Cancillería, a través del mendocino Guillermo Carmona, cuestionó el cambio de nombre del Estadio Malvinas Argentinas

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina, Guillermo Carmona, se refirió este jueves a la reciente decisión del Gobierno provincial -todavía no oficializada- de acceder al cambio del nombre del Estadio Malvinas Argentinas por Estadio Mendoza durante el lapso de realización del Mundial Sub 20 de Fútbol y tras un pedido expreso de la FIFA. Carmona, aseguró que la cartera que integra, encabezada por Santiago Cafiero, "no ha recibido consultas" y que "cualquier pretensión que vaya en contra de nuestro régimen constitucional y la política exterior sobre Malvinas resulta inadmisible".

"En la Argentina, la Cuestión Malvinas es una política de Estado consagrada por la Constitución y una causa que convoca a todo el pueblo argentino. Cualquier pretensión que vaya en contra de nuestro régimen constitucional y la política exterior sobre Malvinas resulta inadmisible", dijo el exdiputado nacional peronista.

"El Gobierno de Mendoza, como todos los gobiernos provinciales, han tomado conocimiento a través del Consejo Federal de Política Exterior, de la disposición de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur a orientar en casos relativos a la Cuestión Malvinas", siguió.

Y cerró: "De confirmarse la información periodística expresaremos al Gobierno de Mendoza la posición oficial al respecto, a efectos de preservar los legítimos derechos argentinos sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

En declaraciones a Aurora Radio, el subsecretario de Deportes de Mendoza, Federico Chiapetta, indicó: "En todas las provincias se les pone el nombre de dicha provincia. No prohibieron el nombre del Malvinas, sino que avisaron, en una charla rápida, que se denominan Estadio Mendoza, Estadio Córdoba, Estadio San Juan...". En ese sentido, la situación será la misma para todas las canchas seleccionadas y serán denominadas -temporalmente- como la provincia en la que se encuentran.

El Estadio Malvinas Argentinas en Mendoza.

El Mundial Sub 20 comenzará el 20 de mayo y concluirá el 11 de junio. Argentina será cabeza de serie por ser organizador y compartirá el bombo 1 con Uruguay, Estados Unidos, Francia, Senegal e Italia. El bombo 2 estará integrado por Inglaterra, República de Corea, Nueva Zelanda, Brasil, Ecuador y Colombia. El bolillero 3 lo integrarán Nigeria, Uzbekistán, Japón, Irak, Honduras y Fiyi. Por último, en el 4 estarán Guatemala, República Dominicana, Gambia, Israel, Eslovaquia y Túnez.

El sorteo se realizará este viernes en Zurich, Suiza. Las sedes que se habían postulado para albergar el Mundial y quedaron afuera son Córdoba (Mario Kempes), Salta (Padre Martearena), Chaco (Centenario de Resistencia), San Luis (La Pedrera de Villa Mercedes) y La Rioja (Carlos Augusto Luna).