Cancelan una charla sobre desaparecidos en la Feria del Libro

Tras la publicación de un artículo del diario Página 12, la Feria del Libro canceló un panel integrado por los escritores José D'Angelo y Álvaro Alfonso. La presentación trataba la temática de los Derechos Humanos en zona rioplatense en conjunto con el Centro de Estudios de DDHH del Uruguay. El organismo cultural argumenta para suspender el acto que podía haber apología a los crímenes del terrorismo de Estado. La otra parte acusa censura y cree que hubo un entramado político de por medio.

El título de la exposición era "Mesa redonda sobre los DDHH y el Estado de Derecho en los países del Río de la Plata". Los panelistas eran los autores mencionados y moderaban Mercedes Vigil y Nicolás Márquez. Se iba a llevar a cabo el 4 de mayo a las 19:30 horas en el predio de La Rural.

D'Angelo acusa censura por parte de La Feria del Libro y cree que la organización peca de lo que repudia. "Ejercen la censura que ellos critican. Hablan del autoritarismo y ellos están haciendo exactamente lo mismo. Además, son torpes para prohibir, ya que esto no hace más que darle difusión al tema. Se agotó la primera edición de mi libro. Hay una avidez de la población para conocer una versión distinta a la oficial. Distinto al relato setentista", le comentó a MDZ.

El autor de "La estafa con los desaparecidos: mentiras y millones" considera que es mala señal que en La Feria del Libro se prohíba una ponencia sobre cualquier tema. "Podés estar de acuerdo o no. Si pensás que hay algún delito allí, actuarás después, pero no podés hacer censura previa. Ni saben lo que íbamos a decir", detalló.

El escritor José D'Angelo.

Explica que "se suma con la que ejerció la diputada Cecilia Moreau al impedirme la presentación del libro en el Congreso Nacional hace un mes. También fue motorizada por el diario Página/12. Sacan un artículo y me censuran".

El libro que escribió D'Angelo es una investigación sobre supuestas irregularidades en el otorgamiento de indemnizaciones a detenidos o familiares de los desaparecidos durante la dictadura militar. Allí da cuenta de casos de personas que participaron de atentados en democracia o, por ejemplo, de uruguayos que estuvieron pocos días detenidos en el país y luego fueron extraditados. Gran parte de esos casos fueron parte de presentaciones judiciales que están siendo investigadas en los tribunales de Comodoro Py.

El coordinador institucional del Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay, Gustavo Formento, le precisó a MDZ lo siguiente: "Nos habían aceptado, lo presenté yo mismo en enero. Nos comunicaron que en febrero iban a analizar todos los pedidos y el 7 de marzo nos dijeron que sí. Cuando hicimos el flyer para convocar a la gente, a los tres días nos vino una contestación oficial por correo donde decían que habían reestudiado la situación y que acorde a un artículo nos bajaban".

Considera que hubo algo en el medio. "Lo habían estudiado durante casi 20 días y estaba todo bien. Después, en este mes, con la organización a las corridas, nos pararon. Estamos tratando de hacerlo privado, en alguna institución académica. No te puedo decir donde porque está en tratativas; ya nos bajaron de un lado", agregó.

"Lo nuestro no es ofensivo ni agresivo. Ni siquiera nos escucharon, no nos pidieron el contenido. Solo con el título y los expositores nos cancelaron. Me parece atentatoria contra los derechos de expresión y opinión. No podés juzgar un discurso previamente a ser emitido. Es un lugar cultural", sentenció. Flyer de la "Mesa redonda sobre los DDHH y el Estado de Derecho en los países del Río de la Plata".

La versión de la Feria del Libro

El presidente de la Fundación El Libro -institución que organiza la feria-, Alejandro Vaccaro, afirma que se manejaron con base en el reglamento. "Dice expresamente que no se permiten actos con la negación del terrorismo de Estado. Negar el terrorismo de Estado es apología del delito. No vamos a permitir que estén en nuestra feria. Somos plurales, pero negar un delito no lo permitimos", le comentó a MDZ.

"La decisión no se repensó. Hacemos alrededor de 1.300 actos culturales. Esta gente se inscribió a través de una institución de los Derechos Humanos del Uruguay. A veces no nos damos cuenta. Nos pasó que nos enteramos por el artículo de Página/12. Una vez nos pasó y no pudimos frenarlo. Algunos lo hacen de forma disfrazada", agregó.

Decidieron suspenderlo basándose en una cuestión jurídica e ideológica. "Lo que es negación, cómo podría ser del holocausto, o resaltar la ideología nazi, no se permite. Negar que no hubo desaparecidos y campos de concentración es alentar a que vuelva a ocurrir. Es un delito. Es apología del delito. Es como si mañana un día de ladrones contratara una sala para resaltar el hecho de ser delincuentes", detalló.

"Nosotros, en cuanto nos enteramos de lo que se trataba, decidimos suspenderlo. No hacemos otra cosa que aplicar el reglamento de la feria. Es claro. No dudamos. Hay cosas que se permiten y otras que no", finalizaron.