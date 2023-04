El futuro de Soledad Acuña, la nueva estrategia de Jorge Macri y los replanteos de Fernán Quirós

Momento de definición y también de tensión en el PRO de la Ciudad por las elecciones. Al regreso de su mini viaje por Estados Unidos, Jorge Macri, el ministro de Gobierno porteño y el precandidato más fuerte del partido amarillo, retomó sus actividades con una nueva foto junto a Horacio Rodríguez Larreta y un raid por los medios donde dejó definiciones sobre su futuro.

En la misma semana, Larreta se reunió con los otros dos precandidatos del PRO, el ministro de Salud, Fernán Quirós, y con Soledad Acuña, la titular de la cartera educativa, ambos por separado. En concreto: la política porteña seguirá dando más novedades en lo que refiere al partido que fundara Mauricio Macri.

Sin embargo, el ministro de Salud le pidió a Larreta que refuerce su campaña. De esa cumbre, que se dio el lunes, emanó la idea –y se concretó- de que el diputado larretista Álvaro González sea el jefe de la campaña y que se sumen recursos y consultores, más funcionarios, a pensar la estrategia del médico sanitarista.

Álvaro González arrancó como jefe de campaña de Quirós.

Aunque tomó la decisión a fines del año pasado, y la comunicó a comienzos de 2023, Quirós aún no pudo consolidarse como precandidato. Tanto Jorge Macri como Martín Lousteau siguen ocupando el centro del ring político y mediático. El discurso sobre el “bienestar” que encaró el ministro no caló fuerte aún y se espera que González le dé un nuevo impulso a la figura del titular de la cartera sanitaria hacia dentro y hacia afuera de la dirigencia.

En la primera reunión, el jueves, donde ya se presentó formalmente a González, hubo un planteo de repensar la campaña. En primer lugar, sin fugas en cuanto a la información y, en segundo lugar, rearmar el discurso y la épica que podría imprimir Quirós y que, por ahora, no se vio.

Con todo, el ministro de Salud prepara una foto con Acuña y luego se verá, en múltiples fotos, con vecinos y planteando políticas públicas, ya no solo de salud sino de otras temáticas.

Por su parte, la titular de la cartera educativa sigue siendo una codiciada vice. Desde Jorge Macri hasta Martín Lousteau han deslizado la posibilidad de sumarla como precandidata a vicejefa porteña. Aunque formalmente sigue en carrera, Acuña comenzó a sonar en las distintas fórmulas.

Para el ministro de Gobierno porteño sería un complemento “larretista” que, a la vez, caería muy bien en la mente de Mauricio Macri. La ministra de Educación porteña es de las pocas larretistas que se reúne a solas con el expresidente.

Pero también el senador radical posó sus ojos sobre ella y el año pasado hizo varios gestos para intentar sumarla.

De todas formas, cualquier decisión de la ministra será evaluada y consensuada con el jefe de Gobierno porteño, con quien trabaja hace más de 20 años.

Soledad Acuña suena como posible vice de todos.

Mientras tanto, Jorge Macri sigue con su campaña. En un raid mediático decidió bajar la espuma del conflicto suscitado por la decisión de Larreta de organizar elecciones concurrentes y hasta planteó que no tendría problema en competir contra Quirós y Acuña, de ser necesario.

“No hace falta (que se bajen Acuña y Quirós). Vamos a la cancha, todos a la cancha”, dijo en una de las múltiples entrevistas. En rigor, él había planteado el año pasado la posibilidad de que el PRO preparara una pre-interna para no dividir el “voto amarillo” ante la UCR. Claro, si hubiera más de un precandidato del partido que fundó Mauricio Macri, Lousteau podría colarse como una opción al dividir el voto.

En este marco enfatizó: “Yo soy candidato, nunca dejé de ser candidato y voy a ser candidato. Voy a ser candidato y además con el sistema actual que se ha aprobado de boleta única electrónica, estoy absolutamente cómodo”.

Y le tiró un centro al jefe de Gobierno: “Estoy en la Ciudad porque me trajo Horacio y siempre fui muy claro en mi voluntad de ser candidato desde el primer día. Fui el primero en decirlo en gabinete en abril del año pasado. La competencia va a sacar lo mejor de nosotros y vamos a poder plantear modelos distintos. Tengo detrás de mí algunas condiciones que no todos los candidatos tienen: coherencia, experiencia en gestión, no sólo cumplo con las normas y papeles".

Sobre el final de sus alocuciones expresó parte del debate interno camino a las PASO: “Tengo experiencia en gestión, estuve siempre en el mismo espacio político, tengo coherencia y sé, tengo la firmeza que requiere esta Ciudad en el país que se viene que va a ser muy complicado”.

La “coherencia” y haber estado “siempre en el mismo espacio político” son frases que apuntan al corazón de la figura de Lousteau, cuyo recuerdo sobre la 125 y el conflicto con el campo, sumado a su historial de paso por el kirchnerismo es irrefutable. Es más: es en ese marco que en el PRO tomaron nota de la ofensiva que encararon el senador y su socio, Emiliano Yacobitti, para instalar la figura del radical como opción.

Paralelamente, dos definiciones clave en lo electoral. En primer lugar, el flamante Instituto Electoral de la Ciudad saldrá de la órbita del ministerio de Gobierno porteño –para que “no haya suspicacias”, explican cerca del funcionario– y seguramente irá a parar al área de Justicia cuyo ministro es Eugenio Burzaco, quien no será candidato a nada.

Burzaco viene gozando de las buenas mieles de ser ministro. Esta semana se lo pudo ver en Selquet acompañado de un séquito de policías con detectores de bombas y un despliegue cinematográfico. Con maldad en Uspallata señalan que hasta asesores del ministro se mueven con custodia. En la cartera de Seguridad lo niegan.

Volviendo al tema electoral, en segundo lugar Jorge Macri ya tomó la decisión de dejar el municipio de Vicente López –donde había tomado licencia– en los próximos días. Seguramente será la semana que viene.