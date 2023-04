Roberto Righi se aleja de la candidatura y siguen las dudas del PJ a pocas horas del cierre de listas

En la recta final para la inscripción de las precandidaturas para las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) provinciales del 11 de junio próximo, cada minuto que pasa puede traer un cambio en la reconfiguración de los frentes provinciales. En el Frente Elegí, por ahora se mantiene firme la fórmula del kirchnerismo (impulsada por Unidad Ciudadana y La Cámpora) que integran el exintendente de Luján Omar Parisi y el actual senador provincial camporista Lucas Ilardo.

El grupo de los intendentes no kirchneristas ha decido no ser parte de la contienda hasta este momento. El único posible precandidato a gobernador, el actual jefe comunal de Lavalle Roberto Righi, le dijo a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (referente de La Cámpora en Mendoza) que no estaba dispuesto a ir a una PASO. Además, su posible postulación no contó con el apoyo de los intendentes que se concentran en sus respectivas elecciones anticipadas del 30 de abril.

Este sábado antes de las 23.59 deben estar presentadas los listados para las primarias en la Justicia electoral provincial. El Frente Elegí – que es la alianza que encabeza el PJ- por ahora lleva de precandidato a gobernador a Parisi (por el kirchnerismo) y además, participará Nicolás Guillén (que es una lista impulsada por movimientos sociales) y Alfredo Guevara (de organizaciones kirchneristas). Se descuenta, que en ese esquema, Parisi ganará la contienda.

Pero al peronismo le falta una pata que no es menor, sino que tiene grandes dimensiones y que son los intendentes no kirchneristas que por estas horas deliberan si participarán o no. Lo concreto es que Righi ya dijo que no iría a una primaria con Parisi y como el kirchnerismo no estaría dispuesto a bajar su fórmula, eso implicaría que se bajó. Claro que nunca está nada dicho. Las razones para tomar esta determinación, tienen que ver en primer lugar por la falta de respaldo de sus pares, los jefes comunales no kirchernistas como Emir Félix (San Rafael), Matías Stevanato (Maipú) y Martín Aveiro (Tunuyán) para proponer a alguien que integre la dupla junto al lavallino. De todas maneras eso tiene una razón: desde el sector de los intendentes aseguran que no querían proponer una fórmula para la gobernación si La Cámpora no le aseguraba lugares entrables en las listas.

Fernández Sagasti por estas horas repitió en público y en privado varias veces que el binomio integrado por Parisi- Ilardo no se baja aunque desde su entorno confían que puede llegar a ver una negociación si los jefes comunales que no adhieren al kirchnerismo están dispuestos a debatir.

Parisi es ex intendente de Luján y exdemócrata y tiene una particularidad, en su pasado demócrata fue socio político del precandidato a gobernador de La Unión Mendocina, - el nuevo frente- Omar De Marchi. Pero hace más de una década que además de irse del PD terminó enemistado con su exaliado. Ilardo es una de las caras más importantes del kirchnerismo en Mendoza y el peronismo intenta con él, aglutinar a ese sector de votantes que es un núcleo duro pero para los jefes comunales se trata de una fórmula que no va a llegar ni cerca a los 20 históricos puntos del PJ en las elecciones, y que no los convoca. Por lo tanto, mientras se acerca la hora del cierre de listas, sólo se recluyen en sus intendencias. Atrás quedó, la precandidatura de Martín Hinojosa, el presidente del Instituto Nacional de la Vitivinicultura, que parecía contaría con el apoyo de la La Cámpora pero que finalmente fue reemplazado por Parisi.

Para algunos dirigentes del espacio de los jefes comunales, la fórmula De Marchi- Orozco hará que automáticamente el peronismo se ubique tercero en los comicios provinciales. Otros, en cambio, se recriminan no haber ocupado el lugar que eligió el intendente radical de Las Heras: acompañar a De Marchi. “Ahí tendría que haber ido un peronista pero los intendentes no quisieron dar ese paso”, aseguran. De todas maneras son momentos en los que abundan las negociaciones, las subidas y bajadas de precandidatos, las promesas y la verdad se sabrá recién cerca de la medianoche del sábado.