Luis Petri: "El principal problema que tenemos los mendocinos es la inseguridad"

El exdiputado nacional y precandidato a gobernador de Mendoza, Luis Petri, brindó una entrevista a MDZ en la cual dialogó sobre lo que será la competencia interna en las PASO dentro de las filas de Cambia Mendoza -bajo el ala de la Unión Cívica Radical (UCR)-, los ejes de su campaña y el papel del peronismo tanto a nivel local como nacional. En tanto, hizo hincapié en cuestiones relacionadas a la seguridad en territorio mendocino, uno de los aspectos que más intenta capitalizar en su carrera para convertirse en mandatario provincial.

- Es una época bastante importante en términos electorales, considerando que ya cerraron los frentes, que se acerca la fecha de presentar las listas y, además, el día para elegir a los precandidatos a gobernador...

- Sí, en realidad, el miércoles fue la fecha de cierre de frentes. Para nosotros la fecha más importante es el 22 de abril, donde vamos a presentar las candidaturas, dar a conocer la fórmula y presentar candidatos en todos los departamentos en donde se eligen intendentes. Estamos muy entusiasmados por el acompañamiento de la gente, por el apoyo que recibimos todos los días y porque creemos que hay muchísimos mendocinos que no se resignan, que siguen pensando en que Mendoza puede estar muchísimo mejor y que la provincia tiene una potencia que claramente hay que transformarla. Estamos trabajando en equipos técnicos desde hace mucho tiempo, con medidas concretas que van a tener un alto impacto si nos toca gobernar la provincia. Me estoy preparando para gobernar Mendoza y quiero ser el próximo gobernador de los mendocinos. Si los mendocinos me eligen, ¿no?

- Y, respecto a esto que mencionabas de los departamentos, ¿cómo va es armado? ¿Se definirá hasta el último momento?

- Como ocurre en todos los espacios. Vos fijate que muy pocos espacios han dado a conocer a sus candidatos porque, claramente, uno busca los mejores perfiles, las personas que tengan más ganas, que representen mejor los valores y el ideario que que uno quiere transmitir en la lista de gobernador, intendentes y legisladores. Así que estamos con muchísima gente entusiasmada por participar, con muchísimos hombres y mujeres independientes. La verdad es que a mí me llena de orgullo decir que estamos contribuyendo a renovar la política y esto me parece que es muy importante porque si queremos transformar Mendoza tenemos que hacer las cosas distintas de las que hicimos hasta ahora. Si hacemos las mismas cosas vamos a seguir obteniendo los mismos resultados y creo que tenemos que hacer un click. Estamos trabajando para hacerlo y para revertir una situación difícil de la provincia en un contexto nacional muy particular porque estamos inmersos en una crisis que lleva años, en donde Mendoza quizás termina pagando los platos rotos porque no solamente tiene que lidiar con la crisis nacional, sino que se agrava porque, además, tiene que hacerlo con la discriminación que hace el Gobierno nacional hacia la provincia. No castiga a un gobierno. Termina castigando a los mendocinos porque los priva de recursos que deberían ir a obras, infraestructura y al desarrollo más equilibrado de toda la provincia y de toda la región.

- Ahora, ¿cómo definirías al electorado de Luis Petri? Tanto radicales como aquellos que no se sienten representados por la Unión Cívica Radical (UCR).

- A mí me acompaña gente que está buscando renovar la política, que está buscando ideas nuevas y que se modifiquen los protagonistas que se vienen repitiendo en el ticket electoral, particularmente para la Gobernación desde hace años. Y, entonces, creo que allí -más allá de los radicales- me acompañan muchísimos independientes que, por ejemplo, valoran mi trabajo en seguridad. Que saben que he trabajado toda mi vida por la seguridad y que puedo ayudar a mejorar y resolver uno de los graves problemas que tiene Mendoza. Creo que esas son las personas que me acompañan. Seguramente no me va a votar ninguna persona privada de la libertad. Ninguna persona que se encuentre condenada. Pero seguramente todos los que quieran vivir más seguros y más tranquilos me van a considerar para votar y me van a acompañar.

