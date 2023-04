El sindicalista y exfuncionario peronista que Omar De Marchi sumó a su nuevo frente

"La Unión Mendocina", el nuevo frente electoral que tiene como principal exponente a Omar De Marchi, abrochó como refuerzo, a través de la agrupación Mesa Gremial, a Ariel Pringles, exfuncionario peronista que configura una las patas sindicalistas para encarar las elecciones provinciales en las que el exintendente de Luján competirá para llegar a la Gobernación.

Pringles, que fue oficializado el miércoles 12 por la noche como aliado junto a otros espacio, es un referente de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) en Mendoza, conducida por Julio Piumato. Pringles es, a nivel nacional, el secretario de Relaciones Internacionales y DDHH en dicho gremio. En tanto, tiene a su cargo la Presidencia de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Judiciales, que reúne a dichos gremios en 14 países diferentes.

El gremialista judicial tuvo su paso por la política local. Fue subsecretario de Trabajo entre 2011 y 2015, durante el gobierno de Francisco "Paco" Pérez. Además se presentó como candidato a vicegobernador del peronista y exministro de Salud mendocino Matías Roby en los comicios de 2015. También fue subsecretario de Relaciones Institucionales y Asuntos Municipales en el gobierno de Celso Jaque (2007-2011).

En diálogo con MDZ, Pringles indicó que "con Omar (De Marchi) veníamos hablando. Si bien tengo un pasado en el peronismo, no soy un político activo". A partir de que se dio su salida del Gobierno provincial, manifestó que "desde ahí, tuve poca participación en la política partidaria".

Y sobre su determinación de integrar La Unión Mendocina, comentó: "Viendo lo que está pasando en el Poder Judicial y los problemas de institucionalidad en Mendoza, con Omar decidimos encarar esto. Los judiciales, mejor que nadie, lo padecemos". "La mesa sindical entiende lo mismo y ha ido creciendo", aportó al mencionar que forma parte de un armado que tiene sindicatos de renombre como la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc), Canillitas, Petroleros Jerárquicos, Taxistas, algunas expresiones de viñateros, Viales y la Federación de Municipales, entre otros.

Su pasado peronista

Consultado acerca de relación con el peronismo, dijo que "el Partido Justicialista (PJ) es una herramienta electoral. Yo lo padecí cuando hice una interna. Hay mucho peronista fuera del PJ, como hay muchos radicales fuera de Cambia Mendoza que se vinieron con Omar. No voy a negar mi peronismo, pero el PJ no me representa".

"Me fui siempre por la puerta grande. Sin ningún hecho que me ensucie. En el plano personal me fui bien, pero en lo político triste. No me sentí representado por el gobierno de 'Paco' Pérez. Quedó muy pegado a Cristina (Fernández de Kirchner)", añadió acerca de su paso por Casa de Gobierno.

Matías Roby y Ariel Pringles en la campaña de 2015.

Respecto a los puntos en común que lo llevaron a sentarse en la mesa de De Marchi, aseguró: "Hay muchas coincidencias para adelante. Omar dice que tenemos diferencias pasadas, pero coincidencias para el futuro.Tengo claro que empieza a partir del diálogo. Lo que me gusta de La Unión Mendocina es que tenemos orígenes distintos, pero que vamos a discutir por un futuro común". Y, a modo de crítica hacia el radicalismo, lanzó que "si hubiera habido debate en Cambia Mendoza, De Marchi no se hubiese ido".

La presencia en las boletas, tanto en la Legislatura como en los departamentos, es uno de los aspectos que se terminarán de definir antes del cierre de listas este sábado 22 de abril. "Las expresiones del peronismo van a querer tener la vocación de ocupar algún lugar", dijo Pringles. Aunque, luego, aclaró: "Pero queremos acompañar este proyecto porque no nos mueve un cargo. Son objetivos más elevados. Es recuperar la política y hacer un aporte desde mi visión y la de judiciales".