Goles, peleas y el peligro del descenso en las listas de las PASO

Para el campeonato de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) provinciales que se disputará el próximo 11 de junio, los equipos presentaron las listas de jugadores, apresuradísimos, antes de que se hicieran la medianoche de este sábado y venciera el plazo dispuesto por la Justicia Electoral para informar los titulares y suplentes. Es que no fue nada fácil: la reconfiguración de los frentes, tras la salida del precandidato a gobernador Omar De Marchi del oficialista Cambia Mendoza para liderar La Unión Mendocina, una nueva alianza electoral, abrió el libro de pases y trajo consecuencias en todos lados.

“La Piba”, como la llaman con afecto sus seguidores, la presidenciable Patricia Bullrich, una de las líderes más importantes del PRO a nivel nacional y aliada incondicional del precandidato a gobernador oficialista Alfredo Cornejo especialmente en tiempos de incertidumbre por las indefiniciones de De Marchi antes de dar el salto, tuvo una presencia indiscutible en el armado de Cambia Mendoza. En primer lugar, con la elección de la exlegisladora sanrafaelina Hebe Casado para integrar el binomio para la vicegobernación junto a Cornejo, desplazando de esa posición a radicales que habían sido nominadas para portar esa camiseta como la diputada nacional cornejista Jimena Latorre- quien era la elegida en marzo último- y dos dirigentes que reportan al gobernador Rodolfo Suarez como la presidenta provisional del Senado Natacha Einsechlas (quien irá en el listado por la renovación de su banca) y la senadora nacional Mariana Juri (a quien le quedan más de cuatro años en su cargo en el Senado de la Nación).

Además, hubo espacios en las listas para la Legislatura para dos referentes del PRO: Sol Salinas figura tercera como precandidata a diputada provincial por el tercer distrito y Cecilia Paéz en el mismo lugar pero como senadora en el tercero. Una asesora de Paéz Marcela Pascual, va como precandidata a concejal de Luján de Cuyo – cargo que ocupa actualmente la exlegisladora provincial- en la lista de Natalio Mema, el elegido de Cornejo para disputar el departamento más demarchista de todos. También para jugar el partido en una Legislatura que anticipa ser muy reñida, Cornejo ubicó a dirigentes propios como al actual presidente de la Cámara de Diputados Andrés Lombardi. Lo mismo consiguió para la intendencia de Godoy Cruz, donde el actual legislador Diego Costarelli – un cornejista puro- será el precandidato y en Guaymallén, donde Marcos Calvente quien era uno de los dos hombres que pretendía elegir el actual jefe comunal Marcelino Iglesias (quien ahora encabeza la lista de senadores provinciales) es quien tiene un vínculo muy aceitado con el precandidato a gobernador.

Asumo una gran responsabilidad como precandidata a senadora provincial por el Tercer Distrito por el @FrenteCambiaMza.

Mi compromiso puesto siempre al servicio de la ciudadanía.

¡Gracias @PatoBullrich! pic.twitter.com/uI6kVN8xLl — Cecilia Páez (@CeciPaezOK) April 23, 2023

En La Unión Mendocina, los dirigentes fundadores del Frente (como los Libertarios) tuvieron que disputar cargos con los nuevos jugadores que fueron fichados tras el pase de De Marchi. Algunos salieron ganando. El referente de la Unión Popular y exaliado de Cambia Mendoza Jorge Difonso hizo una jugada que le asegura la titularidad por cuatro años más: logró ubicarse como primero en la lista de diputados provinciales del primer distrito – por lo tanto seguirá en la Legislatura- y también puso al primero en la lista de la tercera sección electoral: a un hombre propio, el actual intendente de San Carlos Rolando Scanio quien no buscará la reelección. Como ese departamento tiene elecciones anticipadas el próximo domingo (junto a los 6 municipios gobernados por el PJ), el listado del oficialismo local “Encuentro por San Carlos”, por el que va como precandidato a intendente el médico pediatra Alejandro Morillas, fue armado antes de la conformación del nuevo aunque con algunos socios, si gana la elección como las encuestas indican, Difonso también se asegura seguir liderando el proyecto político en un departamento. Por otro lado, el exdemócrata y actual dirigente de Lilita Carrió, Gustavo Gutierrez tiene muchas chances de volver a ocupar un cargo: va primero en la lista de prencandidatos a concejales por Ciudad de Mendoza.