- Hablábamos de cómo cerraron los frentes este último miércoles 12 de abril. ¿Cuál es tu valoración respecto al portazo que pegó en Cambia Mendoza Omar De Marchi, que ahora tendrá su nuevo espacio denominado La Unión Mendocina?- Yo lo que temo es que esta división provoque una amenaza de un retorno del kirchnerismo al Gobierno provincial. Nosotros éramos un frente. Fuimos un frente desde el 2015 hasta ahora, donde supuestamente compartíamos valores y un ideario común. Cuando nos dividimos, y hay probadas muestras de esto, el justicialismo tuvo chances de gobernar la provincia, cuando no la gobernó. Y así fue el desastre de Celso Jaque y de (Francisco) "Paco" Pérez en sus gestiones. Entonces, a mí me parece que las peleas hay que darlas por dentro. Yo también tengo diferencias con Alfredo (Cornejo). Quizás no tan profundas como las que ha manifestado en estos últimos días Omar (De Marchi), porque no creo, por ejemplo, que Alfredo sea Néstor Kirchner. Pero sí puedo tener diferencias de visión respecto a cómo conducir los destinos de la provincia porque claramente somos dos personas que en muchas cosas piensan muy parecido, pero en otras es normal que podamos tener diferencias. Particularmente -en lo que respecta en mi caso- a la seguridad, al tamaño del Estado o, eventualmente, a la educación. Me parece que la pelea hay que darla por dentro. Me parece que la discusión y el debate los tenemos que dar dentro de Cambia Mendoza y dentro de Juntos por el Cambio. Flaco favor hacemos si cada vez que tenemos alguna diferencia supone una ruptura. Trasladado a nivel nacional eso sería catastrófico porque prácticamente le estaría garantizando al kirchnerismo cuatro años más de gestión. Entonces, para mí es muy importante dar ese debate y me parece que vamos a tener una oportunidad interesantísima con Alfredo y que enriquece la política. Por ejemplo, en el hecho de debatir previo a la elección PASO las visiones y las ideas que tenemos para para transformar Mendoza.

- Hay una charla de café que a veces es habitual: en el caso de no ganar las PASO y que Alfredo Cornejo sea el candidato de Cambia Mendoza, ¿el votante de Luis Petri puede llegar a optar por Omar De Marchi por un mero anticornejismo?

- No lo veo así. Yo creo que cada candidato tiene sus votantes. No creo que uno pueda direccionar a los votantes ni pueda definir hacia dónde van a ir. Claramente yo pertenezco a un espacio provincial y pertenezco a uno nacional. Lo razonable sería que ese votante quedase en el espacio y voy a hacer todo lo posible por fortalecerlo porque creo que, debilitándolo, flaco favor le hacemos a las posibilidades de seguir gobernando la provincia y alentamos las posibilidades, por ejemplo, de que el kirchnerismo pueda gobernar Mendoza.

- Sobre el peronismo en la actualidad, ¿cómo lo ves a nivel provincial? ¿Pensás que se viene una derrota un poco más fuerte de lo que ha sido en los últimos años?

- A mí no me gusta opinar respecto de cómo veo a los otros frentes. Creo que, claramente, tienen serios problemas para definir un candidato. Y esto habla a las claras de que hoy no se estarían viendo en condiciones -inicialmente- de competir. Pero este cambio de escenario, sin lugar a dudas, ha provocado un cimbronazo porque hasta hace poco había un solo candidato y hoy aparentemente podrían sumarse a la disputa electoral otros. Con lo cual ya vemos que hay un efecto no deseado de revitalización del espacio kirchnerista a partir de las decisiones que se han tomado en las últimas horas.

- Tu campaña, como bien decías hace instantes, tiene un fuerte énfasis en lo que es la temática de la seguridad. ¿Qué falencias puntuales identificás hoy en día en la provincia de Mendoza?

- Hago cuatro ejes. Lógicamente está la seguridad porque es el problema que podemos resolver desde Mendoza. El principal problema que tenemos todos los mendocinos y los argentinos es la inflación. Pero poco se puede hacer para combatirla. Depende de las medidas que se tomen a nivel nacional. Pero el principal problema que tenemos los mendocinos -y me lo dicen en la calle cuando voy y visito los departamentos- es la inseguridad. Pero también en la educación, en el desarrollo productivo -porque nos parece que es importantísimo generar desarrollo y generar producción en la provincia- y hacemos eje en el empleo y la rapidez en una reforma del Estado que genere que sea más eficiente y menos costoso. Ahora, volviendo al tema de tu pregunta inicial (la seguridad), creo que hay que tomar fuertes medidas desde el primer día. La primera medida que tomaría es colocar inhibidores de señal dentro de las cárceles, que lo único que requiere es voluntad y decisión política. La ley ya está y es de mi autoría del 2008 a nivel provincial y del 2017 a nivel nacional. Solo resta que haya decisión política para cumplirla. En Santa Fe la van a cumplir, por ejemplo. Ocho de cada diez homicidios que ocurren en Santa Fe se organizan dentro de las cárceles. Entonces, claramente desde las cárceles se planifican y se organizan delitos. Si queremos bajar la criminalidad tenemos que empezar por prohibir el uso del celular y colocar inhibidores, También tenemos que terminar de cerrar la puerta giratoria modificando el régimen de prisión preventiva. Hicimos algo en el 2017 cuando exigimos el cumplimiento íntegro de las condenas, que antes no ocurría. Ahora hay que revisar la situación de aquellas personas que se encuentran procesadas. Y lo otro que hay que hacer es empoderar a la Policía, jueces y fiscales con recursos, tecnología y con decisión política para que salgan a combatir decididamente la delincuencia con todo el poder del Estado. Vos tenés tres modelos de gestión en materia de seguridad: mirás para el costado, que es el modelo que llevó a Santa Fe y a la provincia de Buenos Aires a estar como están, podés administrar la inseguridad o podés combatir el delito y la violencia combatiendo a los que lo generan.

