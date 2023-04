El motivo por el cual analizan una PASO en el armado de Omar De Marchi

Faltan pocos días para que se conozcan las listas de precandidatos para las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) provinciales del próximo 11 de junio. En el nuevo frente, que se llama La Unión Mendocina, abundan las reuniones para fijar las estrategias a seguir y todo indicaría que en la mayoría de los departamentos habrá más de una persona que se presente para la precandidatura a intendente, por lo tanto, habrá primarias.

En ese contexto, el precandidato a gobernador Omar De Marchi priorizará que, para la categoría en la que competirá, haya lista de unidad. Sin embargo, en las próximas horas, se terminará de definir si esa será la decisión final o si es conveniente que el lujanino tenga un rival en un contexto en el que hay diversos precandidatos en las comunas.

En el departamento donde no habrá primaria es donde el frente es gobierno: Luján de Cuyo. Sebastián Bragagnolo, el actual jefe comunal y sobrino de De Marchi, irá por la reelección en un escenario difícil, aunque aseguran en su entorno que ganará los comicios.

El actual legislador nacional salió de la alianza oficialista Cambia Mendoza hace casi 15 días y con él se llevó a los dirigentes que le reportaban en el PRO. Ante un contexto nuevo, no sólo porque este grupo político está estrenando frente con nuevos aliados , sino también porque en las próximas elecciones la ciudadanía mendocina usará por primera vez la boleta única -una herramienta electoral que de acuerdo a las últimas encuestas- es incierto conocer cómo funcionará en el electorado y mucho más en las categorías que no figuran al principio de la lista, es decir, aquellas que no son gobernador y vice.

Pero en los restantes 10 departamentos (hay siete que anticiparon sus elecciones y tendrán primarias el próximo 30 de abril) es casi un hecho que habrá PASO dentro del Frente. Aunque los dirigentes están intentando que no se llegue a esa instancia en Godoy Cruz donde el precandidato ya lanzado es el exconcejal demócrata Marcos Sanchez. “Estamos teniendo reuniones con todos los partidos para lograr una lista de unidad donde toda la dirigencia se sienta representada”, aseguró a MDZ.

En el frente creen que podrían salir segundos en las primarias de esa comuna donde se descuenta que ganará el precandidato o precandidata que elija el radicalismo para suceder a Tadeo García Zalazar (podría ser el senador provincial Diego Costarelli o la funcionaria municipal Florencia Santoni). En ese contexto, en La Unión Mendocina creen que el edil que tiene línea directa con el precandidato a presidente Javier Milei podría competir en la elección general y tener chances contra el radicalismo.

Marcos Sánchez buscará ser intendente de Godoy Cruz.

En otras comunas, sí habrá primaria. En esta instancia hay algunas confirmaciones como la participación del peronista Diego Martínez Palau como precandidato en Las Heras aunque tendrá que enfrentar a otro dirigente que también competirá por el cargo. Incluso se comenta que en Tupungato La Unión Mendocina podría llegar a tener cinco precandidatos a intendente y algunos obligados a ir con boleta corta ya que sólo se pueden llevar dos aspirantes a jefe comunal por precandidato a gobernador. Ese motivo hace repensar a los dirigentes del Frente si no es conveniente una PASO para las categorías gobernador y vice. Cambia Mendoza tendrá seguro dos precandidatos a gobernador (Alfredo Cornejo y Luis Petri) y el Frente Elegí (con el PJ a la cabeza) también aunque no se sabe aún si la de mayoría se definirá por ese mecanismo o se conseguirá mediante un acuerdo. Para ello, en la plataforma del nuevo frente se dispuso una manera de definir candidaturas tras las primarias: el sistema de votos D’Hondt. Esa decisión servirá para tras conocer el resultado de las PASO, integrar el listado que la nueva alianza presentará para la general.

Ahora bien, la posibilidad de una primaria en las categoría gobernador- vice deberá cerrarse en los próximos días. El dirigente que más suena para integrar la fórmula con De Marchi o para competir contra él es el diputado provincial Jorge Difonso. En diálogo con MDZ sostuvo que: “Voy a estar donde consideremos que fortalezco más al frente”, advirtió sin más.El sábado a las 23.59 es el plazo máximo dispuesto por la Justicia Electoral para presentar los listados de precandidatos y todos los frentes apuran sus negociaciones por estas horas.