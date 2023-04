Larreta cree que con Milei y Bullrich en el poder no habrá gobernabilidad

Hace no mucho, Horacio Rodríguez Larreta bosquejó entre íntimos cómo sería la Argentina sin Larreta en el poder. Es un escenario que prefiere ni pensar, hace todo lo posible para asumir en diciembre como presidente, pero sabe que una posibilidad es que eso no pase y prefiere bocetear antes de arrepentirse.

En una mesa de Tabac, pocas semanas atrás, se escuchó al jefe de Gobierno decir: "Soy consciente de la situación, sé que tengo chances de no ser presidente, pero sé también que ni Javier ni Patricia tienen posibilidad alguna de poder gobernar, no existe un escenario donde llegues al poder con un discurso de desprecio y puedas gobernar". En rigor de verdad, las alianzas de Patricia Bullrich hoy evitan cualquier roce con el kirchnerismo y no quiere tener dialogo. Larreta cree que se puede dialogar aunque eso no sea cogobernar ni ponerse de acuerdo.

Javier Milei milita las ideas de Friedrich von Hayek, tal vez de los autores más repetidos y menos leídos por la juventud centennial mileista que no soporta las cinco segundos de la publicidad de YouTube pero cita a Borges. La "fatal arrogancia" fue la despedida de Hayek a sus noventa años después de ganar todos los premios, incluido el Nobel de Economía. Ahí se explica esencialmente que el ser humano no puede dominar la cantidad de información para diseñar un sistema ético. Cree entonces Milei que la mirada de Larreta es arrogante porque está manipulada por él mismo para salir beneficiado.

"Son los pensamientos inside the box los que dicen que va a haber caos social, si vos ordenas el gasto y desaparece la corrupción, la sociedad nos va a acompañar", dice Milei en charlas privadas. Y agrega: "Sólo quien es parte de un sistema que caga de hambre a la gente y que los domina, puede pensar que si liberas una sociedad y le das herramientas con bajos impuestos puedan enojarse, es mentira". El economista está convencido de que puede terminar incluso con el nutriente del peronismo: los sectores pobres que votaron usualmente al PJ. Milei sabe que mide, como mínimo, 23 puntos a nivel país, y sigue creciendo.

Patricia Bullrich tiene una mirada más abierta al consenso. Tal es así que Sebastián García de Luca, sombra de Rogelio Frigerio y peronista bonaerense, es quien arma su campaña. Desde allí entonces se tejen todos los acuerdos distritales para que Cristian Ritondo, otro peronista pero de Mataderos, llegue al poder imponiéndose por sobre el diputado Diego Santilli. Bullrich no cree que se pueda construir nada que venga de una usina de Cristina Kirchner, pero considera que está acabada y que ella lo sabe.

Milei cree que no existe riesgo de gobernabilidad, es más, está convencido de que todas las teorías del caos están alimentadas por los propios agentes políticos, empresarios y sindicales que saldrán derrotados si llega a Balcarce 50. De hecho, estos días termina de idear su plan de defensa interna y seguridad, es más, probablemente se sirva de Israel como referente externo para combatir cualquier problema en política.

Patricia Bullrich habló de gobernabilidad, alianzas, acuerdos y poder con Milei hace poco. Hay una conclusión que aparece en ambos lados: sea quien sea quien gane la elección nacional, los dos formarán parte de sus gobiernos. Es decir, Javier Milei no va a prescindir de los servicios de la exministro de Seguridad y viceversa en caso que les toque. Otro dato: Mauricio Macri ya tiene candidato y, mientras que Patricia no sea lo contundente que espera que sea, es Javier Milei.

Milei conversó con Macri y sabe que acuerdan en más de lo que se distancian. En el Llao Llao sobrevoló un idea post foro que quedó flotando: la mala prensa que hicieron muchos empresarios sobre la actuación del economista allí, está vinculado a que se cambiará la forma de ganar licitaciones, importar y exportar si es presidente. "Me putean porque saben que si gano, se les termina el curro y muchos van presos", le contó Milei a un empresario el sábado. Esto recién empieza, y en provincia de Buenos Aires, dicen que mide 30 puntos y pueden ganar.