- ¿Rodolfo Suarez administra la inseguridad?

- Yo creo que hay que hacer cambios sustanciales en materia de seguridad. Yo creo que hay que bajar decididamente el índice, por ejemplo, de robos que ocurren. Para eso hay que aplicar políticas preventivas activas. Para eso hay que incorporar herramientas tecnológicas: cámaras de reconocimiento facial, software de inteligencia artificial, anillos digitales y escáners móviles. Son todas medidas que repercuten decididamente en un mejoramiento de la seguridad., ganándole día por día y centímetro por centímetro la calle de los delincuentes.

- Pasando a la temática a nivel nacional, quería consultarte si coincidís con el expresidente Mauricio Macri respecto a que la verdadera batalla que va a tener Juntos por el Cambio no va a ser contra el peronismo, sino con Javier Milei.

- No lo sé, esto lo vamos a saber después de las PASO. Yo nunca subestimo al kirchnerismo. Obviamente, soy consciente de la evolución que ha tenido el discurso de Javier Milei y su prédica. Pero después de lo que ocurrió en el 2019, cuando tras 12 años de kirchnerismo todos presagiaban que no volvían más, cuatro años después se hicieron del poder y volvieron. Cristina Fernández de Kirchner volvió enmascarada con la careta de Alberto Fernández. Entonces, yo no descarto ni subestimo al kirchnerismo con todas las herramientas que te otorga el Estado y los planes platita que van a estar a la orden del día -como lo hicieron en el 2021- y, además, controlando hoy el principal distrito electoral, que es la provincia de Buenos Aires. No lo podemos descartar como un competidor.

- Al peronismo nunca hay que darlo por muerto entonces...

- No, porque claramente implementan recetas populistas al palo y más en años electorales. Entonces salen a repartir a diestra y siniestra y a regalar lo que terminamos pagando todos los argentinos porque, en definitiva, esto se termina traduciendo en déficit. En épocas electorales se disfrazan de Papá Noel con tal de conseguir un voto y tenemos que ser conscientes de ello en un contexto de una Argentina con muchísima pobreza, con casi el 50% de pobres, según un informe de la UCA que sostenía que si no hubiese asistencia del Estado, más del 50% de los argentinos estarían bajo la línea de la pobreza. Entonces, sin lugar a dudas y en este contexto, las prebendas y el clientelismo lógicamente pueden incidir en un resultado electoral. Luis Petri competirá por la Gobernación. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

- Dejando un poco de lado lo que es el tema electoral que hemos charlado, ¿te vas a casar con Cristina Pérez?

- Nos vamos a comprometer. En realidad, nos comprometimos casi en silencio en el verano y ahora sí. Pero todavía no hay fecha de casamiento. Sí, nos amamos y nos parecía que era importante dar un paso más. Y ese paso es el compromiso. Así que estamos muy contentos.

- Y como dirigente político, ¿cómo es estar en pareja con una periodista de bastante calibre y renombre? ¿Cómo lo manejás?

- Nosotros somos muy independientes y muy respetuosos de lo que cada uno hace. Ella en su labor y profesión. Es una periodista destacada, como decías, de mucho renombre. Creo que es ultra prestigiosa. Conduce el noticiero más visto de la Argentina y tiene un programa de radio en Radio Rivadavia. Pero la periodista deja su rol puertas adentro del departamento como el político deja su traje de político en la intimidad. Creo que los dos nos respetamos mucho en las profesiones y en las actividades que hacemos. Esa es la base que hemos encontrado para ser exitosos como pareja todos los días, porque uno los éxitos como pareja, los construye todos los días. No es una fórmula revelada. Vos tenés que construir tu pareja todos los días. Si hay amor, esa construcción es tan fácil, ¿no? Porque hay acompañamiento, respeto, tolerancia y mutua comprensión.