Javier Milei, Patricia Bullrich, Mauricio Macri y el sueño de una Buenos Aires liberal

Hay una series de coincidencias y ponderaciones privadas poco conocidas, poco contadas, entre el expresidente Mauricio Macri y quien quiere serlo, Javier Milei. El economista atraviesa días de armado agotadores, está entusiasmado y la relación con Patricia Bullrich es más parecida a la de una socia que la de una rival eleccionaria, que es en definitiva lo que se supone que es.

Ambos coinciden en el diagnóstico del país, el deterioro moral de la clase dirigente y la importancia de patear el tablero para aspirar a mejorar el futuro nacional. Hay miradas de Milei que el propio Macri pondera en privado, se las hizo saber al economista y las felicita en diversos círculos rojos y partidas de golf. Cree que encarna entonces a veces un externo los valores que no encuentre en su creatura política.

Separados pero juntos. Café liberal y halcón.

Hace ya un tiempo que las charlas entre el libertario y la "halcona" resumen una idea que circula en buena parte de la opinión pública: necesitan jugar juntos, más allá de una boleta electoral. La idea es concretamente una apoyatura explícita de uno hacia al otro en caso que alguno de los dos llegue a presidente. Las encuestas son diversas y responden a quien las paga en términos de posicionamiento o forma de exhibir datos.

Inteligencia Analítica mostró algo que aterra y todos saben: el Frente de Todos puede quedar tercero si no resuelve su interna de forma pacífica, algo que por ahora no parece. Queda el podio con 23.6% en Juntos por el Cambio, unos 20% liberales y 18.7% para el kirchnerismo o lo que lo encarne, con un nivel de "no sabe" que alarma, 31.6%.

La Provincia liberal. Apuesta Patricia Bullrich por Javier Iguacel.

Hace pocas semanas le llegó a un dirigente liberal un número que provocó entusiasmo: 30% en Buenos Aires, sin importar el nombre, a la hora de votar las ideas de Javier Milei. Los acuerdos en Buenos Aires no están claros, parte del armado de Patricia Bullrich no es sano ni sumatorio para las ideas de la libertad, y no hay un candidato claro que condense. Creen que con la figura de Milei basta, en su entorno están convencidos de que el "sandwich" puede llegar cualquier ingrediente. Esto es, esencialmente los acuerdos al inicio y fin de la boleta son los que importan.

En rigor de verdad, si la marca de 30% es real, Milei podría con su candidato imponerse por sobre el Frente de Todos que no definió y Juntos por el Cambio que sostiene cinco candidatos pero sin resolverse en una interna donde hoy juega el diputado Diego Santilli primero, pero por debajo del número que tiene Milei. Es ahí donde trabaja Bullrich para tejer un acuerdo que permita cogobernar y avanzar para consolidar. "Podemos ganar Buenos Aires, no existen más los bastiones ni los barones, hay que apostar a eso", resumió Miei. En ese esquema, no entra Santilli, entra Javier Iguacel, más liberal que macrista.

Otro distrito que se analiza en profundidad es CABA, donde Jorge Macri lleva las de ganar dado que la marca PRO tiene más de 60% de aprobación tras veinte años de elecciones en el distrito. Ramiro Marra encarna las ideas de Milei y es un buen embajador de la libertad, pero no queda hoy en posibilidad de ganar en ningún escenario a pesar de una buena performance. Así entonces, podría existir un equipo de trabajo con Macri como jefe de Gobierno tras resolver su interna, sumando a Marra al Gobierno y un bloque en la legislatura que tenga casi dos tercios.