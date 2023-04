Inflación, crisis política y hartazgo colectivo

La semana de la política -y de la gente- arrancó movida. Desde la tensión arrastrada en Juntos por el Cambio hasta el dato de inflación mensual que atravesó al Frente de Todos, se fueron develando las cuestiones que predisponen el mal clima electoral.

El desdoblamiento de boleta impulsado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, generó revuelo en el PRO. El expresidente Mauricio Macri salió criticar la medida y se le sumó la presidenta del partido -actualmente en licencia- Patricia Bullrich.

La cuestión establece que los candidatos a gobernar la Ciudad de Buenos Aires se voten de forma diferencial a los postulantes nacionales. Se votaría el mismo día pero cada nombre por separado. La queja descansa en que en este contexto legislativo-electoral la decisión debilita al PRO en su distrito de mayor poder y beneficia al radicalismo encabezado por el senador nacional Martín Lousteau.

Larreta aludió a que cumplió con la ley de la Ciudad. "Acá hay una ley votada por la mayoría. ¿Macri creía que no iba a cumplir con la ley? No entiendo. Hay un código electoral, no hay mucho para discutir", expresó en TN el martes.

Bullrich pidió licencia para la presidencia del PRO debido a una cuestión de institucionalidad. El diputado nacional Omar de Marchi rompió con Juntos por el Cambio -en específico con el frente Cambia Mendoza- y lanzó "Unión Mendocina".

Entre Larreta y Bullrich se disputan dos formatos de país diferentes. Enfoques políticos, económicos y sociales con miradas muy desencontradas. Más allá de la expectativa macro, ninguno de los dos planteó un plan monetario o fiscal con exactitud. Ambos esperan ganar para luego presentar las jugadas.

Agenda del oficialismo

El oficialismo corre una suerte diferente pero similar. Se encuentran lanzados a la carrera presidencial el exgobernador bonaerense, Daniel Scioli, y el líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois. Dentro de los potenciales candidatos se encuentran el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

El presidente Alberto Fernández continúa afirmando que no se ha bajado pero las expectativas de la reelección son pocas. Hay un rumor que corre por los pasillos de Casa Rosada que indica que se bajará de la elección el 18 de mayo. Se trata del mismo día en que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo anunció como compañero de fórmula.

Existe la propuesta de impulsar la candidatura de la vicepresidenta el 25 de mayo en el acto de conmemoración de la presidencia de Néstor Kirchner. El diputado del Frente de Todos, Hugo Yasky, declaró que él y otros dirigentes sindicales le llevaron la propuesta a Cristina y que ésta no dio respuesta hasta el momento.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de marzo. Los resultados son los siguientes: tasa de inflación mensual del 7,7%, interanual del 104,3% y de variación mensual del 21,7%. El ministro de Economía, Sergio Massa, había prometido bajar y estabilizar la escalada de precios en un 3% para el mes de abril.

La agenda del oficialismo corre por otro lado. El Juicio Político a la Corte Suprema de Justicia tiene preponderancia en el accionar de éste aunque sus comisiones legislativas no progresan. Continúan con la testificación de judiciales que no desarrollan prueba alguna -siempre termina en gritos y peleas- para la justificación de la hipótesis planteada: la operación político-judicial en el Gobierno de Mauricio Macri.

De esta forma, el Frente de Todos termina su carrera gubernamental. Con funcionarios de alto grado, como Aníbal Fernández en Seguridad y Agustín Rossi en jefatura de Gabinete, afirmando que correrá sangre si la oposición trata de implementar sus propuestas.

Es tal la desconexión política que, en el promedio general de las encuestas nacionales, el porcentaje de la opción "no voto a ninguno de los candidatos" ronda en el 25% y crece la anomia.