La @UnionMendocina es una realidad.

Una esperanza uD83DuDCAF por uD83DuDCAF mendocina. pic.twitter.com/GxsWN8lm8Z — Jorge Andrés Difonso (@JorgeDifonso) April 23, 2023

El pase de último momento del intendente radical Daniel Orozco implica muchos riesgos para su proyección política. Si no gana la elección general, no será vicegobernador de Mendoza y tendrá una elección perdida en su currículum electoral. Pero en Las Heras, donde pretendía antes de dar el salto que los radicales apoyaran exclusivamente a su precandidato Martín Bustos (actual presidente del Concejo Deliberante), el panorama es difícil. En su nueva alianza tendrá PASO con el peronista Diego Martínez Palau, que cuenta con el respaldo del PJ no kirchnerista. Pero además Bustos deberá competir con dos exfuncionarios lasherinos que van por el Frente Cambia Mendoza, que están hace más de un año en campaña y que además, cuentan con un conocimiento mayor de la ciudadanía: Fabián Tello (un dirigente que reporta al diputado nacional Julio Cobos y que fue echado por Orozco por no cuadrarse y sostener su postura de competir en la primaria) y Francisco Pancho Lo Presti (secretario de Obras Públicas del municipio hasta el viernes pasado que Orozco renunció al Frente Cambia Mendoza) quien tiene el respaldo de varios sectores. Por lo tanto, no se asegura la continuidad en la comuna. Por otro lado, logró que su pareja Janina Ortiz – quien era la precandidata que él quería para Las Heras pero la cúpula radical le bajó el pulgar- y actual secretaria de Gobierno municipal fuera segunda en la lista de diputados provinciales por el primer distrito. Pero si Cambia Mendoza mantiene la performance que viene teniendo en la primera sección electoral, no entra.

En el PJ – Frente Elegí- juegan con el tiempo de descuento. Fiel a la situación de feroces internas que viven el partido, hasta último momento cada sector con poder territorial- el kirchnerismo integrado por La Cámpora y Unidad Ciudadana- y los intendentes no kirchneristas por otro, armaban listas por separado. Ahora el primer espacio apuesta a que hasta este lunes al mediodía que vence el período de tachas puedan armar algo conjunto que sea algo competitivo pero un sector de la dirigencia teme que en este panorama el PJ quede tercero en las generales. Además se presentaron dos listas más: una encabezada por Nicolás Guillén y Lorena Martín quienes representan a organizaciones sociales (él es el referente del PTP y la candidata a vice una dirigente sancarlina del movimiento Evita) y por otro lado, por un espacio cristinista participa el abogado referente de derechos humanos Alfredo Guevara con otra referente de ese ámbito, quien es de San Rafael, Patricia Galván.

Por el repechaje, figura en la lista de De Marchi sin competencia en la primaria un dirigente peronista que amenaza a Cambia Mendoza con arrebatarle la comuna de San Martín. Jorge Giménez. Finalmente el peronista firmó con De Marchi ante un Frente Elegí que entiende decidió no jugar a ganar el campeonato. Giménez gobernó por 16 años el departamento hasta que hace cuatro perdió la elección contra el actual jefe comunal, el radical Raúl Rufeil quien ahora buscará la reelección. También hay otro jugador que tira su última carta y puede salir muy bien parado: Ricardo Mansur, el precandidato a intendente de Rivadavia por Sembrar, quien va por boleta corta ante un oficialismo municipal – sus ex aliados radicales- que viven una interna que incluyen infracciones, tarjetas rojas y amarillas entre el presidente del Concejo Delibarante Hernán Amat y el diputado Mauricio Dicésare (favorito del actual jefe comunal Miguel Ronco quien ahora encabeza la lista de diputados provinciales).

El campeonato empezó y el arbitraje está a cargo de la ciudadanía quien en medio de tantos pases, nuevos equipos y alianzas, debe aprender un reglamento que se estrena: la boleta única electoral para la que con una lapicera, deberá en esta primera instancia de PASO, elegir un precandidato por categoría.