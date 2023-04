Cumbre del PRO por el desembarco de José Luis Espert y el fin de la paz pre PASO

Mauricio Macri pretende sostener la tensión hasta último momento y lo logra con éxito, ni la provincia de Buenos Aires, ni CABA están ni cerca de llegar a una situación de paz. Y las tormentas crecen todas las semanas con candidatos que se suben y bajan para dañar a otros del mismo espacio. No habrá un distrito ordenado y la candidatura de Maria Eugenia Vidal es fogoneada por el larretismo, que pretende que se resuelva la interna porteña sin esquirlas.

Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Federico Angellini estrenando el título de presidente del PRO, Mauricio Macri y Patricia Bullrich serán de la partida. El eje central es el desembarco de Jose Luis Espert a las filas del espacio que le dará cobijo en una candidatura no definida. Desde Republicanos Unidos se teje la posibilidad de que el economista sea candidato a presidente por segunda vez, ya lo hizo en 2019 cuando obtuvo el 1,47% en una campaña marcada por los escándalos.

Lo cierto es que en caso de que José Luis Espert juegue, podría compartir electorado dentro del ala de Rodríguez Larreta, con quien ya compartió campaña en la última elección presidencial. A su vez, el fantasma de Vidal candidata de la unidad es una idea que incomoda a todos, pero las repercusiones fueron claras e inmediatas.

MDZ conversó con dirigentes de la mesa chica que confirmaron: "No la veo jugando para nada en CABA", resumió un hombre que la acompaña hace quince años y arma su política bonaerense. En Uspallata habita el desconcierto, pero a medida que aumentan las semanas es cada vez peor. La hipótesis de Vidal jefa de Gobierno no tiene mucha pregnancia en Jorge Macri, quien tiene la bendición de Mauricio Macri y Patricia, por lo que duerme tranquilo. "No tengo problema, que compitan todos los que quieran, lo que no quedan dudas, es que voy a jugar en una PASO en Juntos por el Cambio, el resto no me interesa", le dijo a un ministro este jueves a la mañana.

Así entonces, Rodríguez Larreta buscará arrimar un plan de armado nacional donde se puede repetir la situación riojana y cordobesa en otros lugares. Felipe Álvarez será candidato de la unidad en donde gobierna Ricardo Quintela, quien fue internado con dolor precordial días atrás en una clínica privada de La Rioja mientras los médicos hacen paros por no cobrar. Allí también corre Martin Menem, el embajador de Javier Milei.

El jefe de Gobierno recorrió este jueves Florencio Varela junto al candidato local, Pablo Alaniz y Florencia Casamiquela referente actual después de haber militado con Florencio Randazzo. “Tengo la visión de que tenemos que sumar para ganarle al kirchnerismo", definió Larreta sobre el desembarco de Espert, a quien considera "un gran economista”, y recordó que el diputado y líder de la Avanza Libertad ya estuvo muy cerca del espacio político en las elecciones anteriores y que también lo acompañó en la Capital, en otra elección.

Larreta busca generar consensos que permitan armar un interbloque con mayoría propia, es lo que critica en voz baja sobre la postura de Patricia Bullrich, más cerrada. "Yo puedo no ser presidente, pero ella así no va a poder gobernar", repite como mantra el jefe de Gobierno en reuniones privadas. Lo que en Juntos por el Cambio ya saben, es que si ganan Bullrich o Milei, habrá trabajo conjunto en la gestión y en el Congreso.

Finalmente, en Buenos Aires la interna se ensancha cada vez más y las cartas se empiezan a jugar. El que jugó fuerte fue Jorge Macri, quien apoyó y recibió apoyo de Cristian Ritondo. Ahí se cristaliza una situación incómoda en la que el expresidente apoya a Ritondo en detrimento de Diego Santilli, en quien no confía. Ya fue el chispazo premonitorio en 2021 cuando Jorge Macri aceptó volver a la Ciudad y despejar el camino a Santilli, quien hizo toda su carrera en Buenos Aires y ahora se mudó a la provincia.