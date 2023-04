La fuerte amenaza de Cecilia Moreau sobre lo que puede hacer Sergio Massa para frenar la suba del dólar

En medio de la fuerte suba del dólar, que tocó los 495 pesos este martes, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, lanzó una fuerte amenaza advirtiendo sobre lo que hará el ministro de Economía, Sergio Massa, para frenar la corrida cambiaria.

“Hay algunos jugadores del mercado que solo conocen al Massa que trabaja 16 horas por día y dialoga con todos, pero me parece que de acá al viernes van a descubrir al que conocemos en la política, que cuando se cansa de que lo quieran boludear pelea con todo lo que tiene”, escribió Moreau en su cuenta de Twitter.

Luego, Moreau se ocupó de responderle a un tuitero kirchnerista que la criticó por supuestamente no escuchar a la vicepresidenta ni a su hijo. “Si escucharan un poquito a la gente, a Máximo y a Cristina no estaríamos en esta situación. Pero se enojaron con Máximo cuando criticó el acuerdo con el FMI. Se enojaron con Cristina cuando pidió que el presidente use la lapicera”, se quejó el tuitero.

“Jamás me enojé con Máximo, lo respeto y lo banco, ojalá muchos tuviesen la honestidad intelectual que él tiene. Los cobardes y aventureros nos hacen mucho daño”, respondió Moreau.

La amenaza de Cecilia Moreau sobre lo que hará Massa

Unas horas antes, el presidente Alberto Fernández apuntó contra la “derecha argentina” por la suba del dólar, mientras que Massa dijo que utilizarán “todas las herramientas del Estado” para solucionar la inestabilidad económica. También adelantó que rediscutirán de otra forma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que a eso ya se lo notificaron al organismo de crédito, como así también que irá a la Justicia para “esclarecer algunos comportamientos” de estos días.

Además, vamos a usar a la Justicia Penal economica como vehiculo de investigación y esclarecimiento de algunos comportamientos y a la UIF y a la CNV para el analisis de operaciones vinculadas al lavado de dinero. — Sergio Massa (@SergioMassa) April 25, 2023

“Hace varios días que vivimos una situación atípica de rumores, versiones, falsos informes y su consecuente impacto en los instrumentos financieros vinculados al dólar”, se quejó Massa en Twitter. Después, advirtió: “Vamos a usar toda las herramientas del Estado para ordenar esta situación”.

“Además vamos a usar a la Justicia penal económica como vehículo de investigación y esclarecimiento de algunos comportamientos, y a la UIF (por la Unidad de Información Financiera) y a la CNV (por la Comisión Nacional de Valores) para el análisis de operaciones vinculadas al lavado de dinero”, sostuvo también el líder del Frente Renovador.