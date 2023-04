En medio de la sequía del PJ, un albertista se anota como precandidato a gobernador

El peronismo mendocino vive por estas horas una situación de incertidumbre. El sábado al medianoche vence el plazo previsto por la Justicia Electoral para la inscripción de precandidaturas para las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del 11 de junio en las que se elegirán, entre otros cargos provinciales, quiénes serán los candidatos a gobernador. Pero el PJ, que es la columna vertebral del Frente Elegí no tiene un postulante de mayorías definido. En ese contexto, este lunes por la noche, el delegado del Enacom (el ente nacional de las comunicaciones) en Mendoza Guillermo Elizalde, quien responde políticamente al presidente Alberto Fernández, se anotó en la carrera pero advirtió que su postulación estaba sujeta a debate dentro del partido.

“Tengo voluntad de aportar y de sumar. Me he preparado para el honor más grande de ocupar esa responsabilidad, siempre que los mendocinos y mendocinas así lo decidan. Veremos. Aún faltan días y se requiere diálogo y construir consensos”, sostuvo Elizalde en diálogo con MDZ. "Celebro que se empiece a discutir los temas de Mendoza, desde Agenda Mendoza hace años que lo venimos haciendo, nos habían encerrado en los titulares que se ponen en Buenos Aires. Lo segundo que destaco, es que estén sobre la mesa los problemas reales de los mendocinos, el de a pie, por lo que es un grave error poner los cargos por delante del plan que nuestra provincia necesita, por eso venimos escuchando responsablemente para luego proponer. Ninguna solución es posible sin la participación de los mendocinos", agregó Elizalde.

"Voy a estar en la lista y ser candidato del espacio político que tenga los intereses de Mendoza como prioridad, con dos límites muy precisos: El primero, que no se vulnere ningún derecho de los trabajadores y trabajadoras y se priorice la creación de trabajos genuinos y registrados. El segundo, que siempre estaremos del lado de los que menos tienen, los más vulnerables y que peor la están pasando", dijo.

El referente proviene del albertismo, es decir que es un dirigente que se identifica con el presidente Fernández. De hecho, el año pasado participó del lanzamiento de A23 (Alberto 23) en Mendoza, pero ese grupo no prosperó por la escasa adhesión que genera una reelección del primer mandatario nacional tanto en la provincia como en el país. Pero además, hace muchos años que impulsa Agenda Mendoza, que es un grupo peronista que trabaja en temas de agenda pública, por ejemplo la semana pasada lanzaron un estudio sobre inseguridad ciudadana. El peronismo está por estas horas definiendo quién será el precandidato a gobernador mientras el tiempo corre. En la fuerza, hay dos sectores fuertes: el kirchnerismo (que dirige el partido y está conformado por Unidad Ciudadana y La Cámpora) y los intendentes no kirchneristas (que son el actual jefe comunal de Lavalle, Roberto Righi; el de San Rafael Emir Félix, de Maipú Matías Stevanato y en una posición más neutral el de Tunuyán, Martín Aveiro).

En estos días, se está definiendo si habrá una fórmula de “mayorías” (porque también hay otros dos precandidatos a gobernador que son el abogado Alfredo Guevara por organizaciones cristinistas y Nicolás Guillén por movimientos sociales) o si se irá a una PASO. Entre los intendentes, quien podría lanzarse es Righi ya que se le acaba el mandato en Lavalle, no tiene reelección y no le interesa ir de legislador provincial. Félix ya dijo que no irá de candidato por problemas de salud; Stevanato va por la reelección en su departamento y Aveiro primero en la lista de concejales por Tunuyán.

La gran incógnita es si Righi finalmente será el precandidato y si es así, si lo será de un espacio o con el apoyo del kirchnerismo. Es decir que habrá una fórmula que encabece el jefe comunal y complete La Cámpora como manera de demostrar la unidad partidaria. Hay fuentes que mencionan incluso en esa dupla a la dirigente Gabriela Lizana quien reporta al ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa y de hecho, es funcionaria de su cartera. Pero nada está definido y la incertidumbre reina. Además, seguiría en carrera el titular del Instituto de la Vitivinicultura Martín Hinojosa pero si se logran acuerdos, podría declinar su postulación que en un principio contó con el respaldo k pero que se fue diluyendo con el paso de los meses.