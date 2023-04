Así fue la previa de la presentación de Cristina Fernández de Kirchner ante su militancia en La Plata

Tras una semana agitada en materia económica, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabeza un discurso en el Teatro Argentino de La Plata. La charla se titula "La Argentina Circular" y comienza a las 18. Los dos ciclos de la exposición son "FMI y su histórica receta de inflación y recesión" y "Fragmentación política y concentración económica”.

En minutos desde el Teatro Argentino de La Plata.



— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 27, 2023

Se trata de la primera aparición pública de la mandataria luego de la renuncia a la reelección del presidente Alberto Fernández. Hay una cierta expectativa del sector sindical kirchnerista en que la expresidenta se lance hacia la candidatura el 25 de mayo en el acto de rememoración de la asunción del exjefe de Estado, Néstor Kirchner.

El diputado del Frente de Todos, Hugo Yasky, fue uno de los propulsores de la propuesta. Éste reveló que “Cristina se entusiasmó, se sensibilizó recordando esos 20 años y lo que puede llegar a ser un acto en Buenos Aires".

"Los diez sindicalistas que nos reunimos con ella le planteamos que tiene ser la compañera para garantizar un nuevo mandato en un período difícil que va a tener que enfrentar la Argentina. Vamos a tener que pisarle los cayos a los poderosos”, agregó.

La Cámpora, por otro lado, publicó un video bajo la denominación de "11 años de Cristina y la militancia en Vélez" y un mensaje por lo bajo que indica "ella vendrá". En el discurso presentado, se observa un relato de la vicepresidenta respecto a cómo llegaron al poder y al desarrollo de los Gobiernos de la familia Kirchner.

— 11 años de Cristina y la militancia en Vélez



Ella vendrá. — La Cámpora (@la_campora) April 27, 2023

18:10 | Cecilia Moreau declaró sobre la candidatura de Sergio Massa

La presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, destacó que "Sergio está ocupado y preocupado por la situación económica, fue una semana y son días muy críticos. No me parece que sea momento para hablar de eso".

"El vínculo siempre fue continuo entre Cristina y Sergio. Con Kicillof también. Nunca hubo problemas. La expectativa está puesta en la gestión, en el momento. No creo que sea lugar para hablar de candidaturas", agregó.

El diputado de la UCR, Mario Negri, por su parte aprovechó para criticar al Frente de Todos. "Se acordaron tarde. Crean una escuela de gobierno, pero lideran un gobierno que fracasó en todos los órdenes. ¿No debían tener un plan hace 4 años en vez de improvisar y pelearse como gatos? ¿Qué van a ofrecer en las elecciones si sólo empeoraron el presente de los argentinos?", expresó.

Se acordaron tarde. Crean una escuela de gobierno, pero lideran un gobierno que fracasó en todos los órdenes.

¿No debían tener un plan hace 4 años en vez de improvisar y pelearse como gatos?

¿Qué van a ofrecer en las elecciones si sólo empeoraron el presente de los argentinos? — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) April 27, 2023

17:44 | Falsa amenaza de bomba en el Teatro Argentino de La Plata

A pesar de los rumores de la amenaza de bomba en la previa del discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Teatro Argentino de La Plata, MDZ pudo averiguar que no hubo tal caso.

Lo que pudo saber este medio es que un vecino escuchó que se iba a poner una bomba y fue a denunciarlo. El fiscal interventor fue Condomí Alcorta. La brigada de perros revisó el lugar y no se encontró nada.

17:30 | Dirigentes del Frente de Todos esperan definiciones electorales

El senador del Frente de Todos, Francisco Durañona, dialogó con MDZ sobre las expectativas del acto de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Es grande la espera cuando se trata de Cristina exponiendo. Es un momento muy difícil y ella verdaderamente se luce con su mirada. Es muy soberana", expresó.

"Para cualquier dirigente es un momento de alto impacto que hable Cristina. Hasta los más críticos cubren en su totalidad sus exposiciones. No creo que sea candidata. Me parece que la PASO es una herramienta interesante para dirimir nuestras diversas posturas", agregó.

El legislador le puso la puntuación de 5 puntos al Gobierno Nacional. "Soy crítico pero no creo que sea positivo estar limando permanentemente como si fuéramos adversarios. Creo que políticamente no pudimos ordenarnos", sumó.

Durañona señaló al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, como uno de los mejores de los suyos. "Axel sería un tremendo candidato a presidente. No descarto que eso suceda. También en la provincia está muy sólido", sentenció.

El senador provincial Omar Plaini se sumó al diálogo y destacó que vino a ver a la gran estadista. "Una dirigente estadista que recorre la historia, el presente y el futuro. Seguramente una vez más señalará cuál es el camino. Su pensamiento, convicción y política que nos aclara", manifestó.

"Mi deseo sería que sea candidata. Igualmente, no soy quien para pedirle eso a alguien que ha padecido tanto y ha tenido tanta persecución. Ojalá podamos romper con la proscripción y la condena injusta que lleva ella en su mochila", sumó.

"Si Cristina no va, ella decidirá a quién debemos seguir. No califico el Gobierno pero digo que no nos alcanzó. Todavía tenemos muchas más respuestas para darle a la sociedad argentina", finalizó.

16:45 | Hay pocos militantes en las afueras del Teatro Argentino de La Plata

En la previa del discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se observa a los primeros militantes que van llegando a los alrededores. El número de manifestantes -hasta el momento- es poco y no hay mucha movilización. La gente de la zona se resguarda y da lugar al paso de los bombos y de las banderas. El choripán cotiza a $600.

Militantes de San Miguel remarcaron que vinieron a acompañar el proyecto nacional y popular. "Somos kirchneristas y creemos plenamente en toda la construcción que venimos haciendo. Este Gobierno tuvo el traspié de la pandemia. Económicamente estamos como cualquier vecino de barrio tratando de llegar a fin de mes. Este Gobierno nos va a sacar adelante. Hay cosas que cambiar y volver a evaluar pero siempre confiamos. Cristina es parte fundamental de la solución", le expresaron a MDZ.

Se acercaron a dialogar con MDZ tres brasileñas que actualmente viven en la Ciudad de La Plata. Son estudiantes de medicina y destacaron que cada día se hace más complicado vivir en Argentina. "Es complicado vivir acá. Nos mantienen nuestros padres, nos dan 90.000 pesos al mes y cada día tienen que ser más. Las expectativas que tenemos de la Argentina es que ojalá mejore", manifestaron en diálogo con este diario.