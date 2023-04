Jesús Escobar: "El Frente de Todos, Juntos por el Cambio y Javier Milei no sirven para nada"

Jesús Escobar cursó hasta cuarto año de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Comahue. Nació en la provincia de Chubut y a los dos años sus padres lo mudaron a Neuquén. Fue diputado provincial en tres ocasiones y también ocupó el rol de Convencional Constituyente en la reforma desarrollada entre 2005 y 2006.

Es precandidato presidencial por Libres del Sur y ubica su ideología en el campo popular. Afirma que hará un Gobierno para el pueblo y no para los ricos, como denuncia que pasó en los últimos quince años. Repudia a la clase política -cree que no sirven para nada- y expresa su enojo contra el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y el diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Acusa a los políticos de no caminar las calles y de no escuchar a la gente. Cree que la solución es un Estado de bienestar y promete hacer valer siete derechos que considera fundamentales: el trabajo, la vivienda, la educación, la salud, la jubilación, la seguridad y la canasta básica.

- Buenas tardes, Jesús, gracias por venir a la redacción de MDZ. Quiero arrancar con una pregunta que hago siempre: ¿cómo te presentarías ante un público que no te conoce?

- Me llamo Jesús y voy a ser presidente de la Nación. Voy a hacer un Gobierno para el pueblo, no para los ricos como han hecho los que han gobernado este país en los últimos quince años.



- Quiero que me expliques cómo definirías tu ideología.

- Soy del campo popular. Me gusta transmitirlo en palabras sencillas que la gente pueda entender. Siempre he defendido a los trabajadores, a los más humildes, a las mujeres, a los jóvenes y al medio ambiente.



- ¿Qué pantallazo hacés de la actualidad argentina?

- Voy a ser presidente de la Nación y voy a hacer un Gobierno para el pueblo que transforme a la Argentina para las mayorías populares. Antes, hay que echar a esta clase política que no sirve para nada. El Frente de Todos, Cambiemos y Milei no sirven para nada. Han llevado a la Argentina a la peor crisis de los últimos años. Se trata de un pueblo hambreado. La inflación anual está por arriba del 100% y la clase política discute pavadas. Como si la Corte Suprema de Justicia tiene que tener quince o veinte miembros. La clase media no llega a fin de mes y los pobres no comen.



- Fuiste tres veces diputado provincial, ¿qué sacaste de esa experiencia? Hablás mucho de la burocracia política y la desconexión con la gente.

- Fui a casi todas las sesiones, falté a muy pocas en esos doce años. También fui Convencional Constituyente. Siempre defendí al pueblo de Neuquén. Fui uno de los que defendió en núcleo la Constitución de la provincia que es muy progresista y permite que hoy Vaca Muerta esté bajo el control del Estado, dentro de lo que es el Estado liberal que han construido en este país.



- Lo felicitaste al gobernador por consagrar, Rolo Figueroa, por Twitter.

- Claro. Espero que haga un buen Gobierno porque esa es la intencionalidad con la votó el pueblo de Neuquén. Que Vaca Muerta sea distribuida en el conjunto de la población neuquina y argentina. No como ocurre hoy que el grueso de renta hidrocarburífera se la llevan las empresas extranjeras.

El precandidato presidencial de Libres del Sur, Jesús Escobar.

- ¿Por qué crees que hay tanta diferencia entre lo que discute la política y lo que quiere la gente?

- No caminan las calles, no miran a la gente a los ojos, no escucha. Centralmente porque no bajan ahí donde vive, sueña y sufre la gente. Las mujeres, los pibes, los trabajadores, los más pobres. Tienen problemas distintos a los de los políticos.



- ¿Y vos venís de ahí, de la gente, desde Libres del Sur, a plantear un paradigma diferente?

- Absolutamente. Voy a volver a hacer derechos siete cosas que hoy en la Argentina son un privilegio. Tener trabajo, casa, escuela, hospital, jubilación, seguridad y poder comer. Volver al Estado de bienestar que supimos tener. Un Estado fuerte que defienda a los más humildes, débiles, y que le ponga un límite al poderoso. Por supuesto que propongo que vengan inversiones extranjeras y que participe el capital internacional. Una cosa es que tenga ganancia trabajando y otra es que saqueen, como pasa hoy.

Economía y elecciones

Jesús Escobar considera que el Estado debe defender el bolsillo del pueblo argentino. Propone una medida de congelamiento de precios y se diferencia de lo propuesto por el Frente de Todos; cree que el modelo de Precios Justos del Gobierno es una "truchada".

