"La Unión Mendocina viene a traer transparencia y oxígeno a la provincia"

Finalmente, esta semana se confirmaron los frentes electorales que competirán en los próximos comicios provinciales. Se acabó el misterio y los partidos blanquearon su posicionamiento para darle inicio a la campaña. La novedad es la conformación del frente multipartidario "La Unión Mendocina" que intentará disputarle la gobernación a Cambia Mendoza. Su referente, Omar De Marchi habló en MDZ Radio y explicó qué es lo que une a dirigentes de diferente extracción partidaria y dio a conocer el motivo por el que decidió correrse del oficialismo.

-¿Qué balance hace después de una semana llena de especulaciones?

Fue una semana positiva. Hemos conformado un frente, La Unión Mendocina, que es por lejos el frente más potente de cara a la elección. La vivimos con mucha expectativa y entusiasmo. Estamos habilitando un camino alternativo en Mendoza y ojalá los mendocinos nos acompañen. Porque creemos que la provincia necesita eso: más potencia y más diálogo.

¿Cómo se explica que haya partidos como el PRO, Partido Fe o la Coalición Cívica que aparecen al mismo tiempo en La Unión Mendocina y en Cambia Mendoza?

Hay que decir que a esta altura es irrelevante porque el frente que hemos presentado tiene 11 partidos con personería jurídica y 14 agrupaciones con personería en trámite. Eso nos transforma en una alternativa muy potente por lo que el tema de las intervenciones -del PRO y de la Coalición Cívica- pasa a un segundo plano. En el caso del PRO nosotros creemos que es una intervención improcedente y lo hemos dicho en su momento. No hay motivos para intervenir salvo el no respeto del federalismo. Dese Buenos Aires se nos vienen a meter para llevar de manera forzada el sello del PRO a Cambia Mendoza. Esto tiene más olor a matrimonio por conveniencia que voluntad cierta de integrar el frente. Por eso nosotros estamos convencidos, como lo hemos discutido judicialmente, que el PRO está en La Unión Mendocina.

-El Partido Verde estuvo coqueteando hasta último momento. ¿Qué fue lo que pasó?

La verdad es que fue todo muy raro porque un día antes había un principio de acuerdo. Fueron, vinieron, finalmente no estuvieron. Fue una decisión que tomaron ellos. Yo creo que la fortaleza de este espacio los favorecía pero decidieron ir por fuera de todo y yo lo respeto. No tengo mucho para decir porque nunca entendí por que no quisieron sumarse. Tomaron la decisión, quedan afuera y punto.

-¿Qué es lo que une a los partidos que se sumaron a esta propuesta?

Nos unen dos ejes: nos une Mendoza y nos une el futuro. Parecen dos palabras abstractas y en realidad no lo son. Ante cualquier división nacional, de Buenos Aires, anteponemos los intereses de Mendoza. Creemos que eso está faltando. El espacio mendocino estaba ausente porque porque os espacios han estado dependido más de la grieta nacional y muchas veces olvidábamos el verdadero interés de Mendoza y los mendocinos. Eso es lo que nos une, poner ante todo el interés de la provincia.

En lo que respecta al futuro vamos a intentar no mirar para atrás. No poner el foco en la cosas que nos dividieron en el pasado y veremos lo que nos une para el futuro. Ahí nos vamos a dar cuenta que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. La grieta para muchos ha sido un un gran negocio político,que a partir de la división sin sentido se mantenían políticamente y a la hora de la verdad las cosas no pasaban en Mendoza. El futuro nos une pensando en lo que hay que hacer en la provincia, sin mirar tanto para atrás.

-¿La presencia de dirigentes peronistas tiene que ver con la idea de cerrar la grieta?

