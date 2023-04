El operativo clamor tendrá un nuevo capítulo con la presencia de Cristina Fernández de Kirchner

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner participará el próximo jueves 27 de abril de un acto en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata, según confirmó el intendente del municipio bonaerense de Ensenada, Mario Secco, durante el plenario de la militancia en la ciudad de Buenos Aires.



Secco es miembro de la llamada Mesa de Ensenada que organiza los plenarios de la militancia kirchnerista, impulsa la candidatura presidencial de la titular del Senado y promueve las acciones contra "la proscripción".



En el encuentro del Frente de Todos porteño que se realizó en el microestadio de Ferro, en Caballito, el intendente afirmó: "El 27 hay una linda convocatoria con Cristina presente en La Plata para que nos podamos ordenar".



"Después de las palabras de Cristina, trabajaremos para el 25 de mayo y veremos si continuamos con los plenarios de la militancia en las provincias", adelantó el jefe comunal y se refirió así a otro encuentro del Frente de Todos, previsto para el sábado 13 de mayo en La Rioja.



En cuanto al acto del próximo jueves en La Plata, que coincidirá con el 20° aniversario de las elecciones del 27 de abril de 2003 que llevarían a la presidencia a Néstor Kirchner, fuentes partidarias adelantaron que ese día Cristina Fernández de Kirchner brindará un discurso, aunque desde el núcleo de colaboradores de la vicepresidenta se mantiene el silencio.



Sobre la estrategia electoral y el armado de la coalición, Secco sostuvo que "el Frente de Todos tiene que ser competitivo y, por eso, seguimos haciendo los escenarios de discusión para poner a Cristina donde tiene que estar, que es decidiendo cómo seguimos".



"Adonde vayamos, la gente canta 'Cristina Presidenta' y expresan ese amor, pero termina eso y nos preguntan qué vamos a hacer. Por eso, estamos poniéndonos al frente del reclamos de la gente. Eso estamos haciendo", remarcó.



Y en esa línea, afirmó que "la esperanza es Cristina" y agregó que en caso de haber un "plan B" eso, dijo, "lo decidirá Cristina, que es quien conduce".



"Yo no le tengo miedo a las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias), pero si llega a ser Cristina la candidata, creo que ya está decidido quién gana, porque ella le saca 20 puntos a todo el resto", planteó.



Respecto a la candidatura a la reelección del gobernador Axel Kicillof, subrayó que "Axel es nuestro candidato" y el hombre "de todo el FdT para ser gobernador en la provincia de Buenos Aires".



"El 80 por ciento de los intendentes se ha pronunciado a favor de Axel gobernador. Ha hecho muchas cosas para ganarse eso y tiene mucho mérito. Por eso, le saca 15 puntos al candidato de Cambiemos", sentenció.



Sin embargo, Secco planteó que "Axel es parte de un proyecto y lo que decida Cristina no me cabe duda que lo va a poner en práctica".



A la hora de opinar de la decisión de Alberto Fernández de declinar su candidatura a la reelección, el intendente consideró que "fue un gesto muy bueno del presidente para que nos podamos ordenar".



"Siempre hemos tenido un respeto por el presidente porque a los intendentes nos ayudó y no nos podemos olvidar de eso. Nos sacó de una pandemia bastante dura y ha hecho un esfuerzo grande", reflexionó.



El viernes, la vicepresidenta abogó por "seguir trabajando para la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación" en un audio que fue difundido por el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' De Pedro, durante una reunión del Partido Justicialista de Santiago del Estero.



El 27 de abril de 2003 se realizaron las elecciones generales a presidente en las que salió primero por poco margen el candidato Carlos Menem (Frente Lealtad), quien obtuvo el 24,45% de los votos, mientras que resultó segundo el entonces gobernador santacruceño Néstor Kirchner (Frente para la Victoria), con el 22,25%.



Días más tarde, tras la decisión de Menem de no presentarse en el balotaje, Néstor Kirchner resultó electo presidente de la Nación, cargo que asumió el 25 de mayo de 2003.