Janina Ortiz habló del hackeo y detalló la razón por la que Daniel Orozco rompió con Cambia Mendoza

El municipio de Las Heras vive semanas caóticas a partir la salida del intendente Daniel Orozco de Cambia Mendoza y su iniciativa de ser precandidato a vicegobernador en la fórmula de Omar De Marchi. Sin embargo, antes de que se desencadenara este escenario, la crisis se instaló por la puja respecto a su sucesor. En este momento, el jefe comunal le pidió la renuncia a todo su Gabinete y varios de ellos salieron eyectados.

Luego de la presentación de la fórmula De Marchi - Orozco el éxodo continúo hubo una serie de renuncias de distintos funcionarios que no compartieron su decisión. A esto se sumo un hackeo, este fin de semana, en el Sistema Informático Integrado de Expedientes (SIGeM) de la municipalidad, que peligró el pago a sus empleados estatales y la realización de trámites por parte de los vecinos.

Frente a lo ocurrido, Janina Ortiz, secretaria de Gobierno de Las Heras y pareja del intendente, dialogó con MDZ Radio y dio explicaciones de lo ocurrido en el municipio. Además, se refirió a la salida de Orozco del frente Cambia Mendoza.

“El hackeo fue algo grave e intencional. Dos personas tenían el acceso a esa información tan delicada, ellos son los que figuran en la denuncia, tendrán que dar explicaciones. Fue intencional, ellos renunciaron un viernes y el sábado se produce el hackeo. Les llegó un mensaje de WhatsApp a todos los municipales donde decían que, debido a que el intendente estaba muy ocupado en sus decisiones políticas, no se iban a pagar los sueldos. Se perjudicó el sistema SIGeMi, que permite procesar todas las actividades del municipio. Los empleados municipales no tienen nada que ver con las diferencias políticas", detalló Ortiz.

Con respecto, a los dichos de Alfredo Cornejo, sobre la intención de Orozco de nombrarla como candidata, sostuvo: "Dicen que el intendente montó una estructura para que yo fuera candidata. Mi responsabilidad es que todas las áreas de la municipalidad que yo tengo a cargo se luzcan. Esto ocurrió por el equipo. Daniel no tiene tiempo de armarme los proyectos. Se cansaron de insinuarlo. No se debe subestimar mi trabajo ni el de mi equipo. Si él hubiera estado empecinado en mi candidatura, yo hoy sería candidata de Unión Mendocina. Su posición siempre fue que Martín Bustos sea el candidato".

Además advirtió que las renuncias de los distintos funcionarios "no afectaron los servicios que ofrece el municipio, salvo con este hackeo informático". Y sumó: "El vecino de Las Heras tiene otras problemáticas y no le interesan las disputas políticas".

"Me pregunto por qué se cuestiona ahora la cantidad de empleados públicos. Cada uno cumple su función con eficiencia, yo puedo dar respuesta por las secretarías que manejo. Las Heras es un departamento enorme y necesita prestar diferentes servicios", añadió.

La ruptura de Orozco

Daniel Orozco junto a Omar De Marchi en el momento de presentar la sorpresiva fórmula.

"Daniel cumplió con su palabra siempre, fue muy claro cuando dijo lo que quería. Aspiraba a participar del armado del frente, nunca pidió un cargo, pero sí elegir su candidato a intendente, por su experiencia. Deberían haber tenido confianza en su decisión, no se sintió respetado. Esa podría ser una de las razones de su decisión. Desde mi opinión, en el radicalismo debe primar el diálogo y el republicanismo. Es lo que se ha perdido en Cambia Mendoza. Por eso creo que Daniel no pueden aceptar imposiciones que no se ajustan a ese proyecto. Lo que él ha logrado es con mucho trabajo", cerró Ortiz.