La Unión Mendocina ha sumado expresiones de diferentes espacios políticos. Hay una cuota de peronismo interesante con Compromiso Federal, Partido Fe, Nuevo Tupungato, pero también mucha presencia radical. Con el espacio UCR Futuro que lidera Jorge Palero o el Movimiento Yrigoyenista. También la mesa gremial mendocina con jerárquicos del petróleo, José Escoda de Estaciones de Servicio, Claudio Díaz de Vialidad Provincial, y quien coordina esa mesa es Ariel Pringles de Judiciales. En el caso de los intendentes del PJ hemos tenido y tenemos diálogo. Lo que no significa necesariamente que tenga que haber un acuerdo formal desde lo electoral. Falta tiempo todavía y hay que ver cómo se van presentando las cosas.

Es importante que en Mendoza suceden dos cosas destacables. Primero que el hecho de tener elecciones desdobladas nos permite hablar de cosas de Mendoza sin mezclar con cuestiones nacionales. Eso permite unificar posiciones en Mendoza aún con miradas nacionales distintas. Respecto a las adhesiones en el futuro de los intendentes, se verá cuando llegue el momento.

Otra ventaja es que el kirchnerismo en Mendoza está en el medio de una debilidad fuerte. Porque desde el gobierno muchas veces se ha intentado dividir a los espacios opositores. Esto permite que hagamos un frente fuerte sin que se genere el fantasma que algunos alimentan de forma interesada de que el kirchnerismo puede pasar por el medio. Nuestro espacio se prepara para gobernar y ese es nuestro objetivo y no hay que construir en base al temor.

-¿Qué opina sobre la designación de la exfuncionaria Daniela Torres como jueza?

-Creemos que Mendoza tiene dos grandes debilidades en estos años. Primero es la caída económica. Si se la compara con otras provincias de la región, tienen mejores números que Mendoza. En Mendoza hay menos empleo de calidad. El otro eje de debilidades es el tema institucional. Ha habido en estos años una captura de la Justicia y de los organismos de control por parte de la política. Esto que ha pasado con la persona sugerida como jueza -con un acuerdo del Senado dudoso porque se han salteado los procedimientos que las leyes marcan- habla de esta debilidad. Una persona cuyo antecedente más fuerte ha sido ser funcionaria del gobierno y, hasta hace muy poquito, presidenta de la juventud radical, hoy es jueza. Esto se repite en un montón de nombramientos que se han hecho en la Justicia. Tenemos una Suprema Corte politizada, prácticamente todos organismos de control han sido cooptados y esto no está bueno. Porque cuando las provincias y los países en general empiezan a tener una degradación institucional siempre terminan mal. Lo de Formosa o Santiago del Estero no sucedió de un día para el otro. Me parece que la llegada de La Unión Mendocina viene a dar transparencia y oxígeno al equilibrio institucional de la provincia de Mendoza.

-¿Qué sensación le genera que Horacio Rodríguez Larreta respalde a Alfredo Cornejo?

-Primero mantengo el afecto personal por Rodríguez Larreta. Pero nosotros nos hemos mantenido con mucha firmeza en la defensa de Mendoza por encima de cualquier intervención porteña. No me refiero a Horacio, que lo valoro muchísimo, sino en general. Éstos son los ejemplos de los que hablaba. Nosotros no necesitamos valernos de apoyos externos porque estamos poniendo el foco en la provincia y viendo como, desde Mendoza, le damos potencia a una provincia que viene durmiendo la siesta desde hace mucho tiempo. No tenemos que estar esperando ver que es lo que pasa en Buenos Aires para que Mendoza se ponga en movimiento.

-Dijo hace algunos días que ya tiene su candidato a vicegobernador. ¿Qué puede adelantar sobre esa persona?

La fecha para la definición de candidaturas es el próximo 22 de abril. Para la conformación de los frentes prácticamente nos extorsionaron apurando las definiciones e inventando supuestas fechas límite. Nosotros siempre marcamos que la fecha que establecía el calendario electoral para la conformación de frentes era el 12 de abril y allí lo definiríamos. Cumplimos. Ahora la fecha es el 22 de abril. Faltan unos días. En una de esas lo anunciamos antes, pero vamos a respetar esos tiempos.