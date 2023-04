"La UCR se convirtió en una bolsa de trabajo de gente que vive del Estado"

Con duras acusaciones, el referente de la Coalición Cívica Gustavo Gutiérrez justificó la salida de su partido del frente Cambia Mendoza y la alianza con Omar De Marchi. Reconoció que el gobierno de Rodolfo Suarez tuvo aciertos como el manejo de la pandemia y la apertura de las escuelas durante la pandemia, pero advirtió que también se han cometido serios errores y lo más grave ha sido la degradación de las instituciones. En ese sentido, denunció que el radicalismo quiso convencer a dirigentes de otros partidos ofreciéndoles cargos y juzgados para que se queden dentro de Cambia Mendoza.

"Los acompañamos en elecciones municipales desdobladas pero cuando nos sentamos a hablar de estos temas volvimos a la historia de siempre: 'Pasame el nombre de una mujer, pasame el nombre de un hombre...pasame este lugar'. Así no se hacen las cosas con la situación grave que vive la provincia", disparó Gutiérrez en MDZ Radio.

"Le hemos dado una oportunidad al radicalismo para que se portaran bien. No aprenden más. Se ha convertido en una bolsa de trabajo de gente que desde hace años vive en la administración pública con los salarios de directores, ministros, subsecretarios y asesores, todos más altos que en el sector privado. Mientras tanto estamos con los salarios más bajos para docentes, profesores, maestras, médicos y enfermeros, que exportamos a otras provincias. Ese es el cuadro social y económico de la provincia de Mendoza", argumentó el exlegislador nacional.

Según explicó, es por eso que pidieron la intervención nacional del partido para no ser víctima de "la picardía" del radicalismo de "romper otros partidos" ofreciendo cargos. "Empezaron ofreciendo caramelos y bombones y terminaron ofreciendo juzgados. ¡Juzgados a la Coalición Cívica, que si hay algo que nos caracteriza es la independencia de poderes y no meterse en la designación de jueces! Se lo dijimos a Macri, como no se lo vamos a decir a ellos", manifestó Gustavo Gutiérrez.

Además, lamentó que el PRO a nivel nacional no haya comprendido lo que está pasando en Mendoza. "Elisa Carrió entendió esto perfectamente y lamento mucho lo que hizo el PRO con Omar De Marchi. Hay una gran diferencia entre lo que hizo Carrió y lo que hizo el PRO nacional. Los porteños hablan del interior y no existe interior porque ellos no son el exterior. Hacen acuerdos para que no se les vaya a desbalancear CABA y provincia de Buenos Aires. En Mendoza se vive una realidad distinta y la Coalición Cívica la respeta. Se ha tomado una decisión muy valiente por parte de De Marchi. Vienen los porteños a dar lecciones, yo les digo vuélvanse y arreglen sus líos que las provincias tienen su realidad. Los mendocinos somos muy orgullosos de nuestra historia como para estar sometidos a los caprichos de esos grandes padrones electorales", fulminó.

Gustavo Gutiérrez, Elisa Carrió y Omar De Marchi.

"Tienen un despelote en Buenos Aires e intentan arreglarlo generando lío en las provincias", remarcó en referencia a las autoridades de Juntos por el Cambio.

Gustavo Gutiérrez dejó claro que además de cuestiones de gestión puntuales como la confiscación de Penitentes y la estatización de IMPSA, las mayores diferencias con los exsocios en Cambia Mendoza están relacionadas con el avance sobre las instituciones y dio algunos ejemplos. "Temas institucionales nos separaron. Desde la reforma de la Constitución que apunta a eliminar controles sacando una Cámara en la Legislatura, la eliminación de elecciones de medio término, hasta el control de la Suprema Corte que se ha convertido en un Boca-River entre peronistas y radicales. También la designación de jueces, el manejo de órganos de control, o el Consejo de la Magistratura", señaló y responsabilizó por ello al precandidato a gobernador Alfredo Cornejo.

"Ha sido un papelón lo que pasó el martes en el Senado con el pliego (de la radical Daniela Torres) porque ya no consiguen acuerdo para los jueces que están mandando. Hacen falta jueces buenos, pero los radicales politizan todo. Si Alfredo Cornejo hubiese puesto en la situación socioeconómica de la provincia un mínimo del empeño que puso en controlar la justicia, Mendoza estaría en una situación pujante. Esa obsesión por controlar todo y anular la división de poderes", finalizó.

Por último, reconoció que el frente que está encabezando Omar De Marchi tiene el riesgo de convertirse en un "rejunte" pero que al mismo tiempo representa la oportunidad de generar un nuevo espacio provincial que no caiga en las presiones del peronismo y el radicalismo.