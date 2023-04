Sorpresa: Sebastián Bragagnolo se bajó de la reelección en Luján de Cuyo

El intendente de Luján de Cuyo, Sebastián Bragnolo, comunicó este viernes que no irá por la reelección en la comuna en los próximos comicios. El jefe comunal continuará en las filas del frente La Unión Mendocina e impulsará la campaña a gobernador de Omar De Marchi pero desde otro rol, según indicaron fuentes allegadas al espacio.

El crucial anuncio fue realizado este tarde por el propio intendente. Al mismo tiempo, confirmó que el postulante a sucederlo será Esteban Allasino, actual jefe de gabinete del departamento y un dirigente de cuna radical, pero sumado al Pro.

Se trata de una decisión sorpresiva debido a que Bragagnolo tenía la posibilidad de ir por un segundo mandato en la intendencia de Luján y es una de las principales figuras políticas del espacio. Sin embargo, el propio intendente aseguró que la decisión la tenía tomada desde hace un año, con la idea de volver a su vida familiar, a la actividad privada y renovar la municipalidad que conduce. Incluso descartó que vaya a aspirar a otro cargo electivo.

El camino es en equipo.



He decidido no reelegirme como candidato a Intendente, pero la transformación sigue de la mano de un gran equipo.



"El camino es en equipo", fueron las primeras palabras de Sebastián Bragagnolo, que luego confirmó la noticia que desde hacía varias horas era un secreto a voces: "He decidido no reelegirme como candidato a Intendente, pero la transformación sigue de la mano de un gran equipo. Voy a seguir acompañando a mi Jefe de Gabinete @estebanallasino como candidato a Intendente de Luján, quien conoce la gestión como nadie".

"A @omardemarchi como candidato a Gobernador en la provincia, quien tiene el coraje para dar las batallas qué hay que dar. Por mi parte, tomo el desafío de conducir los equipos técnicos de Omar en Mendoza. Muchas gracias, los quiero mucho", cerró el escueto pero contudente comunicado en sus redes sociales.

En un video difundido, Sebastián Bragagnolo aseguró que tomó la decisión "con mucha alegría" y agradeció a los vecinos por el apoyo: "Es impresionante lo que hemos hecho juntos en estos años con Omar De Marchi. Hoy los mendocinos hablan de Luján de Cuyo y eso nos pone muy orgullosos".

"En estos cuatro años a Luján le dediqué todo. Ustedes me dieron los regalos más grandes que me pueden dar los vecinos que es transformar el lugar que uno elige para vivir. Lo hice con esas ganas que me dieron ustedes. Sé que esto causa sorpresa: en Argentina es común que una persona que tiene una gestión reconocida por la gente se pueda reelegir. Que no lo haga parece de todo. Pero lo hago con mucho convencimiento, el mismo que me hizo llegar hasta acá", explicó sobre los motivos que lo llevaron a tomar la decisión.

Bragagnolo fue concejal, le tocó enfrentar la época de López Puelles y acompañó a De Marchi en la gestión desde 2015, cuando desde Cambia Mendoza se convirtió nuevamente en intendente. En ese período el actual jefe comunal fue secretario de Gobierno. En 2019 se postuló y ganó la intendencia, como "heredero" político de su tío. Ahora era una de las apuestas fuertes del nuevo espacio surgido del quiebre del oficialismo, pero no irá en la boleta.

Esteban Allasino, jefe de Gabinete tanto de Omar De Marchi como de Sebastián Bragagnolo, será finalmente el precandidato a intendente de Luján de Cuyo por La Unión Mendocina. "Estoy convencido de que es la persona indicada para continuar con esta gran transformación. Él conoce como pocos el plan de gestión y podrá llevar esta transformación a los lugares del departamento que todavía aún no llegamos porque falta un montón de cosas por hacer. Por eso es importante que con mi apoyo y el de ustedes él sea el próximo intendente de Luján".