Acusa al oficialismo de mentirosos y destaca a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como el comienzo de la decadencia argentina. "Dijeron que volvían a llenarle la heladera a la gente, como Macri dijo que la pobreza iba a ser del 0%. Como Milei dice que es un defensor de la libertad cuando después dice ser admirador de Pinochet o de Videla", expresó.

Señala a Vaca Muerta como una oportunidad en potencia económica y plantea el siguiente desarrollo productivo: "Hay que cambiar la proporción de la renta que se lleva el Estado y las cooperadoras mayoritariamente extranjeras. Un ejemplo cercano es el que hizo el Estado boliviano cuando Evo Morales asumió la presidencia. La relación con las empresas gasíferas era del 85% para ellas y el 15% para el Estado. Invirtió esa ecuación y no se fue ninguna empresa porque la ganancia es muy grande igualmente. Siempre saquean. Con esa renta podés transformar un país".



- Tomando lo nombrado, no puedo evitar preguntarte por la economía. El informe del Indec destacó una tasa de inflación mensual del 7,7% y una interanual del 104,3%. ¿Cómo afrontarías este problema económico para poder alcanzar ese Estado de bienestar que planteas?

- El año pasado presente un proyecto de ley frente al Congreso de la Nación para congelar los precios de los alimentos de la canasta básica y las tarifas de los servicios por al menos doce meses. Es algo imprescindible en la actualidad. No lo hice solo, lo hice acompañado por 2.000.000 de firmas. Esa es responsabilidad tanto de la presidencia del Congreso de la Nación como también del presidente Alberto Fernández. Le hicimos llegar esta propuesta. El Estado debe defender el bolsillo del pueblo argentino.

La consecuencia de esto es que los chicos pierden la posibilidad de tomar leche y de acceder a las verduras. Tiene un traslado a cosas más profundas: pérdida de educación, futuro. En el mientras tanto, los ricos se llenan los bolsillos. El congelamiento de precios que planteo no tiene nada que ver con la truchada que hizo Sergio Massa. Dijo que congelaban los precios por cuatro meses pero previamente les permitió un aumento del 30/40% a los empresarios.



- Entonces, ¿el sistema de Precios Justos no te parece acorde a las necesidades de la gente?

- Es una mentira. En cuanto anuncien el congelamiento, suben los precios. ¿Por qué? Porque hay un Estado y un Gobierno que no hace lo que hay que hacer para frenar la inflación. Hay que ponerle un freno a los grandes formadores de precios.



- En ese sentido, ¿qué te genera que el oficialismo se auto-proclame de la gente? Si mal no recuerdo, en campaña dijeron que volvía el asado.

- Unos mentirosos. Dijeron que volvían a llenarle la heladera a la gente, como Macri dijo que la pobreza iba a ser del 0%. Como Milei dice que es un defensor de la libertad cuando después dice ser admirador de Pinochet o de Videla.



- ¿Qué te genera Javier Milei?

- Es un mentiroso. Milei está en una punta de la Argentina con una remera yankee y yo estoy en el otro extremo con la camiseta argentina.



- Volviendo a la economía, no puedo evitar preguntarte por la deuda. Estamos anclados al Fondo Monetario Internacional, ¿cómo manejarías la negociación? Entiendo que repudiaste el acuerdo firmado por el Frente de Todos.

- Fui de los primeros que lo planteó y lo dije antes de que este Gobierno legitimara ese delito que cometió Mauricio Macri. Por supuesto que no hay que pagar la deuda con el FMI y hay que ir a tribunales internacionales a judicializar esa deuda. Con lo cual, Argentina gana tiempo. En caso de que tuviera que pagar alguna parte de la deuda, habría que pagar menos de la mitad y por supuesto tomar diez o quince años para comenzar a hacerlo.

En ese tiempo, el país debería poner toda esa plata que se va a los Estados Unidos a producir en el país. Hay que industrializar Argentina y acompañar a las PyMes y a la economía popular. Hay que poner en pie un gran plan de obra pública que de trabajo que es lo que se necesita para salir de la pobreza.



- ¿Qué tipo de política monetaria y fiscal llevarías a cabo para alcanzar tu ideal?

