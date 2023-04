Quiénes son los radicales que suenan para ser vice de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich

“Va a ser un radical del interior”, fue la frase terminante de Patricia Bullrich poniendo fin a las especulaciones sobre su eventual compañero de fórmula. De esta manera la presidenta del PRO piensa imitar a su rival interno, Horacio Rodríguez Larreta, quien no sólo lleva adelante un cogobierno con Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti en CABA, sino que además no disimula su romance político con Gerardo Morales, presidente del Comité Nacional de la UCR y el que más suena para acompañarlo como candidato a vice. El jujeño, Luis Naidenoff, Mario Negri y un mendocino son los nombres que circulan.

La falta de un dirigente radical competitivo a nivel nacional pone un límite al intento inicial de una candidatura presidencial de la UCR, más allá del lanzamiento del gobernador de Jujuy o los amagues de Facundo Manes. Por eso ya se lanzaron las especulaciones sobre las fórmulas mixtas, especialmente después de las fotos de la exministra de Seguridad en la Fiesta de la Vendimia mendocina con dirigentes radicales.

La movida en Mendoza fue un punto de inflexión en la relación de fuerzas dentro de Juntos por el Cambio. Hasta ese momento se ha especulaba con que el radicalismo en forma orgánica iba a jugar con el jefe de Gobierno porteño por las negociaciones que venía liderando Morales asustando a sus correligionarios con el fantasma de Mauricio Macri. Pero el efecto buscado duró poco ya que un sector representativo decidió armar su propia estrategia discrepando con el estilo de conducción partidaria del gobernador de Jujuy.

En el larretismo creen que Morales sigue siendo el que tiene más chances de acompañar al mandatario capitalino en la fórmula presidencial. “Igualmente el tema no está cerrado, Horacio quiere una mujer”, comentan cerca de Larreta. El gran objetivo era Carolina Losada, pero quedó en la vereda de enfrente en la interna de la UCR y además todo parece indicar que la han convencido para que termine jugando como candidata a gobernadora por Santa Fe. También circuló la alternativa de Martín Lousteau para salir de un escenario adverso en CABA donde todo parece indicar que sería derrotado en las PASO por Jorge Macri. “Martín no va a hacer eso por más que pierda y además es una fórmula demasiado porteña para ofrecerla en el interior”, comentan en su entorno. Otros sostienen que no hay que descartarlo por completo.

Mientras del lado del jefe de Gobierno porteño ven a Morales como el más probable, fuentes bullrichistas y de la UCR revelan que están bajo la lupa Luis Naidenoff y Mario Negri. Han comenzado a descartar a Alfredo Cornejo porque va a jugar nuevamente por la Gobernación de Mendoza, y Rodrigo De Loredo analiza si va como compañero de fórmula de Luis Juez en Córdoba o si compite por la municipalidad capitalina.

Si bien la exministra de Seguridad hizo alusión a un radical del interior, no aclaró si descartaba a los nacidos en pueblos bonaerenses que están fuera del conurbano como Facundo Manes o Maximiliano Abad. Se sabe que hubo algunos contactos con el neurólogo de Salto y el marplatense presidente del Comité Provincial está enfrentado con Morales y podría ser una alternativa pese a que su figura no tenga alto nivel de conocimiento. “Patricia sabe que tiene que ganar en la provincia de Buenos Aires, así que todo lo que sea bonaerense tendrá un tratamiento preferencial”, explica una fuente bullrichista.

De todas formas, algunos voceros bien informados no descartan a los presidentes de los bloques parlamentarios por su capacidad de diálogo y además le sumarían moderación al perfil de la presidenciable. “Naidenoff tiene un perfil ideal por su discurso institucionalista y nadie mejor que él para presidir el Senado”, comenta una fuente. También aparece en la lista el cordobés Mario Negri. Dicen que tiene un excelente nivel de aceptación en el electorado de JxC a nivel nacional, no sólo entre los radicales, sino también en los votantes duros del PRO. Otros más insistentes apuestan a Ernesto Sanz, pese a su férrea negativa pública. Quienes lo conocen aseguran que nunca le fue tan bien en términos económicos con la profesión y que no está en sus planes dejar el estudio jurídico. Evidentemente la moneda está en el aire.