿Cómo puede ser que te hayan dicho todo eso?" sin desmentir nada de lo escrito más arriba.