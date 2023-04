Dirigentes cercanos a Sergio Massa se acercan a Omar De Marchi, pero dudan en sumarse a sus listas

Al filo del cierre de listas para las elecciones PASO provinciales del 11 de junio, dirigentes que responden al ministro de Economía de la Nación Sergio Massa deliberan por si estarán en el Frente Elegí, que encabeza el PJ, o con La Unión Mendocina, la nueva alianza que lidera Omar De Marchi. El massismo en Mendoza es un espacio cercano a los intendentes peronistas no kirchneristas, quienes anticiparon los comicios municipales y aun es incierto si participarán con una fórmula para la gobernación dentro del Frente Elegí. Por otro lado, el dirigente peronista Jorge Omar Giménez quiere volver a ser intendente de San Martin y es muy posible que vaya en la lista de De Marchi, aunque aseguró que no es es una decisión que vaya a tomar con el respaldo nacional.

“Hasta ahora vamos dentro del Frente Elegí”, sostuvieron a MDZ dentro de Frente Renovador, el partido de Massa. Esa fuerza política no tiene personería jurídica en Mendoza pero abarca a dirigentes de distintos puntos de la provincia y está dirigido por Gabriela Lizana quien le responde directamente al ministro nacional. En el Frente Elegí aseguraron a este diario que Lizana se quedaría dentro de esa alianza partidaria por orden estricta de Massa.

Sin embargo existen discusiones profundas en el espacio massista y muchos dirigentes no quieren ir junto a la estructura partidaria del PJ y pretenden incorporarse a la alianza de De Marchi. “Este viernes hacemos reunión con todos los militantes para analizar cómo quedan la formulas a gobernador en cada uno de los frentes . Y allí vamos a analizar la situación de cada departamento”, advirtieron desde el Frente Renovador. Claro si en el Frente Elegí va como precandidato a gobernador el intendente de Lavalle Roberto Righi- con quien tienen estrechísimo vínculo- es un hecho que el Frente Renovador se quedará en esa alianza electoral. Otra situación contraria puede darse si los jefes comunales del PJ deciden participar de la boleta con De Marchi. La postulación de Righi estaba avalada por el massismo, de hecho se hablaba de la fórmula Righi- Lizana, pero como el resto de los jefes comunales no kirchneristas no avaló la propuesta, no se avanzó. Fuentes del sector dan como descartado que el lavallino sea candidato, por lo que se complicaría más toda la interna.

Roberto Righi duda y muchos descartan que vaya a ser candidato.

En ese sentido, otra voz del Frente Renovador sumó: “Todavía no hay definiciones puntuales, pero en muchos departamentos sobretodo del Gran Mendoza están muy cerca de tomar la determinación de ir con De Marchi. Es lógico, con un Frente Elegí que no es competitivo y está cerrado, que en las generales no va a superar los 14 puntos... por eso las expectativas de los departamentos del Gran Mendoza, está con De Marchi”.

Desde otro espacio y en esa misma línea, el ex asesor del diputado José Luis Ramón y excandidato a senador provincial Carlos Arenas, ahora está en el frente con De Marchi. El dirigente le dijo a MDZ que: “Estoy en La Unión Mendocina. Mi participación en el Frente de Todos (hoy Frente Elegí), y como miembro de Protectora en ese frente, terminó en diciembre de 2021, cuando participé en 4to término a Senador provincial por la Primera Sección Electoral, que encabezó Gerardo Vaquer y Adriana Cano del PJ, que resultaron electos y comenzaron sus funciones en mayo de 2022 Ahora desde el 13 de Abril, soy parte de LUM. Y estoy en el equipo de los precandidatos en Guaymallén a Intendente y Concejal, Daniel Scaloni y Alejandro Morales, respectivamente”, aseguró. Ramón en tanto, se mantiene dentro del Frente Elegí, al que pertenece luego de haber estrechado en el Congreso nacional un vínculo con Massa cuando ambos eran diputados.

Gabriela LIzana es una de las principales referentes de Massa en Mendoza.

Giménez, quien administró San Martín por el peronismo durante 16 años, quiere volver al cargo y una posibilidad concreta es que lo haga en la boleta en la que irá De Marchi como precandidato a gobernador. Su decisión de postularse nuevamente como intendente se debe a “la falta de gestión que hay en la comuna, donde sólo se hacen bancos, o arreglos en el centro. Hemos perdido el liderazgo que teníamos en la zona Este. Veo otros departamentos que han crecido, mientras San Martín se está quedando muy atrás y es algo que me lo dicen los vecinos, los comerciantes y empresarios”, expresó ante MDZ.

En 2019, tras cuatro mandatos del peronismo, ganó el Frente Cambia Mendoza, con el radical Raúl Rufeil a la cabeza quien buscará la reelección este año. Giménez es hoy el delegado regional de Trenes Argentinos, un organismo estatal que está conducido por Martín Marinucci, un delfín massista. Sin embargo, aseguró que la posibilidad de ir en la boleta de De Marchi nada tiene que ver con Massa. “No es algo que yo haya charlado con la Nación. En mi cargo, cumplí el objetivo para el que trabajamos con otros dirigentes como Jorge Difonso (Unión Popular) y los legisladores nacionales peronistas Anabel Fernández Sagasti y Adolfo Bermejo de que llegara el tren de pasajeros a Mendoza. Lo hará el 28 de abril o a lo sumo el 29 o el 30. Mi decisión de analizar si es conveniente si tengo que ir con La Unión Mendocina o no, tiene que ver con que necesito a alguien en la boleta que tenga el mismo anhelo de trabajar por el futuro. Yo quiero ser intendente de San Martín, soy peronista, no estoy especulando con ir en una boleta o una precandidatura, lo que sí deseo es ser intendente para cambiar las cosas. Lo que yo no veo es que dentro del Frente Elegí haya ese entusiasmo. Pero además, es necesario que Mendoza recupere el equilibrio institucional”, dijo en sintonía con la posibilidad de formar parte de la Unión Mendocina.