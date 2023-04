La compañera de fórmula de Luis Petri se diferenció fuertemente de Alfredo Cornejo y remarcó la necesidad de una renovación

Este sábado, quedando pocos minutos para el cierre de listas, Luis Petri completó su fórmula y anunció que Patricia Giménez, exdiputada nacional y exembajadora argentina en Costa Rica, será su candidata a vicegobernadora. De esta manera, competirán en la interna del frente Cambia Mendoza contra Alfredo Cornejo y Hebe Casado.

En diálogo con MDZ Radio, Giménez remarcó la necesidad de una renovación en el frente para que la provincia pueda crecer y admitió que hay algunos aspectos del Gobierno de Rodolfo Suarez que se deben modificar.

“Yo vengo trabajando con Luis Petri desde hace mucho tiempo. Me parece que es bueno y refrescante para Cambia Mendoza y el radicalismo que tengamos opciones. Cuando no las hay se deja de ver la calidad. El proyecto es generar cosas frescas para el espacio”, comenzó diciendo Giménez.

En este sentido, se distanció de la fórmula de Alfredo Cornejo y Hebe Casado, con quienes competirán, y advirtió que poseen otra mirada sobre la institucionalidad: “Hay espacios que deben tener otra libertad. Al estar un determinado grupo siempre, se van cooptando los diferentes lugares. Es bueno que haya competencias. Alfredo también debe estar contento de que participamos, porque sino legitimamos los espacios. Nos vamos a diferenciar en propuestas, con los dirigentes. Eso le debemos mostrar a los mendocinos. La institucionalidad de la provincia nos hace que no lleguemos a un Gildo Insfrán, pero si no le damos competencia las cosas terminan ahí. No es bueno tener la mayoría absoluta, es bueno tener legisladores que no siempre vayan a decir que sí”.

Además, la candidata a vicegobernadora, remarcó que Cambia Mendoza no tiene competencia, ya que el peronismo mendocino “ha sido cooptado por el kirchnerismo”. Y sumó: “No tenemos un candidato del otro lado que obligue al frente a hacerse fuerte y buscar una dirigencia clara. Si no nos obligan afuera, nos tenemos que depurar solos”.

“La economía mendocina hace 15 años que no crece sanamente. Necesitamos realmente darles reglas claras a los empresarios y a los sectores que quieran venir desde afuera, para ver qué nivel de competencia les vamos a dar. No puede ser que las provincias vecinas, San Juan, San Luis, Neuquén, tengan un crecimiento como el que han tenido y nosotros nos estamos estancando. La gestión del gobierno anterior se demoró en no hacer que Mauricio Macri avalara Portezuelo del Viento. Si tenemos la plata hay que ejecutar la obra, no podemos seguir esperando”, sostuvo.

Finalmente remarcó que hay lineamientos del Gobierno de Rodolfo Suarez que deben ser revisados. “El plan de Alfabetización es un logro. Pero por ejemplo, el Ítem Aula, es bueno en muchas cosas pero hay que revisarlo”, cerró.

