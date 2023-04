El Gobierno reconoció que no encuentra la manera de frenar la inflación

El Gobierno admitió que no encuentra la manera de contener la inflación a pesar de haber creído que tenía la respuesta al problema. "Pensamos que el último trimestre del año pasado lo habíamos logrado, no fue así", reconoció hoy el Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, quien aceptó que el índice inflacionario de marzo, que alcanzó el 7,7%, "no es el resultado que esperaban".

En ese sentido, esbozó una defensa a la gestión fallida de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. Sostuvo que "no es que no están haciendo nada", pero explicó que Economía tiene "una caja de herramientas corta para tomar decisiones".

"Claramente no es el resultado de inflación que esperábamos ni va en el sentido del esfuerzo que venimos sosteniendo para encontrar un sendero descendente. Nadie puede estar contento con estos números, menos nosotros", agregó Rossi en una entrevista con el programa Conflicto de intereses de Radio 10.

Rossi sostuvo que marzo es "estacionalmente el mes más complicado en términos inflacionarios" por varios motivos técnicos, aunque habló de no dar excusas y esperan que abril "arranque un camino de descenso". "Sabemos el dolor que genera en los sectores populares, nos da muchísima bronca que ocurra en nuestro gobierno", agregó.

"Pensamos que el último trimestre del año pasado lo habíamos logrado. En la primera semana de enero los precios se movían como en diciembre, pero la segunda quincena el mercado toma nota del efecto negativo de la sequía en las reservas y larga el intento de corrida devaluacionista. Esa es la explicación técnica", añadió Rossi.

El ministro además sostuvo que ninguna medida está descartada, incluyendo un bono para los trabajadores. "El salario quedó desfasado, se están estudiando medidas, no es que no estamos haciendo nada, pero con los índices está claro que tenemos que hacer más", completó.

"La posibilidad de un bono para los trabajadores está sobre la mesa, no está descartado. Todas las iniciativas que se acercan están en análisis", agregó.

"Somos peronistas, nuestro objetivo es generar trabajo y que sea bien remunerado, de manera que los argentinos vivan bien. No vamos a bajar los brazos y vamos a seguir dando la pelea junto al ministro de Economía", aseguró Rossi.

Así, Rossi se diferenció de las primeras reacciones del Gobierno en torno a la inflación. Es que ayer, a minutos de que se conociera el 7,7% de marzo del Indec, la vocera presidencial Gabriela Cerruti optó por repetir el libreto oficial que desde hace meses viene usando tanto el presidente como varios de sus funcionarios: culpar a la guerra de Ucrania.

Rossi admitió las dificultares que atraviesa el gobierno para encontrar cómo frenar el avance de precios, pero acusó a la oposición de no tener planes mejores.

"No es que estamos en una situación donde podamos imaginar mucha más cantidad de cosas, es una situación difícil. Se enojaron cuando dije que el programa de la oposición traerá más inflación. Cuando lee lo que dicen claramente lo único que propone es más devaluación, más inflación y más pobreza", acusó el ministro.

"Sacar retenciones, unificar tipo de cambio. Eso es más devaluación. Van a duplicar inflación, triplicar pobreza. El ministro de Economía tiene una caja de herramientas corta como para ir tomando decisiones, lo que tratamos es de evitar que todo empeore", cerró Rossi.