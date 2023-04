Grave denuncia contra Axel Kicillof en Pilar por impulsar expropiaciones de propiedades y tierras

El oficialismo kirchnerista del Concejo Deliberante de Pilar impulsa la aprobación de una reforma del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial que podría preparar el terreno para eventuales expropiaciones de propiedades y tierras en el municipio, y desde la oposición denuncian que detrás de la maniobra está el Gobierno bonaerense de Axel Kicillof.

"Nos enteramos que se estaba trabajando desde hace un año y medio en La Plata en el cambio del Código de Ordenamiento Territorial que avanza en cada artículo sobre la propiedad privada y que es totalmente alarmante no solo para los pilarenses sino para todos los distritos de la provincia de Buenos Aires Aires gobernados por el Frente de Todos, porque esto es un código hecho por Kicillof", advirtió la diputada nacional del PRO Adriana Cáceres.

La dirigente opositora oriunda de Pilar remarcó que esta reforma que promueve el intendente kirchnerista Federico Achaval le daría al Poder Ejecutivo local "mucho poder para intervenir sobre nuestras tierras y nuestras propiedades" mediante "expropiaciones".

Según dijo, "lo que busca este cambio del Código es avanzar no solamente sobre las edificaciones paralizadas y derruidas", sino además sobre "los terrenos baldíos".

"Y te obligan a utilizar tu suelo. Si uno no utiliza, no construye, no parcela o no vende la propiedad, en tres años te aumentan un 50% las tasas, y pasados los cinco años sin ningún organismo de contralor, la intendencia de manera totalmente arbitraria puede ir y avanzar en la expropiación de tu terreno o propiedad", alertó Cáceres.

La diputada macrista señaló a su vez que el Código actual, que está vigente desde el 2018, ordenaba la creación del Consejo de Ordenamiento Territorial que "la intendencia nunca puso en funcionamiento y que buscaba la participación de la comunidad".

"Hoy sin la participación de la comunidad, avanza el oficialismo en este atropello sobre la propiedad privada, y el Consejo es borrado de un plumazo por este proyecto".

La expropiación es un instrumento que está contemplado en la ley de facto 8912 vigente en la provincia de Buenos Aires desde 1977.