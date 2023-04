El exorbitante sueldo de Carlos Maslatón disparó una interna en C5N

Carlos Maslatón hizo público su sueldo en el canal de noticias C5N y disparó una polémica sobre el nivel de ingresos de los panelistas en esa señal de cable. El economista liberal, aliado de Javier Milei, publicó en redes sociales su recibo de sueldo por 605.000 pesos (IVA incluído) por su participación el programa Duro de Domar y salieron a cruzarlo distintos periodistas.

"Kablan, estoy aquí porque me lo pidieron. Stopeo, no busco trabajo en los medios, lleva mucho tiempo y lo tomo como carga pública. Mas quiero pagarme los costos. Hablaré con los jerarcas de C5N, no quiero incentivar enfrentamientos sindicales. No soy comunista. Soy capitalista", fue el nuevo y polémico posteo de Carlos Maslatón. La respuesta fue dirigida a otro periodista que pasó por C5N como Paulo Kablan quien le cuestionó el nivel de ingresos en comparación con otros colegas de C5N.

"Carlos, sepa ud que me alegro que le paguen lo que necesita para el taxi y el bar. Pero créame que en esta noble actividad del periodismo, hay muchos, incluso sentados a su lado, que no les pagan taxi y trabajan muy bien aunque tienen que vivir con menos. No les falte el respeto", fue la advertencia pública de Kablan para Carlos Maslatón.

Bajo el concepto "Honorario programa Duro de Domar C5N por el mes de Marzo 2023", el economista y dirigente político facturó la suma de 500.000 pesos más IVA. Por lo que el total de la factura ascendió a 605.000 pesos. Los honorarios de Carlos Maslatón fueron facturados a Telpiu S.A. a depositar en cuenta corriente.

"Mis honorarios, facturados a C5N. Ante preguntas de numerosos foristas", fue la escueta publicación de Carlos Maslatón que disparó todo tipo de respuestas y comentarios en las redes. El panelista de Duro de Domar se presenta a sí mismo en las redes como "Profeso capitalismo popular del Tercer Mundo. Militante del Liberalismo Argentino Línea Resistencia Nacional. Abogado UBA. Elliott Wave Technician. Bitcoinero".