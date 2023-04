Minería, crecimiento y OSEP: las "incomodidades" de los mendocinos que Alfredo Cornejo tuvo que contestar

Ya envuelto en su precandidatura a gobernador, el senador nacional, Alfredo Cornejo, pasó por MDZ Radio y brindó una extensa entrevista, además respondió todas las preguntas de los oyentes.

Alfredo Cornejo junto al equipo de Uno Nunca Sabe

¿Implementará un cambio con respecto a las patentes?

El sistema de patentamiento debe ser digital y hay que dejar los registros del automotor como meras oficinas virtuales. Debe ser una verificación técnica de patente, toda esa intermediación es parasitaria. El precio del patentado es un delirio. Buena parte de las patentes que cobra Mendoza las coparticipan los municipios.

¿Quá va a pasar con la Obra Social de los Empleados Públicos?

Vamos a poner mucho foco en ello, el problema de la obra social es el de todas. El de Pami o de Osecac, es el mismo. Las más ricas también están en problemas por la dolarización de sus insumos, y las más masivas también. Es algo que vamos a arreglar, pero que va de la mano del tema dólar, también depende de lo macroeconómico. Acepto que han decaído sus servicios, pero la salud tiene insumos dolarizados muy altos. Un tratamiento oncológico lleva gran parte de esa financiación. Creo que la OSEP se desfinanciaría más rápido si fuera libre. La gente que se iría de la obra social porque tendría quejas, pero volvería a los 8 meses.

¿Qué pasará con la minería?

Hay tres proyectos mineros que están en pleno proceso de funcionar, que es Hierro Indio, Cerro Amarillo y Potasio Río Colorado. Este último está explorado y podría estar en funcionamiento en breve, necesita una altísima inversión. Queremos que la haga un privado, hay tres propuestas que se están evaluando, de las cuales vamos a elegir una. El Gobierno nacional debería estar muy interesado en esto, es un lugar por donde se van los dólares.

Yo no voy a abrir una polémica sobre la Ley 7722 si antes el Gobierno nacional no da muestras firmes de una economía más sana. Modificarla para que los amigos del poder hagan minería, creo que no es bueno. Si es para grandes jugadores con un contexto de macroeconomía ordenada, hay cosas que se pueden hacer, como en Malargüe, que hay licencia social. Esta pregunta también hay que hacérselas a los cocoliches de los otros frentes, que no vengan a hacerse los distraídos. Los del Partido Verde y Difonso, han metido miedo con el agua. Si soy electo como gobernador no le voy a meter miedo a la ciudadanía. Hay problemas con el agua, podemos quedarnos sin ella para el consumo humano e industrial. Si yo no digo más nada, soy un dirigente de mala fe. Tenemos que empezar la conversación diciendo cómo podemos solucionar este problema. Es culpa del cambio climático, hay menos agua y va a haber menos aún. A pesar de todo, Mendoza es mucho más eficiente en el cuidado del agua que hace 10 años. Nosotros con menos tenemos que administrar mejor, las obras tienen que ser para vehiculizar, optimizar y exigir un consumo responsable.

Mendoza en comparación con las provincias vecinas no ha crecido tanto…

Neuquén y San Juan son provincias que dependen de commodities. En la primera cuando el precio del petróleo es alto, supera a Mendoza en exportaciones, por el contrario cuando es bajo, el MPN, el partido tradicional, tiene problemas para pagar salarios. ¿Cuál es la vara para evaluar esto?.

Añelo no tiene gas natural ni cloacas, la gente que trabaja allí tiene que ir a Neuquén Capital a vivir. En San Juan los principales gerentes de las mineras viven en Mendoza. Para que la minería ocurra no depende solo del gobernador sino también de los contextos.

Tenemos que aprovechar las ventajas que tenemos de poseer muchas actividades que compiten entre ellas. Nuestra tasa de empleo no es mala, en un contexto malísimo. Mucha gente busca un segundo empleo porque no le alcanza. Tenemos que influir sobre lo nacional, el que tiene más capacidades para hacerlo soy yo, por vínculos y experiencias.