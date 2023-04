Alberto estrena el avión ARG01 y va a criticar a CFK y Máximo Kirchner

"Alberto no va a ser candidato, pero va a jugar y fuerte las PASO, que no se confundan", resume un amigo de Alberto Fernández que madruga y lo visitó en Olivos hace menos de seis noches. Y agrega: "Con el Tango01 empieza a despedirse y contar su gestión, no le va a importar quedar bien con nadie, menos que menos con Máximo". Es evidente que el final del Frente de Todos es con balacera verbal y acusaciones cruzadas de por medio mientras la oposición piensa en gobernabilidad.

Contó el colega Ernesto Tenembaun ayer que Alberto no hubiera aceptado la invitación de Cristina Fernández de Kirchner si sabía la pesadilla que iba a enfrentar estando en el poder. Parte de esa decepción en términos personales se va a plasmar en el acto de inauguración del nuevo avión presidencial tras entregar por tres millones de dólares el viejo Tango01 que compró Carlos Menem y que fue anunciado en exclusivo por MDZ el 23 de noviembre de 2022. Será la próxima quincena, cuando de Texas anuncien que terminaron de pintarlo y llegue al aeropuerto Jorge Newbwey.

Alberto Fernández lo inaugurará dejando en claro que es algo que le queda al país, que no hubo ni habrá oportunismos personales y que logró bajar valores de alquileres millonarios en dólares que a su juicio perjudicaron al país en épocas de Cambiemos. Lo que dejará en claro el presidente es que va a ser protagonista de las paso. "Cada partido uno puede jugar de diez, de once, de arquero o de referí, ojo que es el que decide quién gana", resume un miembro nodal del Gobierno que todavía milita las ideas albertistas.

Leonardo Barone, director de Logística de Presidencia, Paula Cortesi como directora de proyecto y Juan Pablo Pinto, director de operaciones, viajaron a Estados Unidos a comprobar la fase final de pintado y papeleo para traer el avión al país. La empresa ganadora es C&L Aviation Group, quien cumplió con los requisitos que las otras dos oferentes no lograron para encargarse de la aeronave.

La interna llegó a su pico máximo. El internismo fagocitó el último mes del Gobierno y lo saben todos: "Va a inaugurar un avión que es para ahorrar plata, sino cada vez que Sergio Massa tiene una reunión, nos sale cien mil dólares", provoca el funcionario que acompaña a Alberto en sus recorridas. La ácida mirada tiene que ver con el alquiler constante que hace el ministro de Economía para viajar al interior o exterior del país.

El Tango01 también fue parte de una tensión interna que empezó a principios del año pasado. El que decidió y se impuso fue el presidente, que logró torcer la ambición de La Cámpora, como pasó casi todo el Gobierno. Máximo Kirchner ya tiene hoy una posición en la que todos coinciden. "Es una máquina de destruir puentes, es imposible hacer nada si Máximo está en el medio", resume una fuente propia del camporismo, hoy ya en caída libre.

Será entonces el discurso de Alberto con el Tang01 detrás, hoy llamado ARG01, el primer discurso del presidente con críticas a Cristina Kirchner.