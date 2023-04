Se lanzó el frente opositor al peronismo en Santa Fe y tres fórmulas competirán en las PASO

Unidos para Cambiar Santa Fe, la alianza opositora al peronismo provincial que está conformada por una decena de partidos políticos se presentó formalmente este martes. De la actividad, participaron cientos de dirigentes de sectores mayoritarios como Cambiemos, radicalismo, socialismo, no contó con oradores, pero sí con la firma de un documento que establece acuerdos básicos.

Según definen en el texto que fue presentado en Cayastá, localidad ubicada a 80 km de la capital provincial, el frente "no es un pacto electoral, es un acuerdo político" y aseguran que "es la respuesta a una demanda ciudadana para poner en marcha otra vez la Provincia, para despertarla del sopor, la inercia, el oportunismo, la inacción, y desplegar así su potencial social y productivo".

En ese sentido, destacaron también que los acuerdos políticos "son en la Argentina de hoy, más que una opción, un deber" y remarcaron que la alianza surge a partir de una visión compartida asentada en tres coincidencias: "la Santa Fe que hoy lamentablemente vemos, la Santa Fe que queremos y los lineamientos sobre los cursos de acción para lograr esta aspiración".

"Venimos a decir presente frente a todo el pueblo de Santa Fe: sin confrontación inútil e inconducente, ponderamos el diálogo y el consenso para trabajar codo a codo, diariamente, para mejorar nuestra calidad de vida", continúan más adelante.

Aunque hoy por hoy, el votante esté lejos del clima electoral y más preocupado por las cuestiones cotidianas como la inseguridad y la inflación, la masiva foto y la puesta en escena representó un importante mensaje hacia el interior y exterior del espacio Unidos.

No fue fácil y más bien muy trabajoso el camino de construcción y articulación que debieron recorrer los dirigentes de cada espacio para poder llegar a este momento. De hecho, reconocen todavía diferencias importantes y tratan de dejar de lado las cuestiones ideológicas. "Somos conscientes de que este acuerdo en valores, convicciones y compromisos democráticos tiene por delante un camino arduo y complejo", admiten en el documento.

La presentación tuvo volumen buscado, pero no por eso dejó de llamar la atención algunas ausencias. Carolina Losada, el intendente de Rosario, Pablo Javkìn y su par de Santa Fe, Emilio Jatón. En todos los casos estuvieron representados por dirigentes de su sector. Radicalismo, Creo y socialismo, respectivamente.

Nuestro compromiso es trabajar Unidos para Cambiar Santa Fe. Vamos a recuperar la capacidad de gestión en cada una de las áreas de gobierno, con decisión firme y planificación estratégica. Porque #SantaFePuedeuD83DuDCAA pic.twitter.com/LuhYQLueuj — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) April 25, 2023

En el caso de Carolina Losada el faltazo generó "ruido", pero en la previa ya se especulaba con la posibilidad. De todas maneras sí estuvo Julián Galdeano, diputado de la UCR y uno de los "cerebros" que impulsó a la actual senadora en la política. Al respecto, si bien todavía no lo confirmó, es casi un hecho que será candidata a gobernadora de Santa Fe. Algunos incluso señalan que en las próximos días llegaría el anuncio mediante redes sociales. Se especula con la posibilidad que quien la acompañe en la fórmula sea un dirigente de Cambiemos, muy cercano a la figura de Mauricio Macri. A esperar.

En el caso de los intendentes de Rosario y Santa Fe, que irán por la relección en sus distritos, están abocados directamente a la gestión y suelen alternar sus presencias en este tipo de actividades que no suelen caer del todo bien entre los vecinos. Envían a funcionarios y militantes de confianza.

Nace una nueva esperanza. En Cayastá, los socialistas dimos un gran paso para el futuro de la provincia. Un lugar histórico para una decisión política fundacional. Aqui están nuestros valores y nuestros equipos para poner en marcha #LaFuerzaDeSantaFe pic.twitter.com/8sy0ip5s8I — Clara GarcíauD83CuDF39 (@ClaraGarcia_SF) April 25, 2023

Clara Garcia, diputada provincial socialista aparece también en la línea de largada de cara a la gobernación. Si bien todavía no fue confirmado, se descarta su candidatura. Desde hace tiempo viene repitiendo públicamente que el partido tendrá representantes en todas las categorías y su apellido es número puesto, de no mediar cambios. El socialismo, que también le disputará la ciudad de Rosario a Javkin con la candidatura del diputado nacional, Enrique Estévez, no quiere quedar relegado en una construcción que tiene mayor preminencia Cambiemos y la UCR.

Quien sí ya se lanzó y viene recorriendo la provincia hace más de un año es Maximiliano Pullaro, ex ministro de Seguridad de Santa Fe. La semana anterior realizó la presentación en soledad en un campo de Esperanza. Sus pares lo cuestionan por el modelo personalista de construcción. Con un discurso muy duro, cuestiona fuertemente las gestiones del peronismo a nivel nacional y provincial.

El acto de lanzamiento de Unidos para Cambiar Santa Fe probablemente sea el último donde los dirigentes se mostraron untos. Documento mediante y una vez que se terminen de confirmar los nombres de los precandidatos, cada uno desarrollará distintas estrategias de cara al 16 de julio en las PASO.