El duro mensaje de la diputada del PRO contra Patricia Bullrich tras la victoria de Figueroa en Neuquén

Las internas en el PRO no se tomaron descanso ni siquiera en una jornada donde todos los sectores internos celebraron la derrota histórica del Movimiento Popular Neuquino (MPN) después de 60 años. Tanto Mauricio Macri, como Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal salieron a celebrar el triunfo de Rolo Figueroa y a destacar el apoyo del PRO en ese heterogéneo frente triunfalista. Sin embargo, la primera candidata a diputada, Leticia Esteves, repudió el mensaje de la titular de su partido (en uso de licencia) con un duro tuit.

"Patricia, no apoyaste al PRO y tus referentes fueron funcionales a los que gobiernan Neuquen hace 60 años. Los hechos dicen más que las palabras", expresó la actual diputada provincial en redes sociales, en respuesta a un tuit de Bullrich en que planteaba: "¡Felicitaciones al PRO de Neuquén por acompañar la lista de @Rolo_Figueroa, nuevo gobernador de la provincia, y a todos aquellos que resultaron electos por nuestro partido!".

Patricia, no apoyaste al PRO y tus referentes fueron funcionales a los que gobiernan Neuquen hace 60 años. Los hechos dicen más que las palabras. https://t.co/bPoPHvN7rW — Leti Esteves (@LetiEstevesNqn) April 17, 2023

En cambio, Esteves compartió otros dos tuits en los que agradece los acompañamientos de Rodríguez Larreta y Vidal. "Sin tu acompañamiento no hubiera sido posible", le dijo al jefe de Gobierno porteño y "tu apoyo fue fundamental", a la ex gobernadora. No hubo tampoco ningún mensaje hacia el expresidente Macri, quien también había destacado el resultado electoral.

¡Los neuquinos eligieron cambiar! GRACIAS a los miles de neuquinos que decidieron que quieren vivir en una provincia sin corrupción, con trabajo, educación y seguridad.

¡Vamos a volver a hacer grande Neuquén junto a @Rolo_Figueroa ! pic.twitter.com/lKAdItj2vT — Leti Esteves (@LetiEstevesNqn) April 17, 2023

La lista del PRO quedó en el cuarto puesto, con poco más del 7% de los votos, y quedó segunda entre las boletas para diputados provinciales que impulsaban al candidato ganador.