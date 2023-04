Los mensajes de los políticos recordando a los héroes de Malvinas

Varios políticos del oficialismo y de la oposición utilizaron sus redes sociales para conmemorar el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas, que se celebra cada 2 de abril en nuestro país.

El presidente Alberto Fernández fue uno de los que se refirió al tema. "Somos Argentina, el pueblo de Malvinas #MalvinasNosUne", escribió en su cuenta de Twitter y acompañó el mensaje con un video.

Somos Argentina, el pueblo de Malvinas uD83CuDDE6uD83CuDDF7#MalvinasNosUne pic.twitter.com/2Xzq6Ij5qF — Alberto Fernández (@alferdez) April 2, 2023

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue una de las que recordó la fecha. "41 años de Malvinas. #SonArgentinas", fue el escueto mensaje que publicó en su cuenta de Twitter junto a un video recordando el conflicto bélico.

La presidenta del PRO y precandidata presidencial, Patricia Bullrich, también recordó a los héroes de Malvinas. "En este día quiero expresar mi agradecimiento a los héroes que lucharon en Malvinas, a los que dejaron la vida, a sus familiares, a los sobrevivientes que cargaron con las secuelas de la guerra. A todos ellos mi eterna gratitud", escribió en su cuenta de Twitter.

En este día quiero expresar mi agradecimiento a los héroes que lucharon en Malvinas, a los que dejaron la vida, a sus familiares, a los sobrevivientes que cargaron con las secuelas de la guerra. A todos ellos mi eterna gratitud. pic.twitter.com/bTdrOCpEtE — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 2, 2023

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, también utilizó su cuenta de Twitter para conmemorar la fecha. "Hoy recordamos a los caídos y a los veteranos de la Guerra de Malvinas, que dieron la vida por nuestro país y son héroes nacionales. Sé que hay un dolor que el tiempo no podrá curar nunca, pero no están solos. No los vamos a olvidar. Tenemos una deuda de honor con todos ustedes y eso vivirá para siempre", escribió.

Sé que hay un dolor que el tiempo no podrá curar nunca, pero no están solos. No los vamos a olvidar. Tenemos una deuda de honor con todos ustedes y eso vivirá para siempre. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) April 2, 2023

El diputado nacional por Avanza Libertad José Luis Espert también se sumó a los mensajes recordando las Malvinas. "Nuestro reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, aún habiendo perdido una guerra, es inalienable. Facilitaría mucho para recuperarlas, además de continuar reclamando, que hagamos una profunda reforma estructural que nos haga a los argentinos tan ricos como a los ingleses", escribió en su cuenta de Twitter.

Nuestro reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, aún habiendo perdido una guerra, es inalienable. Facilitaría mucho para recuperarlas, además de continuar reclamando, que hagamos una profunda reforma estructural que nos haga a los argentinos tan ricos como a los ingleses. pic.twitter.com/AaohR55MSV — José Luis Espert (@jlespert) April 2, 2023

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, fue otro de los que se expresó en redes sociales. "Este 2 de Abril mantenemos con firmeza y convicción el reclamo por la soberanía de nuestras Islas Malvinas. ¡Las Malvinas son y serán argentinas! #MalvinasArgentinas", manifestó en su cuenta de Twitter.