¿Boleta de papel sí o boleta de papel no?

Así es muchachos. Somos Boleta. Tenemos el boleto picado. Estamos caput. Los políticos de turno son capaces de prometer vuelos fuera de la estratósfera en tiempos mínimos, hasta prometer una y otra vez limpiar el mismo Riachuelo, y ojo! Estos son sólo dos de un sinfín de ejemplos. En definitiva, los políticos parecen dispuestos a todo. Pero no podemos culparlos, ¡la competencia es dura!

Últimamente hemos visto un spot donde un candidato promete inodoros... si, si... inodoros. Es verdaderamente admirable

cómo son capaces de hacer cosas tan locas e inmorales a veces para conseguir el voto. Pero no nos quejemos que, después de todo, si no fuera por ellos, las campañas electorales serían aburridas. Es claro que la política es un ámbito complejo en el que muchas veces los límites morales parecen no existir. Desde el uso de estrategias publicitarias poco éticas hasta la manipulación de datos, los políticos parecen dispuestos a hacer uso de cuanta herramienta se les conceda para ganar.

Esta situación se agrava en épocas electorales, donde las campañas políticas cobran relevancia y la presión de obtener votos se hace muy fuerte. El problema de esta situación radica en que los valores y principios que deben regir la política, se ven seriamente

afectados. El uso de estrategias deshonestas y cuestionables puede generar desconfianza entre la ciudadanía, lo que a su vez socava la legitimidad. La política debería ser una actividad que se encamine siempre hacia el bienestar colectivo, pero en ocasiones sucumbe ante el interés partidista. Por esta razón, es crucial que se promueva una cultura política responsable y ética creyendo que el debate y la reflexión sobre estos temas deberían estar presentes en la discusión pública y se debería insistir en que los políticos actúen con ética.

En conclusión, el uso de todos los medios disponibles para lograr la victoria electoral no tiene cabida en una sociedad democrática basada en valores y principios éticos. En los últimos tiempos el voto electrónico está siendo utilizado a piaccere y según la conveniencia de cada candidato... que si la boleta papel si...que si la boleta papel no... Y si ... somos Boleta…Y la misma se está utilizando con fines espurios para hacer politiquería barata y de poca monta. No permitamos que nos frustren.

Dra. Elizabeth Marquez

* Elizabeth Marquez – Abogada Presidente de Conuvive Asociación civil.