- Hay que hacer una reforma impositiva en la Argentina, como tienen los países serios. Sería así: los que pagan más son los que más tienen. Los que tienen menos, pagan menos. Inexplicablemente, en nuestro país los que más pagan son los más pobres a través del IVA. Transacciones financieras no pagan impuestos. Esas son las cosas que hay que cambiar en Argentina. Acá se gobierna para los ricos, hay infinidad de ejemplos.

Macri, Cristina, Alberto, le han pagado a las grandes operadoras petroleras y gasíferas el millón de BTU, que es la medida del gas, el doble de lo que se paga en Estados Unidos o en Canadá. Esto es lo que hay que terminar en la Argentina. Hay que dejar de hacer Gobiernos que funcionen como empleados de los ricos.

- Tomando en cuenta el valor dólar, acá en Ciudad de Buenos Aires vas a cualquier local y pueden estar los precios actualizados hace dos horas porque subió el blue. ¿Creés que hay forma de controlar ese mercado?

- Por supuesto. Acá lo que hay que hacer es tener una economía fuerte y dejar de posibilitar que el aparato financiero maneje la economía y de una vez por todas tiene que haber un Estado que sea el que regule todos los factores económicos de la Argentina. El libre mercado que propone Milei es para engordarle los bolsillos a los ricos.



- ¿Qué pensás de la propuesta de dolarización?

- Es una truchada. Es atar nuestra economía a los Estados Unidos. Significaría generar un ajuste tremendo. Hay informes que hablan de que por cada dólar se tendría que pagar 7.000 pesos. Imagináte lo que significaría eso en la economía argentina.



- Volviendo a Neuquén, nombraste Vaca muerta. Es un activo en potencia muy fuerte para la economía argentina. ¿Cómo crees que hay que explotarlo para que le sirva a todos los argentinos?

- Hay que cambiar la proporción de la renta que se lleva el Estado y las cooperadoras mayoritariamente extranjeras. Un ejemplo cercano es el que hizo el Estado boliviano cuando Evo Morales asumió la presidencia. La relación con las empresas gasíferas era del 85% para ellas y el 15% para el Estado. Invirtió esa ecuación y no se fue ninguna empresa porque la ganancia es muy grande igualmente. Siempre saquean. Con esa renta podés transformar un país.



- Tornando hacia lo electoral, te quiero preguntar algo redundante. ¿Por qué te presentás?

- Hay que cambiar el país. Necesitamos que, de una vez por todas, haya un Gobierno que defienda a nuestro pueblo. Insisto, hay que echar a esta clase política que no sirve para nada. Con los votos. Siempre con la democracia. Cuando se interrumpe, pierden los pueblos.



- ¿No te genera incertidumbre conocer el país que heredarías? Es un panorama bastante complejo en la macro.

- Me tengo confianza y le tengo confianza a los millones de argentinos que tiran el país hacia adelante. Los que lo han tirado abajo siempre fueron los súper ricos, algunos vivos de afuera y unos cuantos políticos que no sirven para nada.

- En 2019, acompañaron a Lavagna. En base a este año, ¿qué cambió respecto a esa idea y qué posibles alianzas entrarían en cartera?

- Haría alianza con los millones de argentinos que hoy están desesperanzados.



- ¿Hay un sector del peronismo que podría tentar a Libres del Sur?

- Voy a ser presidente, con aquel que esté de acuerdo allí iremos.



- En tono de cierre, ¿cómo definirías a Mauricio Macri?

- Un súper rico, neoliberal que empobreció a la Argentina y que además que cometió el gran delito de endeudarnos.



- ¿Y a Cristina Fernández de Kirchner?

- Fue el comienzo de la caída de la Argentina en los últimos años.



- ¿Alberto Fernández?

- Una gran decepción.



- ¿Sergio Massa?

- Hoy pareciera ser el mejor empleado del Fondo Monetario Internacional.



- ¿Cuál es tu máxima referencia ideológica?

- El general San Martín. Es el máximo político que ha habido en Argentina. Gobernó para su pueblo, el Gobierno que hizo en Mendoza. No pidió nada para sí y defendió la libertad profunda que es sacar a los hombres de la pobreza y llevarlos a una mejor situación.



- ¿Qué mensaje le darías al pueblo argentino?

- Que nos animemos, que se puede ser un país distinto en donde tengamos casa y nuestros hijos puedan llegar a la universidad. Donde haya seguridad, jubilación. Una Argentina en donde se pueda vivir con dignidad. Voy a ser presidente y voy a hacer una Argentina para el pueblo.

Video completo de la entrevista