Luis Petri ya tiene candidato para pelearle la interna al oficialismo de Gustavo Soto en Tupungato

La carrera electoral entra en su recta final de cara a las elecciones PASO del próximo 11 de junio en los departamentos que no desdoblaron de provincia, sobre todo en los que los actuales jefes comunales no pueden ir por otro mandato, y Tupungato no es la excepción. Desde el oficialismo se presentarán tres candidatos, dos que irán con Alfredo Cornejo en la boleta y otro que irá por boleta corta, aunque la interna del frente gobernante tendrá más nombres que entran a jugar en la danza eleccionaria.

Ahora el que se suma a la pelea en Cambia Mendoza, en el único departamento del Valle de Uco gobernado por el frente, es el productor agrícola Ángel "Lito" Luconi quien se presenta como el hombre fuerte de Luis Petri en las intenciones del precandidato a gobernador de pelearle la PASO al oficialismo de Gustavo Soto.

Cabe destacar que el actual intendente no puede ir en busca de la re reelección ya que está cumpliendo con su segundo mandato, por eso desde su ala suenan tres nombres que serán presentados este miércoles o, a más tardar, el jueves ya que el sábado a las 23.59 se cumple el plazo de presentar las listas ante la Justicia Electoral.

El nombre de Luconi se suma a los de José Luis Giuliani (actual concejal), quien es la apuesta fuerte del oficialismo; Gustavo Aguilera (director de Servicios); y Antonio Balderrama (presidente del HCD). Y si bien resta definir el candidato del PRO, espacio que tiene intenciones de jugar en la PASO de junio, estos cuatro tupungatinos son los que quieren suceder a Soto en el sillón municipal que en algún momento ocuparon Pepe Martínez, Aldo Fava y Joaquín Rodríguez, entre otros.

Lito Luconi es el elegido de Luis Petri en Tupungato.

La apuesta de Luis Petri es fuerte en Tupungato ya que Ángel "Lito" Luconi, quien nunca ocupó cargos públicos y siempre estuvo ligado al sector privado, se presenta como uno de los tantos vecinos que piden que la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos que proyecta el municipio no se instale en la vieja estructura de lo que era el matadero municipal y se traslade a otro predio, lo que seguramente será su caballito de batalla cuando arranque la campaña la próxima semana.

Tupungato es uno de los departamentos clave para Cambia Mendoza ya que es el único territorio del Valle de Uco en el que gobierna el frente y que tiene considerable respaldo. En Tunuyán la conducción es peronista y San Carlos tiene al partido Unión Popular al frente.