En la disputa entre el PJ y Cornejo, quién ganará las PASO de Maipú

Este próximo domingo 30 de abril siete departamentos de Mendoza -la mayoría gobernado por el PJ- eligen en primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) a sus candidatos a intendente y concejales. Entre esas comunas, se encuentra Maipú, un departamento que desde el retorno de la democracia gobierna el peronismo y el actual intendente Matías Stevanato apuesta por su relección. A las elecciones se presentan 12 precandidatos a intendente por los distintos frentes.

Estos comicios tendrán una particularidad: se estrena la boleta única, una herramienta electoral por la cual la ciudadanía mendocina deberá marcar en un único papel con una lapicera a quién votará, en este caso, para las categorías intendentes y concejales.

A diferencia de sus pares justicialistas, Stevanato fue el único intendente que hasta último momento dudó si era conveniente o no, adelantar las elecciones, entusiasmado con un proyecto que no se dio. Que algún dirigente maipucino -como el diputado nacional Adolfo Bermejo o su hermano el senador provincial Alejandro- fueran arriba en la boleta única como precandidatos a gobernador y eso también colaborara para asegurarse la comuna. Pero además, porque es uno de los dirigentes que más ha apostado a que el peronismo tenga un candidato competitivo a gobernador –se habló incluso de su acercamiento con Omar De Marchi, el ahora líder de La Unión Mendocina- pero finalmente a nivel provincial terminó apostando a proponer precandidatos a legisladores en la lista que armaron para las PASO provinciales junto a los intendentes no kirchneristas. En su comuna, en cambio, pese a que el año pasado tuvo que pasar por una interna con dos puntos de ebullición, este año las elecciones lo encuentra con un PJ abroquelado, casi como una excepción a la regla.

En octubre pasado, el diputado provincial Duilio Pezzutti, quien es un peronista maipucino, sorprendió con una crítica a Stevanato. Por Twitter, sostuvo que el estado de las calles de Maipú era pésimo y tuvo un proceso de diferenciación en la que amenazó con ir a la interna partidaria. Sobre el filo del cierre de listas, este año, avisó que se bajaba. Por otro lado, el kirchnerismo representado por Unidad Ciudadana y La Cámpora, jugó en contra con algunos hechos en el Concejo Deliberante. Pero finalmente ante el proceso electoral, se cerraron acuerdos y Stevanato va a la primaria con otro contrincante pero todo el apoyo partidario lo tiene asegurado. En la fracción de la boleta única en la que va el frente Elegí Maipú Crece (que por sorteo le tocó al medio) aparece Stevanato como precandidato a intendente en la lista Sigamos Creciendo y Cristian Trentacosta en el listado Unidos por Maipú. Además, hay otra lista que se presentó por sin precandidato a jefe comunal, sólo de concejales.

En la comuna maipucina están confiados, según pudo saber MDZ, que ganarán la primaria. Tienen sondeos que indican que pueden hacerlo por entre 10 y 15 puntos. Claro que existe la incertidumbre que genera el uso por primera vez de la boleta única que puede causar desconcierto en la ciudadanía y tener comportamientos que no pueden anticiparse a través de una medición electoral previa. El principal oponente de Stevanato, es el Frente Cambia Mendoza que es el oficialismo provincial. Desde ese espacio creen que aunque perderán la elección, pueden dar vuelta los guarismos en los comicios generales municipales de septiembre, porque hasta esa instancia, habrán ocurrido dos PASO en las que el PJ no cuenta con ventajas. Por un lado las provinciales de junio y por otro, las nacionales de agosto. “Cómo van a hacer para despegarse”, se preguntan.

De todas maneras, en un primer momento, el Frente Cambia Mendoza se ilusionó con que Maipú podía ser el único departamento de los 6 administrados por el PJ que podían ganar sin problemas. El precandidato a gobernador Alfredo Cornejo de hecho, fue el lugar que más visitó durante la campaña acompañando a dos hombres que son de su confianza y que compiten por Cambia Mendoza. Por un lado a Néstor Majul, Subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad de Mendoza y por otro a Mauricio Pinti Clop, presidente del Concejo Deliberante maipucino. De hecho, que el radicalismo se haya quedado con la presidencia de ese órgano que suele ser del oficialismo, sirvió como puente para la precandidatura del edil cornejista.

“Nos está yendo muy bien. Notamos mucha necesidad de cambio en la gente. Creo que han caído mucho la calidad de los servicios de Maipú. Hace 40 años que gobierna el peronismo, por algo es, pero en los últimos años hay disconformidad de la ciudadanía”, sostuvo Majul ante MDZ. De acuerdo a fuentes de Cambia Mendoza, es el favorito en las encuestas dentro de su espaciom aunque otras voces niegan que pueda saberse claramente eso porque apuestan al mismo electorado. “Mi único contrincante es Stevanato”, sostuvo sin más, teniendo en cuenta que se generaron muchas versiones de disputa entre los dirigentes radicales. Pinti Clop, por su parte, en diálogo con este diario, advirtió que: “Veo un panorama en la calle. Estamos planteando entre otros puntos agilizar la atención que da el municipio, la gente paga un impuesto al tiempo, por toda la burocracia que existe en el departamento”, explicó. Además planteó generar acuerdos con el municipio radical de Godoy Cruz para temas de uso de tecnología que se utiliza para la seguridad ciudadana. Por ese frente además, participa un empresario apoyado por el grupo de Activá Mendoza, que no tuvo espacio en las listas para las provinciales. Se trata de Gabriel Careddu, presidente de la Cámara de Fabricantes de Pastas Frescas.

El peronismo critica al cornejismo por sus movimientos en Maipú. Sostienen que intentaron en un momento ganar la elección pero que la interna que tienen “hasta entre sus propios hombres”, evitará que eso suceda. Para el radicalismo nada está dicho y confían en el descontento que tiene la gente con el Gobierno nacional “del que no podrán desentenderse Stevanato y su gestión”, afirman desde Cambia Mendoza. El PRO, en tanto, no pudo jugar porque las listas se cerraron en el momento en el que Omar De Marchi no había blanqueado que se iría de Cambia Mendoza, por lo tanto, se quedó sin presentar precandidatos.

Completan la oferta electoral: el Frente Libertario, Demócrata y Jubilados: que va a interna entre Claudia Córdoba (lista A), apoyada por Encuentro por Mendoza que lidera Carlos Iannizzotto, y por otro lado, Alberto Chiaracani de Jubilados. Se estima que esta será la lista que apoyará De Marchi porque son sus nuevos socios políticos. El Partido Verde tendrá PASO entre Valeria Giménez y Juan Carlos Albornoz y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad: disputará entre Nicolás Cortez del PO (Partido Obrero) y Virginia Pescarmona de la lista "Renovar y Fortalecer" del PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas) y el MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores).