Marcelino Iglesias eligió a su favorito para competir por la sucesión en Guaymallén

El intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, definió este sábado que el secretario de Obras y Servicios Públicos del municipio, Marcos Calvente, será el precandidato oficialista a la intendencia en los próximos comicios. La decisión se tomó una semana antes del cierre de listas para la presentación de candidaturas. No obstante, el favorito del jefe comunal deberá competir en las PASO contra otro funcionario, Nicolás González, quien confirmó que disputará la interna.

"He propuesto a Marcos Calvente como candidato a Intendente 2023-2027", manifestó a MDZ esta mañana Iglesias, quien afronta su segundo mandato y no tiene posibilidad de reelección. Instantes después el mismo jefe comunal lo publicó en su cuenta de Twitter.

Quiero informarles que he propuesto para candidato a intendente 2023-2027 al ingeniero Marcos Calvente. — Marcelino Iglesias (@MIglesias2019) April 15, 2023

Tras la oficialización de su precandidatura, Calvente le agradeció al intendente. "Marcelino siempre ha dicho que Guaymallén venía de una crónica falta de inversión en infraestructura y desde el principio trabajamos con un fuerte compromiso para revertirlo. Agradezco especialmente a Marcelino por su confianza y amistad, y a todo el personal de Guaymallén por el esfuerzo diario. En el marco de Cambia Mendoza vamos por este nuevo desafío", expresó.

Desde el 2015 formo parte de un equipo de gestión liderado por @MIglesias2019 que ha trabajado mucho durante estos años por el progreso de nuestro departamento @MuniGuaymallen y en mejorar la calidad de vida de los vecinos. uD83DuDC47 pic.twitter.com/Ym7qhP2U6W — Marcos Calvente (@marcoscalvente) April 15, 2023

Durante el último tiempo, el intendente radical mantuvo en completo hermetismo su favoritismo por la sucesión. Sin embargo, los apuntados en la comuna siempre fueron Calvente y González, quien se desempeña como secretario de Gobierno en el municipio. Finalmente, este sábado se desveló el misterio y el jefe comunal hizo pública su intención de que el Secretario de Obras sea su sucesor.

De todas maneras, habrá una competencia entre radicales en las PASO, ya que González no desistirá en sus aspiraciones de ser intendente. En diálogo con MDZ, el funcionario confirmó que será candidato en los próximos comicios.

"Quiero agradecer la nominación con la que mis correligionarios me han honrado, la precandidatura a intendente por el Departamento que me vio nacer y crecer es un desafío que acepto con todas mis convicciones y energía. Siempre he creído que la política es una construcción colectiva y al mismo tiempo la mejor herramienta para que nuestra comunidad viva mejor. Soy consciente de las asignaturas pendientes y problemas que padecen nuestros vecinos y también de las soluciones y respuestas que daremos", expresó a través de un comunicado que difundió.