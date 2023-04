Omar De Marchi, enojado por no haber sido invitado a un importante evento judicial

El diputado nacional y precandidato a gobernador en representación de La Unión Mendocina, Omar De Marchi, manifestó "no haber sido invitado" a la apertura del año judicial 2023, encabezada este martes al mediodía por el presidente de la Suprema Corte de Mendoza, Dalmiro Garay, que fue acompañado por el mandatario provincial Rodolfo Suarez y el resto de los jueces del máximo tribunal de Justicia local.

A través de una nota destinada a Dalmiro Garay, De Marchi, se quejó y señaló su descontento tras no haber podido participar del evento. "Me dirijo a usted a los efectos de participar a la distancia del inicio de un nuevo período judicial en la provincia, y que hoy celebran en este Acto de Apertura del Año Judicial 2023".

"Este año no podré acompañar con mi presencia física por estar en Buenos Aires, y al no haber sido invitado como durante tantos años lo fui, no pude prever con la anticipación suficiente la articulación de agendas para poder estar", comentó el lujanino, que en 2022 tuvo un rol activo en la reforma de la Suprema Corte con una serie de consideración sobre el proyecto y, también, a través de sus diputados y senadores en la Legislatura.

Y agregó: "No obstante, es mi deseo que este nuevo año que se inicia sea un tiempo de fecunda labor judicial en beneficio de los mendocinos, que claman por una Justicia ágil, eficiente, y sobre todo, independiente, por cuanto este es el principal valor sobre el que reposa las bases del sistema republicano de gobierno contenido en nuestra Constitución".

La nota de Omar De Marchi.

Durante el evento realizado en el Salón de Actos del Palacio de Justicia, Garay hizo foco en los ejes de transformación digital de los servicios, efectividad en la resolución de causas, plan de obras y modificación de la interacción del ciudadano con la Justicia. En tanto que el gobernador Suarez anunció que avanzará en el diseño de un proyecto de ley que cree la instrumentación de los juicios por jurados en el fuero civil, con el objetivo de ampliar la participación ciudadana. Buscará que se pueda aplicar esta modalidad para casos de extinción de dominio vinculado a hechos de corrupción.

“Es deber del poder político no descansar en la Justicia, derivándole conflictos que deberían ser resueltos en el mismo seno del juego de la política. Es entonces una sana obligación republicana la construcción y diseños de esos acuerdos”, subrayó Garay.

Y aportó que “en el seno del Tribunal, luego de una importante exposición pública de nuestras posiciones, logramos los consensos necesarios a fin de encarar una reforma sobre nuestro funcionamiento jurisdiccional, la que fue acompañada por los otros poderes, y que hoy aplicamos. Es imprescindible que hagamos bien nuestra tarea, que cumplamos el rol que institucionalmente tenemos asignado para satisfacer sobre todo al ciudadano de a pie, a quien brindamos un servicio imprescindible e inexcusable y que espera un Poder Judicial intachable, que concrete derechos y que en ello haga justicia”. “Un Poder Judicial independiente, que sea capaz de proteger al ciudadano frente al exceso del poder, de cualquier poder, y que, en el marco del respeto de los derechos más esenciales, haga su crucial aporte a la pacificación social”, cerró. Garay.